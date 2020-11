Wpływ pandemii na Black Friday. Koronawiurs wydłuży okres promocji w sieci

zakupy, online, koszyk, komputer, fot. Preis_King, pixabay

W zeszłym roku już 3 na 4 Polaków deklarowało robienie zakupów w Black Friday – był to jeden z najlepszych wyników w Europie. Według analizy Deloitte przeprowadzonej wśród kilkuset sklepów internetowych, w większości przypadków święto konsumpcji nie ograniczało się do jednego dnia. Przeważnie sklepy organizowały całotygodniowe promocje. W tym roku z powodu pandemii, klienci prawdopodobnie będą mogli skorzystać z obniżek nawet przez cały miesiąc.

W tym roku wśród Polaków szczególnie dobrze widoczny będzie patriotyzm konsumencki. Według danych Open Research, aż 90 proc. badanych deklaruje chęć zakupu lokalnych towarów – to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze konkretnego produktu.

Najpopularniejsze produkty podczas Black Friday

Próbując przewidzieć najważniejsze trendy zakupowe podczas tegorocznego Black Friday, warto przyjrzeć się najpopularniejszym produktom w podobnym okresie 2019 roku.

– Analiza ubiegłorocznych trendów zakupowych wokół Black Friday pokazuje, które kategorie w segmencie retail cieszyły się największą popularnością. Jedną z nich była branża odzieżowa, gdzie zainteresowanie rosło systematycznie od początku września. Wśród najczęściej wyszukiwanych haseł znalazły się: kurtki zimowe damskie, botki damskie, sukienki wieczorowe, czy torebki. Co ciekawe, Black Friday był tylko początkiem wzrostu zainteresowania ubraniami - ponadstandardowa popularność tych produktów trwała aż do Świąt Bożego Narodzenia. Dla wszystkich detalistów mających w swojej ofercie odzież oraz obuwie jest to najbardziej intensywny czas – mówi Anita Pruchniak, SEM Specialist w DevaGroup.

W ubiegłym roku w e-koszykach zakupowych królowała również elektronika. Chociaż wzrost zainteresowania produktami z tej kategorii przypadł na okres tuż po wakacjach, to w czasie Black Friday 2019 nastąpił szczyt ich popularności. Wówczas internauci najchętniej wyszukiwali słuchawki bezprzewodowe, smartwatche czy nowe laptopy.

Cyber Monday i skokowy wzrost zainteresowania zakupami w sieci

Koniec listopada od kilku lat wzbudza spore zainteresowanie wśród polskich konsumentów i coraz częściej przenosi się ono do sieci. Już w 2018 roku 52 proc. badanych polskich internautów robiło zakupy w e-sklepach, rok później odnotowano wzrost do 57 proc., a u progu trzeciej dekady, m.in., dzięki pandemii, nastąpił znaczący skok. Obecnie aż 72 proc. badanych deklaruje kupowanie online - podaje raport Izby Gospodarki Elektronicznej opracowany przez Mobile Institute. Wyniki tegorocznego Black Friday mogą być najlepszą miarą rosnącej popularności e-commerce w dobie koronawirusa. Rozszerzenie czerwonej strefy na cały kraj poskutkowało jeszcze większym ograniczeniem fizycznych zakupów na rzecz buszowania po wirtualnych półkach.

– Bezpieczne zakupy dla Polaków nigdy nie były ważniejsze. Najnowsze trendy pokazują, że wygoda zakupów jest ważnym elementem aż dla 76 proc. kupujących. Ten czynnik, szczególnie w dobie pandemii, oznacza dla nich możliwość wysyłki do domu (36 proc.), unikanie zatłoczonych sklepów (33 proc.), czy unikanie stresu związanego z zachorowaniem (31 proc.) – wyjaśnia Anita Pruchniak z DevaGroup.

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Każda firma działająca online w swoich planach sprzedażowych powinna uwzględnić Black Friday i Cyber Monday. Jest to ważny okres w roku, w którym konsumenci wydają spore sumy, często z myślą o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Dla firm jest to okazja do przyciągnięcia nowych klientów. W tym roku to również szansa na odbicie strat związanych z pandemią.

Według badania E-commerce w Polsce 2020, najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym w procesie zakupów online jest laptop (80 proc. wskazań). Na dalszych miejscach zestawienia plasują się telefon/smartfon (69 proc.) oraz komputer stacjonarny (50 proc.). Jednak wśród najmłodszej grupy badanych (przedział 15-24 lat) dominuje już telefon. Jak podaje Gemius Polska, to dla 92 proc. z nich główne urządzenie do e-zakupów. Jednocześnie, już 48 proc. największych polskich sklepów internetowych oferuje klientom zakupy przez natywne aplikacje mobilne lub webowe. Według danych Twisto, liderami w tym zakresie są sklepy z branży modowej i elektronicznej.