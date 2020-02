Piksel konwersji Facebooka. Czym jest, jak go poprawnie skonfigurować i jak wykorzystywać w marketingu?

community | fot. Hillary Ungson | Unsplash

Piksel Facebooka to niewielki fragment kody, który - umieszczony w sekcji <head> na stronie internetowej gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników Facebooka, którzy ją odwiedzają. Dzięki temu możemy precyzyjniej kierować do nich reklamy. Działa podobnie jak kod Google Analytics, ale w odróżnieniu od niego nie przypisuje dane do profilu konkretnego użytkownika, a nie do ciasteczka w przeglądarce.

Jak poprawnie go wygenerować, skonfigurować i używać? O to zapytaliśmy specjalistów.

Sebastian Lipka

Social Performance Team Leader

Catvertiser

Czym jest piksel Facebooka?

Piksel Facebooka to nic innego jak kod śledzący, zawierający unikatowe ID, który umieszczamy na stronie w celu śledzenia naszych użytkowników, mierzenia wyników kampanii i zbierania danych dla grup remarketingowych.

Do czego służy?

Dzięki niemu śledzimy osoby, które odwiedzają naszą stronę www, jest to jednak zbyt ogólne stwierdzenie, ponieważ piksel może mieć wiele zastosowań. Dzięki pikselowi Facebooka wiemy w jakim wieku są osoby odwiedzające naszą stronę www, jakiej są płci, skąd są, z jakich urządzeń i platform korzystają, które podstrony odwiedzają, czy dokonali zakupu, a jeżeli nie to na jakim etapie przerwali proces zakupowy. Wiemy też jaką wartość mają ich poszczególne działania, dzięki czemu możemy obliczać zwrot kosztów poniesiony na inwestycję w reklamę (ROAS).

Piksel przydaje nam się, gdy prowadzimy działania reklamowe mające na celu generowanie ruchu lub konwersji w witrynie. A co w sytuacji, gdy mamy stronę internetową, ale nie prowadzimy podobnych działań reklamowych i ograniczamy się wyłącznie do działań w ramach platform facebookowych? Czy wtedy też powinniśmy umieszczać kod piksela na stronie? Oczywiście, z bardzo prostej przyczyny - obserwując dane z piksela uczymy się nie tylko my, ale przede wszystkim algorytm Facebooka odpowiedzialny za skuteczną emisję naszych reklam. Dane z piksela dostarczają algorytmowi wielu cennych informacji, dzięki czemu może precyzyjniej i również skuteczniej dobierać odbiorców naszych reklam również w kampaniach „nielinkujących”.

Jak go wygenerować i poprawnie skonfigurować?

Sposoby na wygenerowanie piksela są dwa. W pierwszym wariancie generujemy piksel przypisany do konta reklamowego. Możemy zrobić to za pomocą managera zdarzeń. Minusem jest możliwość wygenerowania w ten sposób tylko jednego piksela. A co w sytuacji, kiedy prowadzimy działania reklamowe w kilku witrynach, ale na tym samym koncie i chcemy mieć wiarygodne wyniki kampanii dla każdej z witryn? W takiej sytuacji możemy wygenerować dodatkowy piksel korzystając z managera firmy i udostępniając piksel dla wybranego konta reklamowego. Tutaj limit jest już wyższy. Takich pikseli możemy wygenerować aż 10.

Jeżeli chodzi o konfigurację to możliwości mamy już 3:

Możemy kod piksela wygenerować samodzielnie i samodzielnie go zainstalować. Możemy użyć do tego integracji z partnerami Facebooka. Aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj. Możesz, bezpośrednio z managera zdarzeń, wysłać mail z instrukcją do Twojego dewelopera.

Jak wykorzystać go w kampaniach?

To w zasadzie temat na osobny artykuł. Nie bez przyczyny piksel Facebooka nazywany jest „kopalnią wiedzy” o odbiorcach i klientach. Dzięki pikselowi możesz śledzić standardowe i niestandardowe zdarzenia. Standardowymi będą te powszechne i uniwersalne dla wszystkich stron, czy ecommerców, np. wyświetlenie zawartości witryny, dodanie produktu do koszyka, czy zakup. Dzięki zdarzeniom niestandardowym możesz mierzyć czynności wykonywane przez użytkowników, które są właściwe dla Twojej strony, np. kiedy zbierasz różne kategorie leadów, albo chcesz mierzyć lub optymalizować kampanię pod zakup konkretnego produktu.

Piksel służy jednak nie tylko do śledzenia użytkowników i mierzenia wyników kampanii. Dzięki niemu możesz tworzyć różnorodne grupy docelowe i grupować użytkowników należących do poszczególnych etapów Twojego lejka sprzedażowego. Możesz też wyświetlać reklamy dynamiczne, dzięki którym zwiększasz poziom dopasowania reklamy do danego odbiorcy.

Jak sprawdzić, czy piksel jest poprawnie zainstalowany?

Kiedy już zainstalujesz kod piksela na swojej stronie, sprawdź koniecznie czy działa prawidłowo. Pomoże Ci w tym wtyczka Pixel Helper (niestety dostępna wyłącznie dla przeglądarki Google Chrome) lub funkcja „Testowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym” dostępna w managerze zdarzeń. Dzięki tym opcjom dowiesz się, że Twój piksel działa poprawnie lub co musisz w nim poprawić.

Bartłomiej Jania

Social Media Director

Agencja Reklamowa Brandbay.pl

Pixel konwersji to narzędzie niezbędne w pracy każdej osoby zajmującej się mediami społecznościowymi. Jest szczególnie istotny, kiedy posiadasz stronę internetową, a już absolutnie niezbędny, gdy zajmujesz się e-commerce. Pixel to “oczy” Facebooka. Pozwala podglądać, jakie działania podejmują użytkownicy Twojej witryny. Podstawowa wersja pixela pozwala zbierać informacje na temat użytkowników, którzy odwiedzili Twoją stronę www. Prawdziwa “magia” zaczyna się jednak, gdy zainstalujesz jego rozszerzenia, czyli tak zwane zdarzenia (events). Pozwalają one monitorować poszczególne etapy działań użytkowników, jak np. wyświetlenia konkretnych produktów w Twoim sklepie, dodanie ich do koszyka lub sam ich zakup. Możliwości jest wiele, zwłaszcza, że na podstawie dokonanych (lub nie) zdarzeń możemy tworzyć “Niestandardowe grupy odbiorców”. Chcesz dotrzeć do osób, które przeglądały jakiś produkt, dodały go do koszyka albo nie dokończyły procesu zamówienia? Z pixelem i jego zdarzeniami będziesz miał taką możliwość. Chcesz uruchomić reklamy dynamiczne? Pomoże Ci w tym poprawnie zainstalowany pixel!

Implementacja pixela przestała być już czarną magią! Możesz to zrobić samodzielnie poprzez pobranie specjalnego kodu i umieszczenia go w kodzie strony lub wykorzystać integrację Facebooka. Wiele popularnych sklepów i CMS’ów ma wbudowane narzędzia, które prawidłowo skonfigurują pixel i zdarzenia za nas.

Instalację pixela na stronie (nawet w podstawowej wersji) polecam Ci również, jeśli nie sprzedajesz i nie prowadzisz kampanii reklamowych na Facebooku. Dzięki niemu oraz narzędziu Facebook Analytics otrzymasz wiedzę na temat odbiorców, którzy korzystają ze strony, czyli wiedzę podstawową dla każdego marketera.

Tomasz Kraiński

Junior SEM Specialist

Result Media

Obecnie na rynku, żeby skutecznie sprzedawać swoje usługi lub produkty w internecie, niezbędne jest prowadzenie działań marketingowych w sieci. Najczęściej wykorzystywanymi do tego platformami są Google oraz Facebook. Aby czerpać wymierne korzyści z reklamowania się na Facebooku, nie wystarczy samo stworzenie i emisja reklam, ale także skonfigurowanie odpowiednich zdarzeń na stronie, które pozwolą nam mierzyć efekty prowadzonej kampanii. Z pomocą przychodzi piksel konwersji.

Czym właściwie jest piksel konwersji? W dużym uproszczeniu to fragment kodu, który pozwala na monitorowanie celowego i z góry zaplanowanego działania przez potencjalnego klienta na stronie. Umieszczany jest w miejscach, gdzie użytkownik wykonuje określony cel, który z punktu widzenia biznesu jest istotny dla klienta. Takimi miejscami może być np. przeglądanie cennika szkoleń, zapis na listę mailingową, wysłanie formularza, dodanie do koszyka, strona z podziękowaniem i wiele innych. Znając zasadę konfiguracji takiego piksela, możemy dodatkowo przekazywać wartości, które pomogą lepiej analizować wyniki naszej kampanii. Największą zaletą jest możliwość śledzenia wielu zdarzeń jednocześnie. Nowy piksel Facebooka pozwala monitorować 9 standardowych zdarzeń oraz tworzyć nieograniczoną ilość niestandardowych. Dzięki temu możemy przekazać własne parametry oraz wartości, co w pewnych sytuacja jest bardzo korzystne.

Aby poprawnie skonfigurować konwersje, przede wszystkim należy zastanowić się, jakie chcemy osiągnąć cele, kierując użytkowników na naszą stronę, które ostatecznie przełożą się na korzyści finansowe. Jeżeli na stronie został zainstalowany pixel i skonfigurowano konwersje, zaczyna on się „uczyć”, jak odbywa się cały proces celowych działań użytkownika na stronie. Na podstawie przekazywanych danych i własnych algorytmów Facebook zaczyna rozumieć, jakiego rodzaju grupy odbiorców konwertują, a jakie nie. Prowadząc działania marketingowe, dzięki zaimplementowanym zdarzeniom, możemy dodatkowo tworzyć listy odbiorców, które posłużą nam m.in. do segmentacji użytkowników oraz do tworzenia list podobnych odbiorców (Lookalike Audience), dzięki którym możemy trafić do użytkowników najbardziej zbliżonych do tych, którzy realizują istotne z punktu biznesowego działania na stronie. Kolejnymi korzyściami zaimplementowania zdarzeń konwersji na stronie jest możliwość analizy, jaki rodzaj klienta oraz z jakiego urządzenia jest dla nas bardziej wartościowy. Przypuśćmy, że kierujemy obecnie reklamy do kobiet oraz mężczyzn w wieku 30-45 lat zarówno na desktop, jak i mobile. Dzięki analizie zdarzeń, np. zakup produktów, okazuje się, że kobiety w wieku 30-34 najlepiej konwertują na mobile, natomiast mężczyźni w określonym przedziale wiekowym konwertują tak samo, ale jedynym urządzeniem, z którego czerpiemy korzyści w tej grupie, jest desktop. Oczywiście przykładów wykorzystania pikseli konwersji jest bardzo dużo i zależą one od przyjętej przez firmę strategii marketingowej.