Ray-Ban Stories i Facebook View. Serwis społecznościowy pokazał okulary pozwalające na robienie zdjęć

Ray-Ban Stories, Facebook View, fot. Facebook

Facebook zaprezentował Ray-Ban Stories: inteligentne okulary, które pozwalają na robienie zdjęć i kręcenie wideo w nowy, bardziej naturalny sposób, a także umożliwiają dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także słuchanie muzyki i dzwonienie.

Na początku okulary będą dostępne w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Irlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii w 20 różnych wariantach.

Polecenia głosowe

Okulary Ray-Ban Stories zostały wyposażone w podwójne zintegrowane kamery 5 MP, które pozwalają uchwycić spontaniczne momenty z pierwszoosobowej perspektywy. Zdjęcia i 30-sekundowe filmy można rejestrować przy użyciu przycisku przechwytywania oraz bez użycia rąk dzięki poleceniom głosowym Facebook Assistant. W momencie uruchomienia aparatu zapali się dioda LED informująca innych o tym, że nagrywany jest film lub robione zdjęcie. W okulary wbudowane są też opływowe, douszne głośniki, a zestaw trzech mikrofonów Ray-Ban Stories zapewnia lepszą jakość dźwięku podczas połączeń i nagrywania wideo. Technologia formowania wiązki i algorytm tłumienia szumów zapewniają dobrą jakość rozmów.

Facebook View

Ray-Ban Stories łączą się z nową aplikacją Facebook View, która umożliwia udostępnianie relacji i wspomnień przyjaciołom i obserwującym w mediach społecznościowych. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z iOS i Androidem. Ułatwia edytowanie i dzielenie się treściami przechwyconymi przez okulary oraz importowanie ich do aplikacji takich jak Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok czy Snapchat. Umożliwia także zapisanie zdjęć i filmów w telefonie i edytowanie lub udostępnianie ze swojego urządzenia.

20 różnych wariantów

Ray-Ban Stories dostępne są w dwudziestu różnych wariantach, w tym także najbardziej kultowych modelach Ray-Bana - Wayfarer/Wayfarer Large, Round i Meteor. Można także wybrać jeden spośród pięciu kolorów oprawek i dopasować wybrane soczewki - przezroczyste, przeciwsłoneczne, fotochromowe i korekcyjne.

Do okularów Ray-Ban Stories dołączane będzie specjalnie zaprojektowane przenośne etui ładujące, dzięki któremu można łatwo naładować i chronić okulary w podróży. W pełni naładowany futerał umożliwia korzystanie z okularów przez trzy kolejne dni bez konieczności podłączania etui do prądu.

Mała obudowa i wielkie wyzwania projektowe

W przypadku Ray-Ban Stories kluczem była miniaturyzacja. EssilorLuxottica, spółka matka Ray-Bana, ściśle współpracowała z Facebookiem już na etapie początkowych koncepcji aż po stworzenie ostatecznego projektu, aby zawrzeć inteligentną technologię w kultowej formie. Poszczególne komponenty wymagały zaprojektowania na nowo, aby wszystkie części okularów, czyli dwa aparaty, zestaw mikrogłośników, zestaw audio z trzema mikrofonami, zoptymalizowany procesor Snapdragon®, touchpad, bateria i wiele innych, mogły pomieścić się w jak najmniejszej przestrzeni i stworzyć lekkie oprawki. Forma okularów była znaczącym czynnikiem wpływającym na poszczególne decyzje - od budowy głośników po wybór aparatu.

Innym wyzwaniem było umieszczenie portu ładowania. Rozwiązaniem stały się zawiasy, które są zarazem portem ładowania po włożeniu okularów do etui. Dzięki 20 testom walidacyjnym dla każdego z modeli udało się ustandaryzować zauszniki okularów i zaprojektować poszczególne elementy tak, aby pasowały do każdego modelu oprawek.

Okulary Ray-Ban Stories ważą tylko około pięć gramów więcej niż oryginalny model Wayfarer.

Ochrona prywatności

Od samego początku kwestie związane z ochroną prywatności brane były pod uwagę podczas projektowania produktu i funkcjonalności. Facebook zadbał między innymi o zabezpieczenia sprzętowe, takie jak wyłącznik aparatu i mikrofonu czy wspomnianą już diodę LED, która zapala się, gdy rejestrowane jest zdjęcie lub film.

Panel sterowania w aplikacji Facebook View umożliwia dostosowanie ustawień prywatności, w tym preferencji dotyczących importowania zdjęć i filmów oraz ich udostępniania.

Domyślnie okulary Ray-Ban Stories zbierają dane konieczne do poprawnego działania. Na przykład informację o stanie naładowania baterii, aby powiadomić użytkownika, gdy jej poziom jest niski, czy adres mailowy oraz hasło do logowania na Facebooku, aby zweryfikować tożsamość podczas logowania do Facebook View. Można również wyrazić zgodę na udostępnianie dodatkowych danych Facebookowi – na przykład informacji o liczbie zrobionych zdjęć lub o czasie spędzonym na kręceniu filmów – aby pomóc w ulepszaniu i personalizacji produktów. Zgodę na udostępnianie dodatkowych danych można zmienić w każdym momencie. Korzystanie z Facebook Assistant do sterowania okularami za pomocą poleceń głosowych jest całkowicie opcjonalne.

Bez treści reklamowych

Okulary Ray-Ban Stories i Facebook View pozbawione są treści reklamowych. Zdjęcia i filmy nie będą też wykorzystywane do personalizacji reklam. Jeśli jednak zdjęcie zostanie udostępnione jakiejś aplikacji, będzie ono podlegało jej regulaminowi i zasadom.

W celu zachowania większej prywatności zdjęcia i filmy przechowywane w okularach są szyfrowane. Ray-Ban Stories można sparować tylko z jednym kontem na raz, więc jeśli zostaną zgubione i ktoś spróbuje sparować je z nowym telefonem i kontem na Facebooku, wszelkie dane i multimedia zapisane w okularach zostaną automatycznie usunięte.

Odpowiedzialne innowacje

Samo opracowanie funkcji i ustawień dotyczących ochrony prywatności nie wystarcza. Potrzebna jest aktywna edukacja ludzi, w jaki sposób bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z Ray-Ban Stories. Facebook opracował wytyczne dotyczące właściwego korzystania z okularów - niektóre z nich pojawiają się bezpośrednio w aplikacji. Wszystkie zalecenia dostępne są online na specjalnie stworzonej w tym celu podstronie poświęconej ochronie prywatności. Należy respektować prośby innych osób, które nie zgadzają się na nagrywanie swojego wizerunku. Niewłaściwe jest także robienie zdjęć i nagrywanie podczas jazdy autem oraz włączanie okularów w prywatnych miejscach, takich jak świątynie, gabinety lekarskie czy szatnie.

Rozwój inteligentnych technologii ubieralnych rodzi nowe pytania dotyczące prywatności i akceptacji społecznej. Dlatego, gdy Facebook wprowadza odpowiedzialne innowacje, konsultuje się z ekspertami ze środowisk akademickich oraz społecznościami z całego świata zajmującymi się prywatnością, bezpieczeństwem i swobodami obywatelskimi, m.in. Future of Privacy Forum, National Network to End Domestic Violence, National Consumers League, LGBT Technology Partnership, Information Technology i Innovation Foundation.

Droga do okularów AR

Misją Facebook Reality Labs jest tworzenie narzędzi, które pomagają ludziom łączyć się ze sobą w każdym miejscu i o każdej porze. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość jest kolejną platformą umieszczającą ludzi w samym jej centrum. Tak jak współczesne komputery i smartfony, AR pomoże przekroczyć fizyczne odległości między ludźmi i łączyć się z innymi, a przez to tworzyć wrażenie, że jest się obok konkretnej osoby, nieważne, gdzie tak naprawdę się teraz znajduje.

EsillorLuxottica podziela wizję technologii ubieralnych, które odmienią sposób, w jaki łączymy się z ludźmi wokół nas. Wprowadzenie na rynek inteligentnych okularów pierwszej generacji Ray-Ban Stories to zapowiedź tego, co może się stać, gdy zaczniemy korzystać z urządzeń poprawiających codzienne życie, a nie takich, które odwracają od niego uwagę.