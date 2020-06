Facebook Shops, czyli kolejny krok Facebooka w stronę e-commerce

Facebook | Kon Karampelas | Unsplash

Facebook Shops, które zadebiutowały kilka dni temu są - według Marka Zuckerberga - „największym krokiem”, jaki firma podjęła w celu ujednolicenia narzędzi e-commerce'owych w swoim ekosystemie. O tym, czym są Facebook Shops i kogo powinny zainteresować zapytaliśmy Tomasza Kraińskiego, specjalistę SEM z agencji Result Media.

Zarówno Facebook, jak i Instagram już wcześniej udostępniały pewne e-commerce'owe funkcjonalności, takie jak choćby Marketplace czy Instagram Checkout, ale nowe narzędzia idą o krok dalej, umożliwiając firmom utworzenie pełnoprawnego sklepu na Facebooku. Ruch ten spowodowany jest pandemią, w czasie której profile społecznościowe stały się platformami udostępniającymi informacje o lokalnych restauracjach i sklepach. To właśnie tam, jako pierwsze pojawiały się informacje o zmienionych godzinach pracy, czy nowo udostępnianych opcjach dostawy czy odbioru osobistego. Facebook, kując żelazo póki gorące, postanowił więc pozwolić odwiedzającym na robienie zakupów bez wychodzenia z aplikacji.

Firmy będą więc mogły stworzyć sklep na Facebooku kompletnie za darmo. Konieczne będzie jedynie załadować katalogu swoich produktów, wybranie tych, które będę polecane, a następnie dostosowanie widoków. Na czym więc będzie zarabiał Facebooka? Dan Levy, wiceprezes ds. reklam zapowiedział, że - mimo iż firma będzie pobierać „niewielkie opłaty” za każdy zakup - główne źródło przychodów widzi w możliwości wyświetlanie większej liczby reklam.

Firma planuje udostępnić podobną usługę na Instagramie, która pozwoli użytkownikom przeglądać produkty bezpośrednio z Instagram Explore, a ostatecznie na zakupy w głównej karcie nawigacyjnej aplikacji. Sprzedawcy będą mieli także możliwość prezentowania produktów na żywo w swoich sklepach na Facebooku oraz łączenia ich z linkami, a konsumentom możliwość łączenia programów lojalnościowych z kontami na Facebooku.

Facebook Shops. Czym są jest, jak je wykorzystać kto powinien się nimi zainteresować?

Tomasz Kraiński

specjalista SEM

Result Media

Facebook Shops jest nowym rozwiązaniem, które pojawiło się stosunkowo niedawno, aby umożliwić sprawne przeniesienie handlu do sieci przez małe i średnie firmy, które borykają się z problemami spowodowanymi przez COVID-19. Facebook Shops w szybki i bezpłatny sposób umożliwia stworzenie własnego sklepu internetowego, z którego klienci będą mogli korzystać zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Aby sprzedawać produkty, korzystając z tego nowego rozwiązania, niezbędne jest podpięcie katalogu do strony. Dzięki temu można wybrać ze swojej oferty konkretne produkty, które mają być promowane oraz dodatkowo wyeksponować je za pomocą obrazów w tle lub kolorowych motywów graficznych. Facebook umożliwia użytkownikowi znalezienie sklepu na stronie firmowej, profilu na Instagramie, poprzez Stories lub reklamy. Stamtąd można przeglądać całą kolekcję, zapisywać interesujące produkty oraz składać zamówienie, co jest szczególnie istotne. Proces złożenia zamówienia może odbywać się na dwa sposoby: na stronie internetowej firmy lub bez opuszczania aplikacji. Aby umożliwić składanie zamówień w obrębie aplikacji, firma uprzednio musi zezwolić na obsługę płatności.

Możliwość dokonania zakupu bez przekierowania użytkownika do witryny sklepu znacznie ułatwia proces zakupowy oraz wzmacnia stabilność i bezpieczeństwo firmy (wzrasta pewność prawidłowo dokonanych transakcji). Warto podkreślić, że Facebook jest natywny i szybki. Obecnie częstym scenariuszem jest kierowanie użytkowników na strony, które wolno działają, co powoduje, że użytkownik rezygnuje z zakupów mimo dużego zainteresowania ofertą.

Dzięki Facebook Shops i połączonym płatnościom klient nie wychodzi poza platformę i mamy pewność, że nie nastąpi jakiekolwiek wydłużone ładowanie strony z powodu jej nieprawidłowej optymalizacji. Takie rozwiązanie przyczynia się do wzrostu współczynnika konwersji, który bezpośrednio wpływa na wzrost liczby dokonanych transakcji oraz przychodów.

Niestety, w tej chwili Facebook Shops nie jeszcze dostępny na polskim rynku. Nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności trafiło na rynek amerykański, gdzie obecnie jest w fazie testów. Kiedy zawita do Polski? Facebook jeszcze nie podał daty, natomiast poinformował, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy rozwiązanie będzie wdrażane na pozostałych rynkach.