Dwie nowe zakładki na Facebooku. Meta wprowadza zmiany

Facebook wprowadza zakładki Feeds oraz Home. Feeds to kolejny sposób na przeglądanie najnowszych postów znajomych oraz ulubionych stron i grup. Od teraz użytkownicy mogą tworzyć listę ulubionych, do której dodawać można wybranych znajomych oraz najciekawsze strony. Z kolei Home (strona główna) to nowa nazwa zakładki, która wyświetlać się będzie jako pierwsza strona po otwarciu Facebooka. Z Home w łatwy sposób będzie można się przenieść do Rolek i Relacji, aby przeglądać spersonalizowane propozycje treści.

Mark Zuckerberg ogłosił uruchomienie nowych zakładek na Facebooku, które mają ułatwić odkrywanie i przeglądanie treści w aplikacji. Użytkownicy będą mieli teraz większą kontrolę nad tym, co wyświetla im się w Aktualnościach.

Feeds pozwoli użytkownikom znaleźć to, czego dokładnie szukają w Aktualnościach – mogą to być najnowsze posty wybranych znajomych lub wątki w ulubionych grupach. Nowa zakładka oferuje rozszerzone możliwości sortowania i dopasowywania treści publikowanych przez twórców, osoby i grupy, z którymi już jesteśmy połączeni na Facebooku. Nie będą pojawiały się tam posty "Sugerowane dla Ciebie".

Nowa strona główna (Home) zaprojektowana jest tak, aby stać się spersonalizowanym centrum odkrywania treści. Użytkownicy, oprócz kontaktowania się z rodziną i przyjaciółmi, będą mogli także odkrywać nowych twórców i posty poprzez polecenia. Z poziomu tej zakładki będzie można również stworzyć Rolkę oraz sprawdzić, jakie relacje udostępniają znajomi.

Dzięki systemowi rankingowemu opartemu na uczeniu maszynowym zakładka Home jest całkowicie dopasowana do preferencji i zainteresowań każdego z użytkowników. System analizuje tysiące sygnałów i zachowań, aby uszeregować treści w kolejności, która będzie najbardziej wartościowa. Meta cały czas inwestuje w sztuczną inteligencję, aby jak najlepiej porządkować polecane treści i dzielić się nimi z użytkownikami.

