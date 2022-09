Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Meta zaprasza do współpracy twórców z 15 rynków w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki i ogłasza swój pierwszy program ambasadorski pod nazwą Twórcy jutra. Wraz ze zmieniającymi się technologiami i mediami społecznościowymi Meta chce wykorzystać swoje platformy, aby dać głos młodemu inspirującemu pokoleniu twórców internetowych – pozwolić im realizować swoje pasje oraz zdobywać nowych obserwujących.

Coraz więcej czasu spędzamy na przeglądaniu treści tworzonych przez indywidualnych twórców – artystów, twórców wideo, dziennikarzy, czy sportowców. Co więcej, to co chcemy oglądać w Internecie, wciąż się zmienia – wideo zastąpiło zdjęcia, rolki posty, a proste filtry efekty AR i muzyka.

Twórcy jutra, nowa kampania i program ambasadorski Meta, zostały stworzone, aby jednoczyć młode talenty – ludzi, którzy nie boją się eksperymentować z nowymi formami wideo, aby tworzyć inspirujące treści online. Przez najbliższy rok twórcy będą mogli brać udział w różnorodnych wydarzeniach, testować nowe funkcje na Instagramie i Facebooku oraz rozwijać swoją obecność w sieci ze wsparciem Meta. Twórcy Jutra reprezentują różnorodne społeczności i niezwykłe, często oryginalne zainteresowania. Udowadniają, że pasja może z łatwością przerodzić się w pracę na pełen etat.

- Rozwój nowych technologii sprawia, że twórcy internetowi stają się w pewien sposób samodzielni. Nie potrzebują już profesjonalnego studia, ekipy filmowej czy grafika komputerowego, żeby tworzyć ciekawe treści, które zainteresują odbiorców. Twórca jutra kojarzy mi się z kimś, kto nie tylko pokazuje swoje pasje w internecie, ale również wykorzystując swoją kreatywność i dostępne narzędzia inspiruje innych do rozwoju – podkreśla Klaudia Sobotka, która tworzy covery znanych utworów w zupełnie nowych aranżacjach.

10 twórców z każdego rynku

W każdym kraju biorącym udział w kampanii – w tym w Polsce – Meta wybrała 10 twórców, którzy zostali pierwszymi oficjalnymi ambasadorami firmy. Każdy z nich ma niezwykłą osobowość oraz może pochwalić się wyjątkowym talentem w wielu dziedzinach - od kulinariów i makijażu artystycznego, po fotografię, ogrodnictwo i dziennikarstwo. Jest jednak rzecz, która łączy ich wszystkich – od eksperymentowania z treściami wideo dzisiaj, do budowania immersyjnych światów w przyszłości, Twórcy jutra reprezentują pokolenie ludzi, którzy mogą urzeczywistnić tę wizję.

- Świat szybko się zmienia, a z nim to, jak konsumujemy media. Moim zadaniem jako twórcy internetowego jest nieustanne dostosowywanie się do otaczającej go rzeczywistości, bo tylko w ten sposób skutecznie mogę wykorzystywać platformy społecznościowe jako miejsce do dzielenia się pasją – mówi Rozkoszny, który na swoim instagramowym profilu dzieli się przepisami na przepyszne dania i tworzy kulinarne przewodniki po miastach całego świata.

Ponieważ trendy kulturowe i społeczne zmierzają w kierunku rosnącej roli rozwijania marki osobistej i monetyzacji treści, Meta chce udostępniać twórcom najnowocześniejsze narzędzia i zasoby, aby stali na czele możliwości i innowacji przyszłości. Kampania Twórcy jutra opiera się na ścisłej współpracy z twórcami już dziś, aby pomóc im w przygotowaniu się na nadchodzące jutro. W miarę postępu prac nad metawersum Meta będzie nadal wspierać Twórców jutra i zapewniać im oraz innym twórcom dostęp do najnowocześniejszych narzędzi, edukacji i zasobów, aby byli mogli stać na czele nowych możliwości i innowacji.

