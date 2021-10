Xiaomi Pay dostępne w pierwszym banku w Polsce

ruch, bieganie, kobieta, fot. StockSnap, pixabay

Klienci Banku Pocztowego mogą już dokonywania płatności mobilnych Xiaomi Pay. To kolejny, po wdrożonych w 2019 roku Apple Pay, Google Pay oraz Garmin Pay, portfel cyfrowy, do którego klienci Banku Pocztowego będą mogli podpiąć swoje karty płatnicze Mastercard. Zarząd liczy, że udostępnienie nowego rozwiązania wpłynie pozytywnie na zainteresowanie ofertą banku i podkreśla, że to kolejny krok w realizacji strategii cyfryzacji Banku Pocztowego oraz oferowania swoim klientom szerszej gamy rozwiązań cyfrowych, które ułatwią im korzystanie z produktów finansowych.

Dzięki Xiaomi Pay Klienci Banku Pocztowego będą mogli w wygodny i szybki sposób dokonywać płatności zbliżeniowych korzystając z opaski Mi Smart Band 6 z funkcją NFC. Rozwiązanie to umożliwia szybką i bezpieczną realizację transakcji mobilnych, zarówno w kraju jak i za granicą. Usługa działa jak cyfrowy portfel – dodawać można do niej karty debetowe i kredytowe Mastercard dostępne z oferty Banku Pocztowego. Z usługi korzystać będą mogli wszyscy Klienci Banku, zarówno indywidualni jak i biznesowi.

- Bank Pocztowy realizuje strategię stawania się instytucją bardziej cyfrową, odpowiadającą na potrzeby współczesnego klienta, a jednocześnie oferującą wszystkim bez wykluczeń najnowsze, wygodne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Tym bardziej cieszy fakt, że Xiaomi Pay wprowadzamy do oferty jako pierwszy bank w Polsce – mówi Jakub Słupiński, Wiceprezes, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Płatności dokonywane przy pomocy opaski Mi Smart Band 6 NFC są niezwykle wygodną formą płatności. Będzie to na pewno duża wartość dodana dla osób aktywnych sportowo, które na czas treningu nie będą musiały mieć przy sobie karty ani smartfona, jak i dla wszystkich innych użytkowników, dla których sięganie po kartę lub telefon jest w chwili dokonywania transakcji problematyczne.

Bezpieczeństwo

Ważnym aspektem płatności mobilnych Xiaomi Pay jest również bezpieczeństwo. Każde dodanie karty do tej formy płatności będzie wymagało uwierzytelnienia poprzez wprowadzenie w dedykowanej aplikacji kodu sms otrzymanego na numer telefonu komórkowego podanego do informacji banku. Dedykowana aplikacja wymusi także na użytkowniku ustawienie kodu PIN, który będzie zabezpieczał możliwość korzystania z funkcji płatności zbliżeniowych opaską Mi Smart Band 6 NFC. W konsekwencji Użytkownik będzie proszony o jego wprowadzenie na wyświetlaczu opaski przed dokonaniem płatność, w dwóch przypadkach - jeżeli poprawny kod PIN nie został wprowadzony przez czas dłuższy niż 24 godziny poprzedzające transakcję lub opaska została zdjęta z nadgarstka i założono ją ponownie. Funkcja płatności uruchomi się poprzez przesunięcie ekranu na wyświetlaczu opaski, a sama płatność zostanie zrealizowana po jej zbliżeniu do terminala POS/ bankomatu.