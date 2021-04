Płatny dostęp do treści w internecie. Badanie IAB Europe rozwiewa wątpliwości

freelancer, komputer, praca, biurko, fot. lukasbieri, pixabay

Z najnowszego raportu IAB Europe „What Would an Internet Without Targeted Ads Look Like?” wynika, że 75% ankietowanych Europejczyków preferuje obecny model korzystania z internetu, który zapewnia darmowy dostęp do treści i usług, dzięki możliwości targetowania reklam. Przychylnością badanych nie cieszy się rozwiązanie, które zakłada komercyjne korzystanie z internetu w zamian za przestrzeń wolną od reklam.

IAB Europe zleciło przeprowadzenie badania ankietowego na próbie ponad 2400 dorosłych użytkowników internetu w sześciu krajach: Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii. Sprawdzano, jak użytkownicy zareagowaliby na komercyjny model internetu oparty na płaceniu abonamentów za dostęp do stron i aplikacji. Okazało się, że Europejczycy doceniają sposób, w jaki reklama umożliwia darmowe korzystanie z internetu. Komercyjny model spowodowałby, że większość badanych ograniczyłaby w znacznym stopniu swoją aktywność, decydując się prawdopodobnie na korzystanie jedynie z kilku stron internetowych.

Wyniki badania IAB Europe

• Niemal połowa (48 %) Europejczyków twierdzi, że unikałaby płacenia abonamentów, ograniczając w ten sposób znacznie swoją aktywność w internecie.

• Zdecydowana większość (78%) twierdzi, że ograniczyłaby swoją aktywność w internecie do pewnego stopnia.

Model oparty na subskrypcji doprowadziłby do powstania rozdrobnionego, wielopoziomowego internetu, w którym użytkownicy, ze względów finansowych, mieliby zróżnicowany dostęp do wiadomości i usług. Wydawcy, twórcy aplikacji oraz dostawcy treści i usług musieliby konkurować o środki finansowe z bardzo wąską grupą abonentów, co osłabiłoby ich możliwości do dalszego biznesowego rozwoju.

• Przeciętny Europejczyk płaciłby za dostęp do mniej niż pięciu stron internetowych.

• Większość Europejczyków oczekiwałaby, że za usługi internetowe, z których obecnie korzysta, płaciłaby mniej niż 4 euro miesięcznie.

• 51% Europejczyków jest skłonna wykupić abonament na korzystanie tylko z trzech lub mniej stron lub aplikacji.

• Streaming muzyki (51% i poczta elektroniczna (50%.) to jedyne usługi, które większość Europejczyków chciałaby subskrybować.

Nieco ponad jedna czwarta Europejczyków - 28% byłaby gotowa zapłacić za dostęp do serwisów informacyjnych. Stawia to pod znakiem zapytania stabilność finansową mediów, które już od lat borykają się z wyzwaniami związanymi z finansowaniem swojej działalności.

- W przypadku wprowadzenia komercyjnego modelu korzystanie z internetu, dla większości Europejczyków nieograniczony dostęp do informacji i innych wartościowych usług online po prostu przestałby istnieć. Dostawcy treści i usług musieliby konkurować o subskrybentów, co miałoby wpływ na konkurencyjności biznesów i innowacje – komentuje Townsend Feehan, dyrektor generalna IAB Europe.

