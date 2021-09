Polscy naukowcy przemówili na Facebooku za pośrednictwem popularnych kanałów

gogle VR, fot. Facebook

Facebook świętuje 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema i zachęca do zerknięcia w przyszłość nauki i technologii w nawiązaniu do twórczości polskiego mistrza fantastyki naukowej. W ramach zainicjowanej przez firmę akcji popularni twórcy oddali głos naukowcom, którzy przejęli ich kanały społecznościowe i porównali przyszłość, którą widział Lem z ich własnymi badaniami i refleksjami. Wizję przyszłości, którą tworzą polscy badacze, poznamy m.in. na kanałach Make Life Harder, Kasi Gandor, Michała Korkosza "Rozkosznego", Remigiusza Maciaszka "Rocka" i Patryka Mikiciuka.

Projekty z przyszłości w książkach

Sto lat temu przyszedł na świat Stanisław Lem - czołowy polski futurysta i autor fantastyki naukowej. W swojej twórczości zadawał pytania, które z czasem nabrały jeszcze znaczenia: o kierunek rozwoju społeczeństwa, granice między człowiekiem a maszyną czy nasze miejsce we wszechświecie. Wiele z jego śmiałych wizji stało się rzeczywistością na naszych oczach: optony opisane w "Powrocie z gwiazd" to dzisiejsze ebooki. W "Dialogach" Lem opisywał możliwość sieci komputerowej, którą dziś nazwalibyśmy Internetem. Wirtualna rzeczywistość, czyli lemowska fantomatyka to z kolei temat jednego z esejów zawartych w "Bombie Megabitowej".

Takich przykładów jest znacznie więcej - wyobraźnia Stanisława Lema i celność jego projekcji zadziwia do dziś. A jakie wizje Lema wciąż czekają na spełnienie? Na to pytanie odpowiedzą polscy naukowcy i wynalazcy pracujący nad rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki, biologii i wirtualnej rzeczywistości. W ramach akcji zainicjowanej przez Facebooka z okazji Roku Stanisława Lema zagoszczą oni na Instagramie i Facebooku popularnych polskich twórców.

Make Life Harder i Petros Psyllos

Wśród nich są m.in. Petros Psyllos, elektronik i wynalazca uznany przez amerykańską edycję magazynu Forbes za jednego z 30 najlepszych młodych europejskich innowatorów. Petros bada sztuczną inteligencję, roboty społeczne, wirtualnych asystentów oraz interakcje na linii człowiek-maszyna. W ramach inicjatywy Facebooka za pośrednictwem kanału satyrycznego Make Life Harder opowie o tym czy maszyny mogą pisać poezję oraz jak technologia może nam pomóc pokonywać ograniczenia ludzkiego ciała.

Jowita Guja i Remigiusz Maciaszek "Rock"

Czy już wkrótce spotkania na księżycu, na dnie oceanu lub w środku puszczy amazońskiej będą naszą codziennością? Czy możliwe jest wykreowanie złudzenia doskonałego? O wirtualnej rzeczywistości i możliwościach jakie oferuje oraz o nowych pytaniach jakie rodzi opowie Jowita Guja, filozofka i kulturoznawczyni, która kieruje Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab na krakowskiej AGH. A gościć będzie ją weteran polskiej sceny gamingowej, Remigiusz Maciaszek "Rock".

Marcin Popkiewicz i Kasia Gandor

Na ziemię sprowadzi nas Marcin Popkiewicz, klimatolog, analityk megatrendów, który zna odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania dotyczące powiązań między gospodarką, energią, zasobami naturalnymi a środowiskiem. Za pośrednictwem kanałów popularyzatorki nauki Kasi Gandor, Marcin opowie o najnowszych ustaleniach badaczy klimatu i o tym gdzie jesteśmy w walce z globalnym ociepleniem, a także co możemy zrobić by tę walkę wygrać.

Patryk Mikiciuk i Aleksandra Przegalińska

Aleksandra Przegalińska to filozofka, badaczka sztucznej inteligencji i futurolożka, która w swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem nowych technologii, a zwłaszcza tych, które mają pozytywny wpływ na środowisko. W ramach cyklu Facebooka poruszy kwestię transportu przyszłości - opowie o tym jak sztuczna inteligencja może ulepszyć życie w mieście oraz dlaczego ulice pełne autonomicznych pojazdów to wciąż sci-fi. O Stanisławie Lemie i wizjach przyszłości będzie rozmawiać z dziennikarzem motoryzacyjnym Patrykiem Mikiciukiem. Jak twierdzi Aleksandra Przegalińska, twórczość Lema miała dla niej duże znaczenie już od wczesnej młodości:

- Czytałam Stanisława Lema jeszcze w liceum i myślę, że bardzo mnie zainspirował do tego, co robię dzisiaj. Wszyscy słyszeliśmy o Lemie, ale szczególnie dzisiaj powinniśmy bardziej słuchać jego samego. Miał niezwykle poważne podejście do technologii - zastanawiał się co może nam dać, jak urozmaicić nasze życie, ale też zwracał uwagę na ryzyko jakie może nieść. Jego twórczość jest prawdziwym, światowym diamentem science fiction.

Stanisław Łoboziak i Michał Korkosz "Rozkoszny"

Na koniec o jedzeniu przyszłości i o tym, jak za pomocą komórek mięśniowych wyhodować mięso w liściach szpinaku opowie Stanisław Łoboziak, biolog molekularny i szef laboratorium biologicznego w Centrum Nauki Kopernik, gdzie uprawia również rośliny owadożerne, zgłębia tajemnice hodowli świecących glonów morskich, bakterii i grzybów. Opowieści o przyszłości jaka czeka nasze talerze będzie można posłuchać na Facebooku i Instagramie blogera kulinarnego Michała Korkosza "Rozkosznego".

- Nauka przenika twórczość Lema na wskroś: od opisu żmudnego, lecz fascynującego projektu badawczego zawartego w "Głosie Pana" czy też całkowicie nowej gałęzi nauki w "Solaris", po postaci Trurla i Klapaucjusza - wielkich Konstruktorów, bohaterów błyskotliwej i tryskającej humorem "Cyberiady". Jego twórczość fascynuje i przyciąga do nauki kolejne pokolenia i liczymy, że to samo uda się osiągnąć dzięki tej kampanii - tłumaczy Robert Bednarski, Dyrektor Generalny Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej.

Działania w ramach akcji można śledzić na kanałach twórców oraz na polskiej stronie Facebook App. Cały cykl poprzedziła transmisja na żywo z festiwalu Bomba Megabitowa, poświęconego twórczości Stanisława Lema. W jej trakcie usłyszeliśmy dyskusje z udziałem ekspertów takich jak Natalia Hatalska, prof. Jerzy Bralczyk czy Karol Bielecki, którzy rozmawiali o przyszłości z punktu widzenia m.in. etyki, języka czy sportu.

Prowokowanie futurystycznych dyskusji to powracający motyw w działaniach Facebooka - są one również tematem drugiego sezonu podcastu Rozmowy Facebooka dostępnego na wszystkich największych platformach streamingowych.