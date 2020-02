Największe portale pornograficzne. Z jakich serwisów erotycznych korzystają Polacy [RANKING]

68976_serwisy-erotyczne.jpg

No cóż, wygląda na to, że jeśli pomysły niektórych polityków zostaną wprowadzone w życie i dostęp do serwisów z pornografią będzie ograniczony, dotknie to sporą część naszego społeczeństwa. Prezentujemy ranking portali z erotyką, który dla Interaktywnie.com przygotował Gemius, na podstawie badania Gemius/PBI (dawniej Megapanel), które jest jedynym standardem badania polskiego internetu, wykorzystywanym przez domy mediowe i reklamodawców.

Pornhub króluje w Polsce - z serwisu korzysta około 5,5 mln realnych użytkowników miesięcznie

Użytkownicy (real users)

Odsłony

Zasięg wśród internautów SERWIS

grudzień 2019 styczeń 2020 grudzień 2019 styczeń 2020 grudzień 2019 styczeń 2020 pornhub.com 5 624 608 5 384 187 371 610 507 241 857 789 20,32% 19,18% bongacams.com 3 703 732 3 341 711 27 593 471 21 010 858 13,38% 11,90% redtube.com 3 164 471 2 996 727 72 276 041 61 961 378 11,43% 10,67% xnxx.com 2 510 485 2 892 200 223 742 178 201 131 542 9,07% 10,30% xhamster.com / Erotyka 2 656 663 2 674 270 143 048 944 81 520 646 9,60% 9,53% xvideos.com 2 594 475 2 645 567 114 671 311 131 246 005 9,37% 9,42% datezone.com 2 378 772 2 509 270 126 396 040 164 670 038 8,59% 8,94% livejasmin.com 1 927 793 1 722 816 9 379 003 6 945 326 6,97% 6,14% youporn.com 1 949 550 1 534 353 22 680 225 12 451 135 7,04% 5,47% pornhublive.com 1 600 676 1 441 703 3 092 271 3 453 637 5,78% 5,14%

Źródło: Badanie Gemius/PBI, styczeń 2020, grudzień 2019. Serwisy w wybranym okresie nie były objęte audytem site-centric