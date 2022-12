Żabka, Autostrada A2 Wielkopolska, fot. Żabka

Od 22 grudnia klienci jadący Autostradą Wielkopolską będą mogli zrobić szybkie zakupy w dwóch Żabkach zlokalizowanych w miejscach obsługi podróżnych, tzw. MOP-ach – Gnilec (ostatni punkt postojowy przed niemiecką granicą) oraz Sosna (pierwszy punkt postojowy po wjeździe do Polski z Niemiec). Placówki w nowym formacie to jubileuszowe sklepy nr 9000 i 9001. Nowy format jest dostosowany do potrzeb podróżnych, którzy mogą skorzystać z rozszerzonej oferty ciepłych przekąsek, kawy oraz kanapek czy sałatek.

– Jesteśmy siecią bliską potrzeb naszych klientów. Dlatego od kilku lat tworzymy nowe formaty sklepów, dostosowanych do lokalizacji i oczekiwań konsumentów, ale również dajemy szansę naszym franczyzobiorcom na prowadzenie dobrego, lokalnego biznesu. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w naszym rozwoju i debiutujemy z unikalnym w skali kraju konceptem. Odpowiadając na potrzeby podróżnych na autostradzie A2, uruchamiamy dwa, jubileuszowe sklepy nr 9000 i 9001 w miejscach odpoczynku dla kierowców. Nasz nowy koncept to przyjazne miejsce dla podróżnych, gdzie nie tylko mogą zjeść smacznego hot doga czy napić się kawy, ale również skorzystać z szerokiej oferty kanapek, sałatek czy produktów roślinnych – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Średni czas, który podróżni (z wyjątkiem kierowców zawodowych) przeznaczają na postój na MOP waha się od 15 minut do 1 godziny. To czas dający szansę na zrobienie drobnych zakupów, posilenie się i odpoczynek przed dalszą podróżą. Uruchomienie w tych lokalizacjach sklepów sieci Żabka, której produkty i usługi są dobrze znane konsumentom, wnosi dodatkową wartość do oferty MOP. Dzięki temu, że sklepy te są czynne całą dobę i dodatkowo wyposażone w kasy samoobsługowe, zakupy w nich są szybkie i wygodne oraz pozwalają uniknąć stania w kolejkach. Żabki na MOP Gnilec i MOP Sosna stanowią więc ciekawą propozycję dla osób mających mało czasu, szukających zdrowszej alternatywy posiłku (również żywności roślinnej), a także zawodowych kierowców szukających podstawowego zaopatrzenia oraz domowego posiłku.

– Jako odpowiedzialny partner kierowców Autostrada Wielkopolska dba nie tylko o komfort i bezpieczeństwo podróży, ale także o zapewnienie dodatkowych usług, z których kierowcy mogą skorzystać. Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – podczas długiej trasy kierowcy mogą na nich odpocząć, zatankować paliwo, zjeść posiłek i przygotować się do dalszej drogi. Współpraca z Żabką to efekt naszego proaktywnego podejścia do podróżnych i ich potrzeb – uwzględniamy ich opinie i wprowadzamy rozwiązania, które czynią MOP-y bardziej atrakcyjnymi miejscami – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Nowoczesny design

Pawilony, w których działają sklepy Żabka na MOP-ach, to nowoczesna i dynamiczna bryła. Kształt pawilonu projektowany był z myślą o łatwej rozpoznawalności na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Sklep oparty jest o konstrukcję złożoną z kontenerów, których zewnętrzną skórkę tworzy siatka metalowych lameli. W ażurowej fasadzie wykonanej z wertykalnych elementów architekci zagrali wycięciami nawiązującymi do brandingu marki.

We wnętrzu sklepu wydzielono strefę gastronomiczną ze stolikami, w której klienci mogą w spokoju spożyć posiłek i odpocząć w trakcie podróży. Całkowita powierzchnia każdego sklepu wynosi ok. 135 mkw., a powierzchnia sali sprzedaży ok. 90 mkw.

Koncepcja pawilonów to dzieło projektantów z biura mode:lina™ – polskiej pracowni projektowej z Poznania, wielokrotnie nagradzanej w międzynarodowych i krajowych konkursach. Projektanci stworzyli lekki i otwarty na otoczenie pawilon, który swoją formę odnajduje bezpośrednio w logotypie samej marki. Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wykonała butikowa pracownia maKa architekci.

Rodzinny biznes

Sklepy Żabka na MOP-ach na koncesyjnym odcinku A2 są wyjątkowe również z uwagi na fakt, że prowadzący je franczyzobiorcy to pochodzące z Krosna Odrzańskiego małżeństwo, które z siecią Żabka współpracuje od kilkunastu lat.

– Od lat z powodzeniem rozwijam własny biznes we współpracy z siecią Żabka. Wyróżnieniem dla mnie jest, że mogę poprowadzić, wraz z żoną, 9000. sklep w tak nietypowej lokalizacji. Dzięki bogatej ofercie produktów i usług mam możliwość dotarcia do nowej grupy klientów – podróżnych – zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wierzę, że mój sklep będzie dla nich miejscem, w którym nie tylko szybko i wygodnie zrobią potrzebne zakupy, ale także odpoczną w miłej atmosferze przed kolejnym etapem podróży – mówi Tomasz Rogowski, franczyzobiorca 9000. sklepu Żabka.

Żabka Smart i Żabka Eko Smart

Rok 2022 to dla Żabki okres dynamicznego rozwoju i inwestycji w unikatowe rozwiązania, które zmieniają doświadczenie zakupowe klientów oraz zwiększają komfort i efektywność pracy franczyzobiorców. Aktualnie z siecią współpracuje ponad 7600 franczyzobiorców, którzy prowadzą ponad 9000 sklepów Żabka w całym kraju. Chcąc być coraz bliżej klientów, Żabka dociera do nowych miejsc i rozwija format sklepów, by dopasować go do nowych typów lokalizacji oraz ambitnych celów ekspansji. W lutym został otwarty 8000. sklep w Sierakowie, będący pierwszą Żabką w tej liczącej kilka tysięcy mieszkańców miejscowości. W kwietniu została uruchomiona Żabka Smart przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców.

Latem klienci mogli zrobić zakupy w 90 placówkach sezonowych w miejscowościach turystycznych, a nowoczesne mobilne Żabki obsługiwały konsumentów podczas wielu wydarzeń kulturalnych. Do portfolio sieci w mijającym roku dołączyła też Żabka Eko Smart, będąca swoistym laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę franczyzobiorców. Pierwsza tego typu placówka została otwarta we wrześniu w Poznaniu, druga w listopadzie w Łodzi. Dzięki bliskości sklepów, a także dopasowanej do oczekiwań i potrzeb ofercie produktów i usług, Żabka upraszcza życie klientów i uwalnia ich czas.