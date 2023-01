ochrona, bezpieczeństwo, fot. RyanMcGuire, pixabay

Według brytyjskiego Guardiana, Meta ostrzega, że wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego do ataków na ludzi, w tym dziennikarzy i aktywistów, pozostaje ciągłym zagrożeniem. Firmy zajmujące się tego typu inwigilacją odpowiednio modelują taktykę swoich przestępczych działań, by móc je kontynuować, mimo wysiłków zmierzających do ich zablokowania.

Raport firmy matki Facebooka opisał wysiłki mające na celu usunięcie z portali społecznościowych szeregu firm, w tym dwóch powiązanych z Rosją, jednego podmiotu z siedzibą w Izraelu i jednego w Chinach. Wszystkie, jak twierdzi Meta, wykorzystywały Facebooka i Instagrama do uzyskiwania prywatnych informacji o użytkownikach, próbując włamywać się na ich konta.

Meta poinformowała, że usunęła z Facebooka i Instagrama ponad 100 kont powiązanych z rosyjską firmą Avalanche, która sprzedawała dostęp do platformy umożliwiającej szpiegowanie w Internecie. Jak informuje Meta, za pomocą rosyjskiej sieci atakowano działaczy na rzecz ochrony środowiska, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych w USA oraz polityków. Inne firmy, które zostały usunięte z platform Meta, to nowojorska firma o nazwie Social Links, która pierwotnie miała siedzibę w Rosji oraz Cyberglobes z Izraela.

– Raport Meta jasno pokazuje, że firmy oferujące zaawansowane usługi cyberszpiegowskie dostosowują się do podejmowanych przeciwko nim działań, znajdując skuteczne sposoby na ich obejście. De facto organizacje tego typu mają wiele wspólnego z grupami APT wspieranymi przez państwa narodowe, które również stosują metody umożliwiające im uniknięcie wymierzonych w nie środków zaradczych. Wobec tych faktów użytkownicy mediów społecznościowych powinni być świadomi zagrożeń, jakie stwarza aktywność w sieci. Każdy post, zdjęcie, film czy informacja publikowana w social mediach powinny być dokładnie przemyślane i wyselekcjonowane, aby uniknąć wycieku poufnych informacji, które mogą być wykorzystane przez podmioty zajmujące się cyberszpiegostwem – komentuje Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET.