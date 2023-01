TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

TikTok udostępniła bezpłatne, interaktywne narzędzie edukacyjne Akademia TikToka, przeznaczone dla firm i podmiotów różnej wielkości. Pokaże ono użytkownikom, jak najlepiej wykorzystać funkcje TikToka dla biznesu. Dzięki temu treści prezentowane na platformie będą nie tylko atrakcyjne dla odbiorców, ale także wesprą organizacje w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów biznesowych.

Akademia TikToka to program szkoleniowy przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych marketerów. Został stworzony dla wszystkich marek i organizacji, niezależnie od reprezentowanej branży i segmentu. Platforma pomoże im w lepszym poznaniu i optymalnym wykorzystaniu dostępnych funkcji TikToka. Materiały szkoleniowe zostały opracowane w wyniku międzynarodowej współpracy, co przekłada się na treści ukazujące szeroką, globalną perspektywę. Jednocześnie TikTok uwzględnił lokalną specyfikę, odnoszącą się do danego regionu.

Na platformie w pierwszej kolejności zostały udostępnione kursy wprowadzające z serii „ABC TikToka”, które koncentrują się na omówieniu podstawowych zagadnień z takich obszarów jak reklama, kreatywność i bezpieczeństwo. Uwzględnione tu zostały najlepsze praktyki rynkowe, a także kwestia ochrony społeczności platformy.

Użytkownicy mogą także skorzystać ze specjalnego kursu modułowego, którego tematyka została dostosowana do potrzeb małych firm. Szkolenie wesprze je w tworzeniu treści umożliwiających skuteczne dotarcie do odbiorców i osiągnięcie zadowalających rezultatów biznesowych. Po zakończeniu edukacji uczestnicy otrzymają cyfrową odznakę, potwierdzającą odbycie kursu w Akademii TikToka, którą będą mogli udostępnić w mediach społecznościowych. Pojawienie się następnych kursów zaplanowano na kolejne miesiące 2023 roku.

W rezultacie szkolenie pozwoli marketerom zajmującym się kampaniami digitalowymi na wykorzystanie swojego potencjału w nowym obszarze i zdobycie eksperckiej wiedzy dotyczącej działań na TikToku.

