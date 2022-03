Oczekiwania klientów coraz wyższe. Jakie elementy są dla nich ważne?

zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

Firmy powinny oferować produkty i usługi o wysokiej jakości w korzystnych cenach, proponować klientom liczne promocje i rabaty, gwarantując jednocześnie dobre warunki zatrudnienia swoim pracownikom i podejmując szeroko rozumiane działania proekologiczne – to lista głównych oczekiwań dzisiejszych konsumentów według badania przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy. Konsument staje się coraz bardziej świadomy i podnosi poprzeczkę przedsiębiorcom, którzy od początku tego roku i tak działają w skrajnie trudnych warunkach biznesowych.

Badanie Oczekiwania konsumenckie przeprowadzone w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, zainicjowanej przez Polską Sieć Handlową Lewiatan to dowód na to, że przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z długą listą oczekiwań konsumentów – spośród 14 zbadanych czynników, aż 12 zostało ocenione przez co najmniej 70% Polaków jako istotne.

Ma być tanio, lokalnie i etycznie

Jak wynika z badania głównym oczekiwaniem konsumentów wobec firm, z których oferty korzystają, jest możliwość zakupu produktów wysokiej jakości w korzystnych cenach – 82% Polaków wskazało ten czynnik jako ważny, z czego 40,4% jako zdecydowanie ważny. Co więcej, badanie pokazało, że aż 75,5% Polaków oczekuje od firm bogatej oferty promocji i rabatów. Ma być nie tylko tanio, ale też lokalnie - blisko 76% badanych wymaga, aby firmy oferowały im lokalne i regionalne produkty lub usługi.

Jakość i cena produktu lub usługi od zawsze miały kluczowe znaczenie, ale to nie jedyne czynniki, na które zwraca uwagę dzisiejszy konsument. Zasady, którymi kieruje się firma w swoim codziennym działaniu, coraz bardziej stają się czynnikiem mającym wpływ na zakupy. Klienci dziś przywiązują znaczącą wagę do etyki prowadzonego biznesu i zaangażowania społecznego firm, bacznie obserwując podejmowane przez firmy działania. Blisko 81% respondentów uważa, że ważne jest by firmy działały zgodnie z poszanowaniem pracowników, zapewniając im odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenie. Aż 79% Polaków oczekuje od przedsiębiorstw aktywności przyczyniających się do ograniczenia skali marnowania żywności. Dla 75% Polaków ważne jest, aby firmy wspierały dbanie o dobro ludzi, zwierząt i planety, a 73% konsumentów oczekuje wspierania lokalnych społeczności. Dodatkowo 70,5% wymaga działań informacyjnych i edukacyjnych, mających pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, np. poprzez promowanie dobrych praktyk dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego, odżywania, stylu i trybu życia.

Źródło: Urodzeni Przedsiębiorcy

Powyższe dane wskazują na to, że oczekiwania Polaków nie odbiegają bardzo od światowych trendów konsumenckich. Jak wynika z raportu Global Consumer Trends 2022 aż 78% przedstawicieli firm na świecie uważa, że zmiany klimatyczne istotnie wpływają na preferencje konsumentów. Zgodnie z badaniem pożądane są produkty ekologiczne lub neutralne klimatycznie, czyli przyjazne środowisku oraz produkty etyczne – w rozumieniu braku krzywdy zwierząt, ludzi i planety przy ich produkcji. Aż 74% respondentów oczekuje, aby marki zwracały na to uwagę i posiadały tylko etyczne produkty.

Co na to przedsiębiorcy?

Dostrzeganie aktualnych trendów i potrzeb konsumenckich oraz skuteczna odpowiedź na nie to klucz do sukcesu w wielu branżach. Takie działanie często wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów ze strony firmy, a na takie inwestycje obecnie może być stać coraz mniejszą liczbę przedsiębiorców. Konsekwencje wielu miesięcy pandemii, niekorzystne zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, rosnąca inflacja i koszty prowadzenia działalności, jak również skutki wojny u naszych sąsiadów, które już dziś odczuwają również polscy przedsiębiorcy – to tylko niektóre z problemów, z którymi firmy są zmuszone borykać się w tym roku. Dziś, w obliczu pesymistycznych prognoz na przyszłe miesiące, dla wielu przedsiębiorców zagrożona jest rentowność prowadzonego biznesu, a nawet jego przetrwanie.

- Od zawsze staramy się być blisko klientów i wiemy jak ważna jest świadomość preferencji konsumentów oraz dostosowywanie do nich własnego biznesu. Jednak sprostanie im w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsze. Wymaga to dodatkowych nakładów finansowych, na które często nie możemy sobie pozwolić. Ten rok jest wyjątkowo ciężkim czasem dla przedsiębiorców – obawiamy się poważnego kryzysu gospodarczego, który czujemy, że się zbliża. Koszty działalności przeciętnego sklepu wzrosły aż o 25% - to bardzo dużo. A prognozy wskazują, że te koszty będą dalej rosły. Sytuacja jest naprawdę ciężka do udźwignięcia szczególnie dla małych i średnich firm rodzinnych, działających na lokalnym rynku – mówi Ireneusz Wróbel, właściciel sklepu Lewiatan Podkarpacie.

Rosnące oczekiwania klientów od lat wymuszają zmiany w prowadzeniu biznesu. Zaangażowanie społeczne, pomoc potrzebującym, dbanie o ekologię czy troska o pracowników to dziś nie moda, a konieczność dla firm. Jednak czy klienci nie oczekują od przedsiębiorców więcej niż są oni w stanie im dziś zapewnić? Koszty obecnej sytuacji gospodarczej powinniśmy ponosić solidarnie.