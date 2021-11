Mastercard wprowadza karty dla niewidomych i niedowidzących

karty dla niewidomych i niedowidzących, fot. Mastercard

Mastercard wprowadza nowy standard kart dostępnych dla osób niewidomych i niedowidzących, pod nazwą Touch Card. Niewiele jest skutecznych sposobów na to, by osoby niedowidzące mogły szybko zorientować się, czy trzymają w ręku kartę kredytową, debetową, czy przedpłaconą – zwłaszcza że coraz więcej kart ma płaskie wzory, bez wytłoczonych nazw i numerów. Mastercard odpowiada na to wyzwanie za pomocą prostej, ale skutecznej innowacji.

W nowych kartach z serii Touch Card Mastercard udoskonalił dotychczasowy standard wzornictwa, wprowadzając system nacięć na ich boku, aby ułatwić konsumentom rozpoznanie karty wyłącznie za pomocą dotyku. Nowe karty kredytowe Touch Card mają okrągłe wycięcie, karty debetowe – szerokie, kwadratowe wycięcie, a karty przedpłacone – wycięcie trójkątne. Ten standard został dostosowany do terminali płatniczych i bankomatów, dzięki czemu można go wdrożyć na dużą skalę.

- Touch Card zapewni większe poczucie bezpieczeństwa, integracji i niezależności 2,2 mld ludzi na świecie, którzy borykają się z wadami wzroku. Rozpoznawanie kart płatniczych sprawia realną trudność osobom niedowidzącym. Dotykowe rozwiązanie pozwoli konsumentom odróżniać od siebie karty płatnicze i łatwiej wybrać tę, którą chcą zapłacić - mówi Raja Rajamannar, globalny dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Mastercard.

Współpraca z organizacjami

Koncepcja Mastercard została zweryfikowana i zatwierdzona przez organizację Royal National Institute of Blind People w Wielkiej Brytanii (RNIB) oraz VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired w Stanach Zjednoczonych. Kartę współtworzyła IDEMIA, firma zajmująca się technologią identyfikacji, która opracowuje mobilne prawa jazdy i biometryczne karty płatnicze.

- W miarę jak branża bankowa reaguje na nowe trendy i zmiany, niezwykle ważne jest, aby kolejne innowacje wprowadzały nowe standardy dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Bardzo cieszymy się, że Mastercard rozumie, jak ważne jest, aby osoby niewidome i niedowidzące miały równy i niezależny dostęp do swoich finansów - mówi David Clarke, dyrektor ds. usług w organizacji RNIB. - Biorąc pod uwagę, że jedna na siedem osób doświadcza jakiejś formy niepełnosprawności projektowanie produktów z myślą o dostępności daje im równe szanse na korzystanie z dobrodziejstw i bezpieczeństwa cyfrowego świata. Nikogo nie powinniśmy zostawiać w tyle – dodaje Rajamannar, który jest również prezesem działu ds. ochrony zdrowia w Mastercard.

Mastercard w punktach sprzedaży na całym świecie wprowadza dźwiękową identyfikację płatności (tzw. sonic brand), która ma potwierdzać wykonanie transakcji.

Działalność społeczna

Wprowadzenie przez Mastercard standardu Touch Card rozszerza jej zaangażowanie na rzecz integracji społecznej. Jest to następny krok po wprowadzeniu rozwiązania True Name, zaprojektowanego z myślą o wspieraniu społeczności osób transpłciowych i niebinarnych. Zobowiązaniem firmy jest bowiem nie tylko przeciwstawianie się nierównościom, ale też stanie na czele zachodzących zmian.