Żabka kończy remodeling sklepów. Rebranding objął ponad 6,5 tys. placówek

sklep, fot. Żabka

Żabka sfinalizowała największy w Europie remodeling sklepów, w efekcie którego ponad 6500 placówek sieci funkcjonuje już w nowym koncepcie i oznaczonych jest zielonym logo z uśmiechem. Proces modernizacji sklepów rozpoczął się w 2016 roku od 51 zmienionych placówek. Po 4 latach sieć zremodelowała już wszystkie sklepy. Zmiana pozytywnie wpłynęła na pozycjonowanie marki, efektywność sprzedażową i zwiększenie liczby klientów. W całym procesie Żabka wspierana była przez właściciela – fundusz CVC Capital Partners. Ostatni sklep w nowym formacie został otwarty na początku października tego roku w Warszawie przy ul. Boya Żeleńskiego 2.

Trwający od lipca 2016 roku do końca września 2020 roku remodeling ponad 4 tys. placówek sieci zajął łącznie blisko 462 tys. godzin pracy wielu zespołów remontowych, pracujących zarówno nad zmianą wnętrz sklepów, jak i montażem nowego wyposażenia, regałów czy oświetlenia. Największą dynamikę liczby zmodernizowanych sklepów Żabka zanotowała w 2018 i 2019 roku, kiedy średnio remodelowała aż 4 sklepy dziennie. Przekształcenie jednego sklepu trwało ok. 111 godzin.

Nowe logo Żabki

Żabka rozpoczęła remodeling od 10 istniejących sklepów w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Jednym z pierwszych zmienionych placówek była Żabka przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu. Wówczas wizerunek żabki w logotypie na żółtym tle zastąpił minimalistyczny znak oparty na liternictwie i zgodny z trendami designu. W ślad za nowym logo zmieniła się też identyfikacja wizualna wewnątrz sklepów – wystrój stał się jaśniejszy i bardziej nowoczesny, a nawigacja w sklepie łatwiejsza i bardziej intuicyjna. Zmodernizowane sklepy, obok dobrze znanego asortymentu, zyskały rozszerzoną ofertę przekąsek, ciepłych i zimnych napojów na wynos oraz dań gotowych. Sieć rozwijała także pakiet usług dodatkowych pozwalających na realizację przy okazji zakupów innych codziennych obowiązków, choćby na zapłacenie rachunków. Od 2016 roku każda nowo otwarta Żabka uruchamiana była już w nowym formacie.

Połowa 2018 roku to już ponad 2500 sklepów w nowym formacie i z nowym logo. Sieć koncentrowała się na uspójnieniu oferty produktowo-usługowej wszystkich sklepów oraz dopasowaniu jej do trendów konsumenckich. Efektem tych działań są liczne innowacje produktowe dla formatu convenience, rozwój półki produktów świeżych i kategorii Quick Meal Soultions, a także nowe usługi, takie jak np. możliwość odbioru paczek w sklepach Żabka. Remodeling objął także należące do spółki sklepy działające pod marką Freshmarket, które były stopniowo przekształcane w Żabki. Proces ten przebiegł z bardzo dobrym efektem i świetnymi wynikami sprzedaży.

– Dokonaliśmy jednego z największych remodelingów sklepów w Europie, angażując w ten proces niemal wszystkie departamenty naszej firmy. Od 2016 roku zmodernizowaliśmy ponad 4 tysiące sklepów, otwierając jednocześnie 2500 nowych lokalizacji. Dokonaliśmy kluczowych zmian nie tylko w identyfikacji wizualnej sklepów, ale także w asortymencie, aranżacji oraz wyposażeniu. Nowy, otwarty na zmiany format przyciągnął o 20 proc. więcej nowych klientów i pozwolił nam jeszcze szybciej reagować na potrzeby konsumentów. Żabka, dzięki zmianie formatu, była gotowa na transformację cyfrową i odpowiedzialne działanie w zakresie środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia. Dziś to jedna z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się sieci convenience na świecie – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu firmy Żabka Polska.

Cyfryzacja i ecommerce

Rok 2018 to czas inwestycji w transformację cyfrową Żabki. Sieć we współpracy z partnerami technologicznymi jak Microsoft zaprezentowała innowacje technologiczne, które mają ułatwić zakupy i zarządzanie sklepami. Wśród nich znalazły się m.in. inteligentne półki, kasy samoobsługowe, kasy jednosekundowe, elektroniczne cenówki, itp. Narzędzia te, wykorzystujące m.in. analizę danych i sztuczną inteligencję, umożliwiają minimalizację czasu obsługi klientów, wygodniejszą i bardziej przyjazną komunikację oferty, lepsze dostosowanie asortymentu do oczekiwań nabywców oraz udoskonalenie logistyki. W tym okresie sieć wdrożyła także aplikację mobilną żappka, pozwalającą na jeszcze lepszą prezentację oferty, angażującą komunikację z klientami oraz łatwiejsze korzystanie z dodatkowych usług.

Dziś sklep Żabka łączy w sobie zalety handlu tradycyjnego, zaspokajając potrzebę bliskości i osobistego kontaktu kupującego ze sprzedającym, z nowoczesnym formatem convenience, odpowiadającym na potrzeby współczesnego, szybko żyjącego klienta. Współczesna Żabka to również oferta uwzględniająca trendy w stylu życia i sposobach odżywiania się Polaków, bogata oferta usług dodatkowych ułatwiających życie klientów, a także otwartość na innowacje, pozwalająca sieci utrzymać pozycję lidera rynku convenience w Polsce. Żabka to również wypracowany przez ponad 20 lat model franczyzowy, zakładający bliską współpracę i dialog spółki z franczyzobiorcami prowadzącymi sklepy pod jej marką.

Sieć Żabka liczy obecnie ponad 6500 sklepów. Od stycznia tego roku otwartych zostało pół tysiąca nowych sklepów, a do końca 2020 roku planowane jest uruchomienie kolejnych 500 placówek w całej Polsce.

