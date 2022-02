Rynek audiobooków rośnie, ale nie zagraża papierowej książce. Oto wyniki badań

muzyka, tidal, kobieta, dziewczyna, fot. Foundry, pixabay

Rozwój technologiczny i digitalizacja sprawiają, że zapoznawanie się z treścią pojawiających się na rynku pozycji książkowych staje się znacznie łatwiejsze. Mimo to, jak wynika z badania rynku przeprowadzonego przez YourCX na zlecenie Audioteki , cyfryzacja nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnej książki w papierowej formie.

Z badania przeprowadzonego przez firmę YourCX, uwzględniającego konsumpcję treści zarówno poprzez czytanie, jak i słuchanie wynika, że aż 2/3 internautów w Polsce przeczytało lub słuchało przynajmniej jedną książkę w 2021 roku. Częściej po lektury sięgają kobiety (80% kobiet vs. 61% mężczyzn). Chociaż tradycyjny format cieszy się największą popularnością respondentów – niemalże 90% wskazań, badanie pokazuje, że Polacy korzystają także z książek w wersji elektronicznej oraz audiobooków.

Książka papierowa kontra audiobook

Czy zyskujące na popularności audio- i ebooki mogą sprawić, że z rynku znikną egzemplarze papierowe? Jak wynika z badania YourCX, Polacy chętnie sięgają po cyfrowe wersje książek, jednak nie jest to tożsame z rezygnacją z egzemplarzy drukowanych. Wyniki badania potwierdzają, że korzystanie z audio- i ebooków nie zagraża sięganiu po tradycyjny format. W grupie respondentów preferujących czytniki 80% deklaruje, że oprócz ebooków sięga także po książki drukowane oraz wersje audio.

Podobnie jest w przypadku wielbicieli słuchowisk - dla blisko 70% miłośników audiobooków słuchanie jest tylko jednym z wielu sposobów na przyswajanie treści lektur. W grupie osób preferujących korzystanie z wydania papierowego statystyki prezentują się nieco inaczej. Większość, bo 65% tej części respondentów odpowiedziała, że korzysta jedynie z książki papierowej. Pozostała część jest otwarta na korzystanie z książek w różnych dostępnych na rynku formatach.

Audiobook rośnie w siłę

Dodatkowych danych, obrazujących sytuację na rynku audiobooków oraz innych produkcji audio, dostarcza Audioteka.

- Obserwując rynek widzimy dokładnie wzrost zainteresowania formatami audio. Obrazują to gromadzone przez nas dane, jak na przykład 25% wzrost liczby użytkowników naszej aplikacji w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020. Fani audio poświęcają coraz więcej czasu na słuchanie treści, w 2021 roku użytkownicy aplikacji Audioteka odsłuchali o 65% minut treści więcej niż w roku 2020. Zdajemy sobie sprawę, że bez jakościowych produkcji, odpowiadających na potrzeby słuchaczy nie byłoby to możliwe, dlatego tym bardziej cieszymy się, że tytuły, które wyprodukowaliśmy, znajdują się wśród najczęściej słuchanych pozycji - mówi Arkadiusz Seidler, prezes Audioteki.

Z jakich nośników korzystamy?

Według danych Audioteki, w roku 2021 za pośrednictwem aplikacji przesłuchano ponad 1,4 mld minut treści audio. Większe zainteresowanie tym formatem przekłada się także na techniczne aspekty dostępu do nagrań. Jak wynika z badania YourCX, 55% respondentów należących do grupy „słuchaczy” korzystało z audiobooków za pośrednictwem przeznaczonej do tego aplikacji (streaming albo pobranie pliku). Mimo dużej popularności streamingu, wielbiciele audiobooków słuchają treści także za pośrednictwem innych nośników. Około 30% badanych wskazało, że przyswajało treść książki w formacie audio poprzez strony www (np. YouTube), podobna grupa badanych zakupiła plik mp3 w księgarni internetowej. Co ciekawe 10% osób słuchających audiobooki w ciągu ostatniego miesiąca skorzystało z nagrania na płycie CD, z czego największy odsetek tej odpowiedzi przypadał osobom w wieku powyżej 65 lat.

- W oparciu o wyniki badania YourCX oraz nasze własne dane, dostrzegamy rosnący potencjał na rynku audiobooków. Wciąż popularne treści dostępne na płytach CD, cieszące się popularnością grupy starszych słuchaczy, będą przechodzić proces digitalizacji i trafiać do sieci. Zmianie ulega także sam profil silver generation, coraz bardziej aktywnego pokolenia sprawnie poruszającego się w internecie, które będzie poszukiwać dla siebie ciekawego contentu w nowych dla nich kanałach dystrybucji – mówi Wojciech Szymczyk, Chief Growth Officer w Audiotece.

Ocena użytkowników

Proponowana przez Audiotekę forma dostępu do audiobooków cieszy się uznaniem samych użytkowników. Potwierdzają to dane pochodzące z badania YourCX, według których rośnie grupa osób deklarujących, że polecą korzystanie z aplikacji Audioteki innym odbiorcom w najwyższym stopniu, wskazując ocenę 9 lub 10 na 10 punktów (wskaźnik NPS (Net Promoter Score) – narzędzie służące do oceny lojalności klientów danej firmy lub usługi). Według danych YourCX, obecnie 40% słuchaczy właśnie tak ocenia Audiotekę, generując wzrost wskaźnika NPS o 13 p.p. w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020.

Gdzie szukamy treści?

Według danych zaprezentowanych przez YourCX, preferowanym miejscem zakupów różnego rodzaju multimediów (filmów, książek, muzyki, gier lub innych) są sklepy internetowe – odpowiedź tę wskazało 40% badanych internautów. Zaraz za nimi pozostają sklepy stacjonarne. Co ciekawe, aż 11% polskich internautów deklaruje, że nie kupuje multimediów - pożycza je, ściąga z internetu lub korzysta z treści za darmo.