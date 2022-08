facebook, social media, fot. geralt, pixabay

W marcu bieżącego roku Meta ogłosiła konsolidację wszystkich produktów służących do automatyzacji tworzenia reklam w portfolio nazwanym Meta Advantage. W połowie sierpnia do zestawu oferowanych narzędzi dołączył Advantage+ Shopping Campaigns. Produkt dostępny jest dla reklamodawców na całym świecie.

Zasilany przez nowe modele uczenia maszynowego, Advantage+ Shopping Campaigns automatyzuje proces tworzenia kampanii dla branży e-commerce i retail. Rozwiązanie to pozwoli na szybsze i lepsze podejmowanie decyzji dotyczących programowania reklam i weryfikacji poziomu konwersji. System obsługuje do 150 kombinacji parametrów jednocześnie. Pozwala to na szybkie ustalenie optymalnie działającej kombinacji i efektywniejsze wykorzystanie budżetu reklamowego. Badanie oparte o 15 testów A/B pokazało, że wykorzystanie Advantage+ Shopping Campaigns obniżyło Cost Per Purchase o 12% w porównaniu do reklam Business as Usual (BAU).

Automatyzacja reklam poprzez Advantage+ Creative i Advantage Audience jest dostępna dla małych przedsiębiorstw reklamujących się na swoich stronach na Facebooku. Dzięki Advantage+ Creative każdy z użytkowników platformy łatwiej stworzy taką wersję reklamy, która ma największe szanse na zbudowanie zaangażowania. Funkcja Advantage Audience dostosuje spersonalizowaną grupę odbiorców na podstawie szczegółów danej strony, aby pomóc małym firmom dotrzeć z reklamą do bardziej relewantnych odbiorców.

Dodatkowe informacje w portfolio Advantage+ Solutions

Advantage+ App Campaigns: nowe funkcje, które pomagają reklamodawcom zwiększyć skuteczność kampanii promujących instalacje aplikacji. Funkcja "split testingu" pozwala na identyfikację efektywnych strategii i daje dostęp do bardziej granularnych danych.

Advantage+ Creative: reklamodawcy mają więcej opcji optymalizacji w menedżerze reklam. Gdy reklamodawca przesyła obraz lub film do kampanii, może stworzyć wiele wersji reklamy zoptymalizowanych pod kątem przewidywanych preferencji widza. Meta zaczyna również test nowej funkcji, która automatycznie doda do reklamy opartej o statyczne obrazy muzykę z katalogu dźwiękowego. Stworzy to bardziej wciągające doświadczenie dla lokowań zawartych w Rolkach.

