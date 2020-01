Celebryci i influencerzy. Ile kosztuje marketing ze znaną twarzą?

Instagram | fot. Oladimeji Ajegbile | Pexels

Obecność celebrytów w reklamie to od wielu już lat norma, a dyskusje "wypada czy nie wypada", o ile w niektórych środowiskach jeszcze rozbrzmiewają, dla większości pachną już wspomnieniem minionej epoki. Reklamują nie tylko osobowości telewizyjne jak Kuba Wojewódzki czy Marcin Prokop, ale też aktorzy tacy jak Magdalena Cielecka, Maciej Stuhr, a także pisarze (np. Szczepan Twardoch). Do głosu coraz bardziej dochodzą jednak celebryci, którzy z tradycyjnymi mediami nie mają i często nie chcą mieć nic wspólnego. Na czym polega wartość influencerów, i czy zastąpią oni "tradycyjne" gwiazdy?

Gwiazdy mediów społecznościowych z Instagrama czy YouTube''a kiedyś były traktowane po macoszemu, a za wzmiankę o marce wynagradzane co najwyżej zniżką w internetowym sklepie. Powoli jednak przebijały się do pierwszej ligi, choć jeszcze kilka lat temu ofert barterowych wciąż było sporo. Te czasy odeszły jednak w niepamięć, a marketingowa wartość "społecznościowych" celebrytów jest większa niż kiedykolwiek i - w niektórych przypadkach - już przewyższa wartość ich kolegów z telewizji.

Nic dziwnego, skoro na Instagramie można już zobaczyć zarówno duże, jak i małe marki, wśród których nie brakuje tych najbardziej luksusowych. A biorąc pod uwagę to, że platformy społecznościowe coraz odważniej idą w kierunku nie tylko budowania rozpoznawalności, ale i zwiększania sprzedaży, można przypuszczać, że będzie ich tylko więcej, a co za tym idzie - będzie rosła wartość influencerów. Zresztą, Kylie Jenner, za jeden post już teraz dostaje nawet 1,2 mln dolarów, a to więcej niż to, na co może liczyć Ariana Grande (990 tys. dolarów) i Cristiano Ronaldo (975 tys. dolarów).

Influencerzy wydają się jednak nie tyle jeszcze alternatywą dla "tradycyjnych" celebrytów, ile ich uzupełnieniem. O ile rozpoznawalność tych drugich jest bowiem szeroka - dowiadujemy się o ich głównie z tabloidów, o tyle relacja z nimi - zupełnie żadna. A w przypadku internetowych gwiazd jest odwrotnie. Fani na bardzo wiele sposobów mogą doświadczać kontaktu z wybranym twórcą, a ten z reguły dba o zaspokajania oczekiwań społeczności, która wokół siebie zgromadził. Ich wartości nie powinno się też mierzyć jedynie zasięgiem, bo często, działając w ściśle określonej niszy, mogą wywierać bardzo duży wpływ. Także zakupowy

Dane nie pozostawiają złudzeń. Rynek influencer marketingu będzie zyskiwał na znaczeniu. Według szacunków Business Insider Intelligence jego wartość do 2022 roku może osiągnąć wartość do 15 miliardów dolarów, w porównaniu z nawet 8 miliardami dolarów w 2019 roku. Instagram zdecydowanie przoduje w przyciąganiu budżetów. Korzysta z niego prawie cztery na pięć (79%) marek.

Agnieszka Sosnowska

CEO

Biuro Podróży Reklamy



Wybór celebrytów do kampanii to temat rzeka. Stawki zależą od takich czynników jak m.in. pola eksploatacji, czas na jaki wykupiono prawa, ewentualna wyłączność, wykorzystanie własnych kanałów social media, branża w jakiej działa marketer. Z pól eksploatacji nadal najdroższa jest telewizja. A przy okazji - od pewnego czasu mówiąc o celebrytach mówimy też o gwiazdach -influencerach.

Na wysokość cen mają wpływ polityki głównych pracodawców celebrytów - w niektórych wypadkach gwiazdy muszą ubiegać się o zgodę redakcji. Rynek jest bardzo zróżnicowany. Niektórzy topowi celebryci otrzymują nawet kilkaset tysięcy za udział w kampanii reklamowej. Inni są w stanie wziąć udział w reklamie, żeby odświeżyć popularność. Bo czasami dobra reklama nie drenuje, a wręcz wspiera karierę gwiazdy. Można mówić o pewnej wzajemnej korzyści wizerunkowej, na przykład w przypadku serii reklam OLX "A co gdyby?" Reklamy potrafią zmienić karierę aktora. O tego typu relacji możemy mówić w przypadku współpracy Marka Kondrata z firmą ING.

Dzięki zwrócenia się reklamodawców w kierunku internetu oraz wysypowi influencerów rynek jest znacznie bardziej złożony niż 10 lat temu. Kontakt z influencerami staje się też coraz łatwiejszy dzięki platformom takim jak www.reachablogger.pl, a z nimi także dostęp do celebrytów znanych z Instagrama, YouTuba czy Facebooka.