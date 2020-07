Czego nie powinno zabraknąć na karcie produktu, by była przyjazna dla użytkownika?

UX design | fot. Amélie Mourichon | Unsplash

Choć konwersja jest wypadkową bardzo wielu czynników, tych związanych z UX, ale nie tylko, to karta produktu pełni rolę szczególną, bo to właśnie tam zapada decyzja o jego zakupie. Jak zadbać o to, by była dla nas korzystna? O tym pisze Anna Schneider, UX Specialist z agencji Symetria.

Kiedy możemy uznać, że karta produktu jest udana? Zdeterminuje to przede wszystkim kwestia jej UX, czyli na ile jest ona przyjazna dla użytkownika. Podstawowym wyzwaniem dla osoby tworzącej sklep internetowy będzie zaprojektowanie karty produktowej w ten sposób, aby wspierała konwersję. Chcemy tak pokazać produkt użytkownikowi, aby zaspokoić jego potrzeby informacyjne i przekonać go do zakupu. Jest to punkt szczególnie istotny w procesie zakupowym, gdyż to właśnie w tym miejscu podejmowana jest decyzja: kupuję, czy rezygnuję.

Bazując na badaniach jakościowych różnych kart produktowych, które mieliśmy okazję przeprowadzać z udziałem użytkowników, a także opierając się na dobrych praktykach z rynku, przedstawiam kilka wskazówek, przydatnych przy tworzeniu karty produktowej:

Odpowiednia nazwa produktu

Wydaje się to banalne, ale niestety na niektórych kartach produktowych wyróżniony jest mało znaczący dla użytkownika (przynajmniej w pierwszej kolejności) numer modelu produktu, a nie doszukamy się czym właściwie jest produkt, który oglądamy (pralka to, czy suszarka?).

Nie znaczy to oczywiście, że mamy unikać podawania numeru modelu, czy nazwy własnej produktu – chodzi o to, by dodać w nazwie określenie, które dobrze nam ten produkt zdefiniuje. Jak w przykładzie poniżej, nazwa własna produktu „ONLGERRY” została uzupełniona zrozumiałym określeniem „Kurtka ze skóry ekologicznej”.

Przycisk CTA (ang. call to action)

Powinien być widoczny, odróżniający się od pozostałych przycisków. Użytkownicy spodziewają się go po prawej stronie ekranu. Warto zadbać, by znajdował się powyżej linii „załamania” ekranu (ang. fold).

Informacje o warunkach dostawy

Warto oprócz podstawowych informacji (cena, warianty, ilość dostępnych sztuk) umieścić także informacje o kosztach dostawy, czy czasie wysyłki. Szczególnie warto podkreślić, jeśli oferujemy darmową dostawę – będzie to czynnik, który może wpłynąć na pozytywną decyzję zakupową klienta.

Nawigacja okruszkowa (ang. breadcrumbs)

Jedna z heurystyk użyteczności Jakoba Nielsena mówi nam o tym, żeby pokazywać status systemu. Użytkownik powinien wiedzieć gdzie się znajduje w serwisie i co się dzieje. Przykładem zastosowania tej reguły jest właśnie nawigacja okruszkowa. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się po serwisie. Dzięki niej użytkownik wie, w jakiej części serwisu się znajduje.

Zdjęcia

Zdjęcia powinny być wysokiej jakości i prezentować produkt pod różnymi kątami, ale też oddawać faktyczny stan produktu. Warto umożliwić także zoom na produkt (to powszechnie stosowane narzędzie w galeriach zdjęć produktowych).

Wyjaśnienie skomplikowanych pojęć

Skomplikowane, branżowe pojęcia dotyczące funkcjonalności (np. Total NoFrost, FullFlat), powinny być wyjaśnione – można do tego użyć tooltip’ów. Postarajmy się opisać je prostym, zrozumiałym dla laików językiem.

Możliwość dodania do „ulubionych”

Warto udostępnić użytkownikom „przechowalnię” produktów. Niestety koszyk nie zawsze będzie dobrze spełniał tą funkcję. Wyobraźmy sobie sytuację: rozglądamy się za nowymi bluzkami, dodajemy kilka do koszyka, ale w momencie zakupu decydujemy się tylko na jedną z nich (np. ogranicza nas w tej chwili budżet). Pozostałe bluzki, które nam się przecież podobały, idą w zapomnienie. W przypadku, gdy możemy sobie „odłożyć” bluzki do „ulubionych” wciąż pozostaną w pamięci sklepu i możemy do nich wrócić w dowolnym momencie.

Opinie innych użytkowników

Niejednokrotnie użytkownicy wskazują, że przez zakupem sprawdzają opinie innych kupujących odnośnie danego produktu. Chętnie korzystają z recenzji innych osób, żeby zweryfikować jakie doświadczenia mają realni posiadacze tego produktu. Wpisuje się to w regułę społecznego dowodu słuszności – podejmujemy decyzję na podstawie obserwacji innych.

Anna Schneider

UX Specialist

Symetria