Revolut chce prowadzić edukację finansową. Uruchomił moduł edukacyjny

smartfon, fot. Revolut

Revolut, aplikacja finansowa z której korzysta już ponad 18 milionów osób na świecie, robi kolejny krok by pomóc klientom lepiej zarządzać pieniędzmi - fintech wbudowuje w swoją aplikację elementy edukacji finansowej i nagradza za zdobytą wiedzę.

Moduł edukacyjny 'Learn & Earn' to kursy, których celem jest szerzenie wiedzy finansowej, między innymi na temat świata kryptowalut, blockchaina, popularnych tokenów i protokołów. Kursy są już dostępne dla klientów Revolut, którzy po ich ukończeniu i zdaniu testów, mogą zdobyć nagrodę pieniężną wyrażoną w tokenach DOT. Uzyskane tokeny można zatrzymać, wymienić na inne waluty cyfrowe, lub tradycyjne waluty FIAT (np. €, $, £).

Kryptowaluty

Ścieżkę edukacyjną otwiera kurs, na temat podstawowych zagadnień związanych z kryptowalutami. Lekcje są krótkie i proste, tłumaczą czym są kryptowaluty, czym różnią się od tradycyjnych walut FIAT, wyjaśniają pojęcie 'systemu zdecentralizowanego', znaczenie kryptografii, mechanizm technologii blockchain, a także duże ryzyko, które wiąże się z handlem kryptowalutami.

Multichain Polkadot

Drugi kurs dotyczy wybranego tematu, jakim jest multichain Polkadot, który łączy blockchainy w sieć WEB3 - zdecentralizowany odpowiednik Internetu. Kurs składa się z materiałów wizualnych, interaktywnych kart, video animacji i filmików, które objaśniają czym jest DOT, token natywny sieci Polkadot, jakie są zastosowania sieci, jak działa mechanizm zarządzania systemem i jaka jest rola tzw. 'Relay Chain', wykorzystywanego przez Polkadot do łączenia specjalistycznych i publicznych blockchainów w zunifikowaną sieć.

- Nasi klienci mają duży apetyt na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie kryptowalut. Moduł edukacyjny 'Learn & Earn' pomoże im lepiej zorientować się w aktualnych trendach, ryzykach i potencjalnych możliwościach, które niosą ze sobą kryptowaluty. Nasza współpraca z Fundacją Web3 pomoże przybliżyć, m.in. na przykładzie Polkadot, jednej z najpopularniejszych sieci blockchain, koncepcję kryptowalut - powiedział Emil Urmashin, Crypto General Manager w Revolut.

Revolut planuje jeszcze w tym roku udostępnić kolejne kursy w ramach modułu edukacyjnego 'Learn & Earn', by pomóc klientom zyskać większą kontrolę nad finansami i dać im bezpieczny dostęp do nowych usług i narzędzi.

Revolut Ltd, firma założona w Wielkiej Brytanii, oferuje szerokie spektrum usług finansowych za pośrednictwem aplikacji Revolut, z których rosnącą popularnością wyróżnia się funkcja umożliwiająca handel kryptowalutami.

Celem Revolut jest bycie najbezpieczniejszą platformą do handlu, korzystania i uczenia się kryptowalut. Revolut stale przypomina klientom, że kryptowaluty cechuje wysoka zmienność i ceny mogą ulec raptownym zmianom. Fintech wierzy w zwiększenie dostępu do kryptowalut, z zastrzeżeniem, że produkty te mogą nie być właściwe dla każdego. Dlatego, firma zachęca klientów do poszukiwania informacji o kryptowalutach w wielu niezależnych źródłach i zapoznanie się zarówno z potencjałem, jak i ryzykiem, które ze sobą niosą, jeszcze przed podjęciem decyzji o ich ewentualnym zakupie, lub sprzedaży. Klienci, zanim rozpoczną handel kryptowalutami, powinni też wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i okoliczności życiowe. Kryptowaluty nie są regulowane. Zdeponowane w nich środki nie podlegają gwarancjom. Ceny kryptowalut podlegają wysokiej zmienności. Należy uiszczać podatki od zysków kapitałowych z handlu kryptowalutami.

Moduł edukacyjny 'Learn & Earn' dostępny jest dla klientów w Europie i w Wielkiej Brytanii.