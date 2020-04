Ruch w sklepach podczas epidemii. Carrefour udostępnił dane dotyczące swoich placówek

zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

Carrefour Polska wdrożył na swojej stronie internetowej narzędzie wskazujące klientom sieci prognozowany ruch we wszystkich swoich sklepach. W oparciu o udostępniane dane konsumenci mogą świadomie zaplanować wizytę w konkretnym sklepie oraz dokonać szybszych i bezpieczniejszych zakupów. Działanie to jest elementem ogólnopolskiej kampanii Carrefour „Dbaj o siebie, dbaj o innych”.

Udostępnione na stronie internetowej Carrefour Polska dane, pozwalają sprawdzić prognozowany ruch we wszystkich sklepach sieci. Są one zbierane w czasie rzeczywistym poprzez narzędzie Traffic Meter, które opiera się na danych zbieranych przez platformę Synerise z ponad 900 sklepów należących do firmy. Dzięki temu klienci w prosty sposób mogą wyszukać swój sklep Carrefour i sprawdzić, jak wygląda ruch w wybranej przez siebie lokalizacji. Predykcja odbywa się na podstawie analizy historycznych danych zebranych z każdego punktu sprzedaży (POS). Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa zakupów.

Prognozowany ruchu w sklepach Carrefour można sprawdzać na stronie internetowej sieci, w zakładce "LP w trosce o zdrowie".

- Udostępnianie klientom danych dotyczących ruchu w naszych sklepach to kolejny element działań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygody klientów sklepów Carrefour. Wszyscy działamy w wyjątkowej sytuacji, która od firm odpowiedzialnych społecznie wymaga podejmowania również niestandardowych inicjatyw, a technologia w służbie człowiekowi kreuje nowe możliwości – mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska.

Traffic Meter jest elementem kampanii sieci Carrefour „Dbaj o siebie, dbaj o innych”, która promuje i wspiera odpowiedzialne, solidarne i bezpieczne działania. Narzędzie powstało w wyniku współpracy Carrefour ze spółką technologiczną Synerise oraz K2 Precise.

fot. Carrefour

- Projekt zrealizowany dla Carrefour Polska udowadnia, że posiadając odpowiednio wdrożony ekosystem omnichannel do zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym, firmy mogą szybko odpowiedzieć na potrzeby klientów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, odnaleźć nowe sposoby na wykorzystanie posiadanych informacji, a przy tym poprawić komfort i bezpieczeństwo usług - powiedział Marcin Zduńczyk, Solution Architect, Synerise.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Na świecie sieć Carrefour liczy łącznie 12 300 sklepów, dzięki którym obsługuje 105 milionów klientów. W 2019 roku firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 80,7 miliarda euro.