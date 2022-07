Reklamodawcy są skłonni płacić za powierzchnię reklamową więcej [badanie]

zespół, ludzie, tablica, fot. rawpixel, pixabay

98% reklamodawców uważa, że zakup powierzchni reklamowej w środowisku mediów cyfrowych wysokiej jakości jest ważny, natomiast 92% reklamodawców woli wydawać swój budżet reklamowy u dostawców, którzy przestrzegają standardów branżowych. Takie dane płyną z badania autorstwa IAB Europe.

IAB Europe, czyli europejskie stowarzyszenie branży reklamy cyfrowej i ekosystemu marketingowego, opublikowało wyniki nowego badania, w którym zapytano reklamodawców o ich obawy związane z jakością reklamy cyfrowej oraz o ich stosunek do standardów branżowych i różnych rodzajów powierzchni reklamowych.

Badanie, opracowane przez krajowe IAB w ramach europejskiej Grupy Roboczej ds. Jakości w IAB Europe, wykazało, że rola standardów branżowych, takich jak IAB UK Gold Standard, Digital Ad Trust we Francji czy QUALID IAB Polska, jest kluczowa. 84% badanych reklamodawców twierdzi, że są gotowi zapłacić wyższą cenę za reklamę w jakościowym i zaufanym środowisku mediowym, a aż 92% woli wydać swój budżet reklamowy u dostawców, którzy przestrzegają standardów branżowych.

Dodatkowo 73% badanych deklaruje, że sprawdza przed zainwestowaniem budżetu reklamowego, czy właściciele mediów lub dostawcy przestrzegają standardów branżowych. Tylko dla 19% reklamodawców, którzy wzięli udział w badaniu, standardy branżowe nie mają znaczenia. Wśród badanych z rynków z krajowym standardem jakości odsetek ten wynosi tylko 6%.

W Europie podejmuje się ogromną liczbę działań w celu poprawy i utrzymania standardów jakości w reklamie cyfrowej, jak wynika z IAB Europe Quality Initiatives Navigator. W 2017 roku IAB UK stworzyło Gold Standard, aby rozwiązać problemy związane z jakością. Dziś krajowe standardy lub programy jakości obecne są już na siedmiu europejskich rynkach. Wyniki badania sugerują, że pomagają one zwiększyć świadomość zagadnień związanych z jakością, takich jak brand safety czy ad fraud. U reklamodawców z rynków z krajowym standardem jakości jest ona większa niż tych z rynków bez standardów.

Viewability reklamy cyfrowej

Badanie wykazało również, że w odniesieniu do kluczowych zagadnień związanych z jakością przy zakupie reklamy cyfrowej to viewability i brandy safety są uważane za największe problemy dla reklamodawców i agencji. 89% badanych wskazuje na „zaniepokojenie” lub „duże zaniepokojenie” kwestiami związanymi z viewability, a jeśli chodzi o brand safety, tak samo uważa 79% z nich.

W badaniu zapytano również o obszary, które najbardziej potrzebują rozwoju standardów branżowych. Respondenci na pierwszym miejscu wskazali CTV, a tuż za nim Audio i DOOH.

- Wyniki naszego badania dają pewność krajowym IAB, które już mają standardy jakości, i tym, które są w trakcie ich tworzenia, że kupujący cenią te standardy przy wydawaniu swoich budżetów w ekosystemie reklamowym. Praca naszej europejskiej Grupy Roboczej ds. Jakości pozwala ujednolicać te standardy, tak aby firmy międzynarodowe nie musiały stosować się do wielu różnych norm w całej Europie - mówi Marie-Clare Puffett, Senior Manager, Marketing & Industry Programmes, IAB Europe

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska i IAB Europe, komentuje znaczenie krajowego standardu jakości na szybko rozwijającym się rynku: "W 2021 roku reklama cyfrowa stanowiła połowę wszystkich wydatków na reklamę w Polsce, co oznacza, że Polska zrównała się z bardziej dojrzałymi rynkami pod względem wydatków na reklamę cyfrową. Mając to na uwadze, jako branża musimy bardziej niż kiedykolwiek skupić nasze wysiłki na walce z cyberprzestępczością i ad fraudami. Idąc za przykładem najbardziej zaawansowanych rynków w Europie Zachodniej i USA, IAB Polska powołało do życia Program QUALID, którego celem jest rozwijanie, gromadzenie i promowanie pozytywnych i skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości reklamy cyfrowej w Polsce."