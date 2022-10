rozmowa, laptop, spotkanie, fot. tumisu, pixabay

Meta ogłosiła udostępnienie pierwszego systemu tłumaczeń opartego na sztucznej inteligencji dla języka nieposiadającego zapisu - Hokkien. Ten system do tłumaczenia jest pierwszym kamieniem milowym projektu Meta AI Universal Speech Translator (UST), który koncentruje się na opracowaniu systemów AI zapewniających tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym na wszystkie języki, nawet te, które funkcjonują głównie w formie mówionej. Mark Zuckerberg po raz pierwszy podzielił się postępami dotyczącymi badań nad tym obszarem podczas wydarzenia AI Inside the Lab event w lutym.

Wykorzystanie komputerów do tłumaczenia języków nie jest nowym pomysłem, ale wcześniejsze wysiłki koncentrowały się na językach pisanych. Jednak spośród ponad 7000 żyjących języków ponad 40% to języki funkcjonujące głównie w przekazie ustnym, czyli takie, które nie mają standardowego lub powszechnie znanego systemu zapisu. Jednym z nich jest Hokkien. Osoby posługujące się językami niepiśmiennymi często napotykają na przeszkody, próbując uczestniczyć w społecznościach internetowych, takich jak metawersum. Dlatego Meta ma nadzieję nadzieję, że to osiągnięcie ułatwi im komunikację w formie, która będzie dla nich naturalna.

Hokkien to tylko pierwszy krok na drodze do przetłumaczenia setek języków. W ramach tej pracy Meta publikuje model tłumaczenia Hokkien, zestawy danych referencyjnych oraz matrycę mowy. Dzięki temu naukowcy będą mogli tworzyć własne systemy tłumaczące speech-to-speech (S2ST), w oparciu o pracę Mety.

Aby opracować nowy system tłumaczenia wyłącznie mowy, naukowcy Meta zajmujący się sztuczną inteligencją musieli pokonać wiele problemów związanych z tradycyjnymi systemami tłumaczenia maszynowego, w tym gromadzeniem danych, projektowaniem modeli i ewaluacją.

- Czeka nas jeszcze wiele pracy związanej z rozszerzeniem UST na większą liczbę języków. Od dawna marzymy o umiejętności porozumiewania się bez wysiłku w dowolnym języku, dlatego cieszy nas, że jesteśmy o krok bliżej do realizacji tego marzenia. Udostępniamy nie tylko modele tłumaczeń hokkien, ale także zestawy danych do oceny i artykuły badawcze, aby umożliwić innym odtwarzanie naszej pracy i korzystanie z jej efektów - czytamy w informacji prasowej Meta.

