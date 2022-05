Meta zapowiada nowe narzędzia dla małych i średnich firm

social media, aplikacje, smartfon, fot. LoboStudioHamburg, pixabay

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad 70% konsumentów chce komunikować się z firmami w taki sam sposób, w jaki rozmawia z przyjaciółmi czy rodziną. Meta wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i wprowadza narzędzia usprawniające kontakt między firmami a potencjalnymi klientami za pośrednictwem aplikacji. Nowe funkcje pozwolą małym firmom ulepszyć proces obsługi klienta oraz zwiększyć wyniki finansowe.

Wśród narzędzi znajdą się Native Ad Creation, filtrowanie i pozyskiwanie kontaktów za pomocą formularzy błyskawicznych, elastyczność w trakcie tworzenia reklam kontaktowych, a także dostęp do ekskluzywnych treści.

Native Ad Creation – reklamy na Facebooku i Instagramie, które przekierowują do czatu w aplikacji WhatsApp, to według wielu firm najlepszy sposób na docieranie do potencjalnych klientów. Nowa funkcja pozwala na tworzenie reklam bezpośrednio w aplikacji WhatsApp Business. Dzięki temu małe firmy, które chcą pozyskiwać nowych klientów i rozwijać swoją działalność, będą mogły to zrobić szybciej.

Filtrowanie i pozyskiwanie kontaktów za pomocą formularzy błyskawicznych – małe i średnie biznesy będą mogły teraz pozyskiwać najbardziej wartościowe kontakty dzięki funkcji filtrowania w formularzach błyskawicznych (Lead Ads Instant Forms).

Elastyczność w trakcie tworzenia reklam kontaktowych – zaktualizowane formularze błyskawiczne pozwolą na przekazywanie więcej informacji o firmie za pomocą obrazów i tekstu. Potencjalni klienci po wypełnieniu formularza będą mogli pobrać wszystkie potrzebne zasoby w postaci plików PDF.

Dostęp do ekskluzywnych treści – właściciele małych i średnich firm będą mogli dzielić się materiałami z potencjalnymi klientami, którzy wypełnili formularz błyskawiczny reklamy kontaktowej. Firmy będą mogły udostępnić swoje zasoby (np. broszurę na temat usługi lub wycenę produktu) bezpośrednio w formularzu reklamy kontaktowej, bez konieczności przekierowywania na stronę internetową.

