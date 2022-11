Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Już od kilku lat Meta wymaga od użytkowników podania wieku podczas rejestrowania się na Instagramie. Rok temu platforma zachęcała osoby, które jeszcze nie podały swojego roku urodzenia, do wprowadzenia go, żeby wciąż mogły korzystać z serwisu. Informacja o wieku użytkowników jest istotna, aby zapewnić im możliwie jak najlepsze doświadczenia na Instagramie – takie, które są dopasowane do ich wieku.

Od dzisiaj na Instagramie pojawi się nowy sposób weryfikowania wieku użytkowników poniżej 18 roku życia, którzy chcą zmienić swoją datę urodzenia. Jeżeli osoba nieletnia spróbuje zmienić swój wiek na Instagramie, platforma poprosi o weryfikację na jeden z dwóch sposobów - udostępnienie zdjęcia dowodu tożsamości lub nagranie filmiku swojej twarzy – to nowy sposób wykorzystujący technologię szacowania wieku na podstawie rysów twarzy.

W ramach pracy nad funkcją szacowania wieku, Meta nawiązała współpracę z Yoti – firmą, która specjalizuje się w weryfikacji wieku, jednocześnie dbając o zachowanie prywatności. Yoti zostało zweryfikowane przez Age Check Certification Scheme. To jedna z głównych firm zajmujących się potwierdzaniem wieku użytkowników, pracująca dla branż na całym świecie.

- Potwierdzanie wieku online jest złożonym wyzwaniem wyzwaniem dla całej branży. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z Meta, aby stworzyć doświadczenia dostosowane do wieku, a także umożliwić ludziom rozwój i zapewnić im bezpieczeństwo w sieci. Nasze urządzenie do szacowania wieku twarzy jest rozwiązaniem chroniącym prywatność. Stworzyliśmy je, aby zapewnić każdemu bezpieczny sposób na potwierdzenie swojego wieku bez konieczności udostępniania imienia i nazwiska lub dowodu tożsamości. Technologia pozwoli nieletnim na dostęp do treści odpowiednich do ich wieku, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności użytkowników. Dzisiejsza zapowiedź jest kolejnym krokiem w stronę bezpieczniejszego Internetu – mówi Julie Dawson, Główna Specjalistka ds. Polityki i Regulacji w Yoti.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na nagranie filmiku swojej twarzy, Meta udostępni nagranie tylko i wyłącznie Yoti, które wykorzystuje technologię szacującą wiek na podstawie rysów twarzy. Później wizerunek użytkownika zostaje usunięty. Technologia nie jest w stanie rozpoznać tożsamości użytkowników.

- Chcemy, aby każdy mógł korzystać z Instagrama w sposób odpowiedni dla swojego wieku, a aby to było możliwe, musimy wiedzieć, ile lat mają nasi użytkownicy. Jest to nielada wyzwanie – nie tylko dla nas, lecz także dla całej branży mediów społecznościowych. Między innymi dlatego dzisiejsze ogłoszenie jest dla nas bardzo ważnym krokiem. Jesteśmy szczególnie podekscytowani współpracą z Yoti, którzy są liderami w budowaniu skutecznej technologii do weryfikacji wieku, jednocześnie stawiając prywatność na pierwszym miejscu. Ta praca uzupełnia nasze bieżące wysiłki w celu ulepszenia naszej technologii weryfikowania wieku oraz opracowania nowych sposobów na zapewnienie nastolatkom bezpieczeństwa na Instagramie – mówi Tara Hopkins, dyrektor ds. polityki publicznej w Instagramie.

