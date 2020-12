Zbiórki pieniędzy na Allegro Lokalnie. Zebrano blisko 165 tysięcy złotych

oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Zaangażowanie w problemy lokalnej społeczności i pomoc w ich rozwiązywaniu są dla Polaków niezwykle ważne. Dzięki opcji zbiórek na Allegro Lokalnie, można wspierać lokalne projekty bez wychodzenia z domu, przez cały rok. Na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy, ponad 65% zbiórek na Allegro Lokalnie zakończyło się sukcesem, co przełożyło się na zebraną sumę w kwocie blisko 165 tysięcy złotych. Zgodnie z założeniami tej inicjatywy, klienci Allegro Lokalnie mogą wybrać określony cel i przeznaczyć na zbiórkę od 10% do 100% ceny sprzedawanego przedmiotu lub kupić przedmiot wspierający wybraną inicjatywę.

- Zbiórki na Allegro Lokalnie pozwalają użytkownikom wspierać lokalne społeczności oraz inicjatywy w bardzo prosty i wygodny sposób - przy okazji zakupów on-line. Po czterech miesiącach od startu wszystkie aktywne na Allegro Lokalnie fundacje, stowarzyszenia i szkoły zebrały już blisko 165 tysięcy złotych na realizację swoich lokalnych projektów. Porównując kwoty zebrane przez inne portale crowdfundingowe w pierwszych miesiącach ich funkcjonowania, zbiórki na Allegro Lokalnie plasują się na bardzo wysokiej pozycji pod kątem skuteczności zbierania funduszy. Cieszymy się, że klienci Allegro Lokalnie tak chętnie angażują się w rozwój swojej okolicy, nie tylko zakładając zbiórki, ale także wystawiając na sprzedaż przedmioty, które wspierają ważne dla nich inicjatywy - powiedział Karol Czupryński, dyrektor segmentu C2C w Allegro.

Zbiórki na Allegro Lokalnie. Jak to działa?

Allegro Lokalnie umożliwia kilka sposobów wsparcia lokalnych inicjatyw. Po pierwsze można wystawić swój przedmiot w ramach określonej zbiórki. Wystarczy wyszukać daną inicjatywę na Allegro Lokalnie i określić jaki procent ze sprzedaży (od 10% do 100%) ma zostać przeznaczone na określony cel. Wystawiony przedmiot pojawi się zarówno na Allegro Lokalnie jak i Allegro.pl.

Kolejnym sposobem jest zakup przedmiotu wspierającego wybraną inicjatywę. Wystarczy wybrać zbiórkę i sprawdzić jakie oferty zostały wystawione przez użytkowników Allegro Lokalnie, a następnie przystąpić do licytacji bądź skorzystać z opcji Kup Teraz. Po opłaceniu wybranego przedmiotu, pieniądze zasilą konto zbiórki. Co ważne Allegro Lokalnie umożliwia wsparcie inicjatyw z całej Polski - mieszkając w Warszawie można zaangażować się w zbiórki stworzone przez społeczność z województwa dolnośląskiego. Użytkownicy mogą wybierać z ponad 140 inicjatyw wspierających na przykład domy dziecka, schroniska czy potrzeby lokalnych szkół lub gmin.

Własna inicjatywa

Jeśli jednak użytkownik nie znajdzie określonej inicjatywy, a chce realnie działać na rzecz lokalnej społeczności, może w prosty sposób założyć własną zbiórkę na Allegro Lokalnie. Wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy i dołączyć zaświadczenie uprawniające do działania w imieniu danej fundacji, stowarzyszenia, szkoły czy przedszkola. W ciągu 5 dni zgłoszenie zostanie zweryfikowane i pojawi się w serwisie Allegro Lokalnie. To świetnie móc wspierać własną okolicę i jednocześnie korzystać, np. z odnowionego placu zabaw, wyremontowanej świetlicy w szkole czy organizować warsztaty plastyczne dla seniorów.

Zbiórki na Allegro Lokalnie to także różnego rodzaju partnerstwa z dużymi inicjatywami w Polsce. Między innymi jest to Stowarzyszenie Małżonków i Partnerów Szefów Misji Dyplomatycznych-SHOM, które w tym roku organizuje Międzynarodową Charytatywną Zbiórkę Świąteczną online, aby wesprzeć dodatkowymi funduszami potrzebujących w Polsce. W ramach zbiórki na Allegro Lokalnie będzie można zakupić około 200 przedmiotów z całego świata, między innymi kolumbijską kawę czy produkty ekologiczne prosto z Estonii. Allegro Lokalnie współpracuje także z Ogólnopolskim Portalem Domów Dziecka w ramach akcji "Zbiórki od serca". Jest to wyjątkowa inicjatywa skierowana do placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i domów zastępczych zarejestrowanych na portalu DomyDziecka.org. Poprzez sprzedaż i zakup przedmiotów na Allegro Lokalnie użytkownicy mogą wybierać spośród 51 zarejestrowanych zbiórek i spełniać świąteczne marzenia dzieci.