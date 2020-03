Koronawirus i marketing online. Sprawdzamy jego wpływ na poszczególne sektory branży

Polacy na bieżąco śledzą newsy o chorobie i poszukują informacji o koronawirusie w sieci. Sklepy internetowe z żywnością przeżywają prawdziwe oblężenie, a social media zasypały posty o tym, jak myć ręce. Sprawdzamy, jak koronawirus wpływa na poszczególne sektory marketingu online.

Wraz z pierwszymi doniesieniami o podejrzeniach koronawirusa na początku marca w Polsce internauci zaczęli poszukiwać informacji o chorobie. To fraza z wyraźnym trendem rosnącym w wyszukiwarkach:

Koronawirus to obecnie temat numer jeden. Skala pandemii, szybkość rozprzestrzenia się oraz podejmowane środki bezpieczeństwa burzą nasz spokój i powodują, że szukamy sposobów na zabezpieczenie się przed chorobą. Trend wzrostowy w wyszukiwarkach zanotowały takie frazy jak „mydło”, „mydło antybakteryjne” i „płyn do dezynfekcji”

- Wiele marek może kusić wykorzystanie popularności fraz związanych z koronawirusem w treściach serwisu, tak aby zwiększyć widoczność w wynikach wyszukiwania. Radzimy podchodzić do tego racjonalnie - użytkownicy poszukują przede wszystkim wiarygodnych informacji. Jeśli trafią na stronę, która wykorzystuje pandemię do własnej reklamy - może to wpłynąć na obniżenia zaufania dla brandu - Patrycja Tomczak, SEO Director.