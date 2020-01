Social media. Co zdarzyło się w 2019 i czego możemy spodziewać się w 2020?

Social media niezmiennie, obok wideo, są trendem, który rozwija się z niesłabnącą siłą. To sprawia z kolei, że trudno wymienić kilka najważniejszych trendów w tym obszarze. Byliśmy bowiem świadkami niebagatelnego wzrostu znaczenia Tik Toka, który wprowadził kilka ciekawych funkcji reklamowych; nieustającego rozwoju Instagrama, gdzie zwłaszcza Stories okazało się strzałem w dziesiątkę, polskiego debiutu Quory, a także większej koncentracji na facebookowych grupach. Jest jednak jeden trend, który wydaje się łączyć wszystkie platformy, czyli social selling.

Po dyskusji spod znaku "czy social media sprzedają", która rozpalała serca marketerów jeszcze kilka lat temu, nie ma śladu. Sprzedają i to nie tylko nasze dane. Kampanie produktowe można teraz emitować nawet na YouTube, a Instagrama nie trzeba nawet opuszczać, by kupić to, co noszą influencerzy. Media społecznościowe sprawiają, że decyzje zakupowa mogą zapadać szybko, pod wpływem impulsu, a wiadomo, że im krótsza ścieżka zakupowa, tym większa konwersja. Trend ten będzie więc się rozwijał.

Postępuje również - podobnie jak w Google Ads - automatyzacja systemu reklamowego Facebooka. Mimo że przeniesienie budżetów na poziom kampanii (CBO - Campaing Budget Optimazation) nie dotyczyło ostatecznie wszystkich, zmiana jest nieunikniona. Facebook ciągle też rozwija formaty reklamowe, dodaje nowe placementy (Search result, Instagram Explore, Stories) i wprowadza nowe rozwiązania: np. kierowanie ruchu do aplikacji WhatsApp. Nic zresztą dziwnego, dla tego medium wciąż - mimo wszystkich skandali - nie ma żadnej alternatywy, więc jego wpływy rosną.

Kamila Piotrowska-Górak

Social Media Manager

Kamikaze

Jakie najważniejsze zmiany miały miejsce w 2019?

Czy da się podsumować w kilku zdaniach najważniejsze zmiany w Social Mediach, które zaszły w 2019 roku? Przyznajmy szczerze, nie jest to łatwe. Codziennie zasypywani jesteśmy informacjami o testach nowych rozwiązań na Facebooku czy Instagramie. Do tego coraz mocniej swój wpływ zaznacza Tik-tok, a LinkedIn cały czas walczy o większą uwagę klientów biznesowych. Gdybym jednak miała wskazać najważniejsze zmiany w 2019, wybrałabym:

Rozwój Stories

Nie jest to gwałtowna, lecz płynna zmiana, którą obserwujemy od dnia powstania tego narzędzia. Instagram cały czas testuje nowe rozwiązania, a co za tym idzie sprawia, że spędzamy w aplikacji jeszcze więcej czasu. Na początku 2019 roku, ze Stories na Instagramie korzystało 500 mln użytkowników dziennie. I możemy być pewni, że ta liczba mocno wzrosła przez ostatnie 12 miesięcy. Trzeba też zwrócić uwagę na potencjał reklamowy tego narzędzia, aż ⅓ budżetu przeznaczonego na promocję na Instagramie w Stanach Zjednoczonych, przeznaczana jest właśnie na Stories. Jest to tylko kwestia czasu, aż na naszym podwórki statystyki te zaczną wyglądać bardzo podobnie. W końcu to zwykle od Stories zaczynamy przeglądanie Instagrama, prawda?

Nowa identyfikacja wizualna Facebooka

Jeśli chodzi o Facebooka, to największą zmianą dla mnie była ewolucja identyfikacji wizualnej. Nowe logo, rezygnacja z dominującego koloru niebieskiego na rzecz bieli, którą już możemy obserwować w aplikacji mobilnej, a w ciągu najbliższych miesięcy także w wersji webowej - wszystko to zadziało się, aby platforma była bardziej przyjazna dla zwykłego użytkownika. W końcu!

Zmiany na LinkedIn

Duże zmiany, o czym nie powinniśmy zapominać, zaszły także na LinkedIn. Platforma ta co chwile testuje nowe funkcje, które mają sprzyjać rozbudowywanie biznesowej sieci kontaktów. Od sierpnia użytkownicy serwisu mogą prowadzić relacje na żywo. Dodatkowo LinkedIn wprowadził możliwość oznaczania znajomych, a także reakcji na wpisy, co sprawia, że profil jest bardziej przystępny w odbiorze i pozwala na budowanie relacji między użytkownikami. Czy pozwoli to jednak w 2020 wybić się wśród „laików”, niezwiązanych z branżą, dla których LinkedIn to tylko CV w wersji online? Zobaczymy.

Ukrycie polubień pod postami na Instagramie

Ostatnia zmiana, która bardzo mocno przyciągnęła moją uwagę, to informacja o ukryciu polubień pod postami na Instagramie i obserwowanie konsekwencji tej decyzji. W Polsce działanie to wprowadzane jest stopniowo, dlatego jaki będzie faktyczny efekt tej zmiany przekonamy się pewnie dopiero w przyszłym roku, ale już teraz można było wyczuć ogromne poruszenie, wśród influencerów i marketerów, po puszczeniu tej informacji w świat.

Jakie trendy będą dominowały w 2020 roku?

W nadchodzącym roku z pewnością możemy spodziewać się nowości, które zmienią dynamikę mediów społecznościowych. Z drugiej jednak strony większość praktyk, które uznawane były za trendy w tym roku, czeka jeszcze szybszy rozwój, przez co to właśnie one mają szansę wyrosnąć na trendy 2020 roku.

Budowa zaufania i transparentność

Jestem pewna, że jednym z głównych trendów nadchodzącego roku, który wpłynie na wszystkie działania w mediach społecznościowych, będzie budowanie zaufania odbiorców i transparentności marek. Tendencja ta widoczna była już w roku 2019, kiedy to po aferze związanej z Cambridge Analityca, czy wprowadzeniu RODO, oczekiwania, że marki będą przykładać większą wagę do gromadzenia danych konsumentów zdecydowanie wzrosły. Konsumenci, coraz bardziej świadomi, chcą transparentności i wiarygodnych informacji na temat promowanych wartości. Za budowaniem zaufania wśród konsumentów idzie również autentyczność marki. Dlatego ważnym trendem w 2020 r. będzie także wprowadzenie rzeczywistych czynników, mających wpływ na styl życia odbiorców i ich decyzje zakupowe. Prawie połowa użytkowników Social Mediów przyznaje, że podejmuje wybory zakupowe na podstawie poleceń influencerów. W 2020 rok wchodzimy więc z przeświadczeniem, że zaufanie i przejrzystość to najważniejsze „atrybuty”, o które marketerzy będą musieli zadbać, aby zaskarbić sobie uwagę i przychylność użytkowników.

Automatyzacja

Chatboty już w 2019 roku były uznawane za jeden największych trendów technologicznych, jednak to 2020 będzie tak naprawdę ich czasem. Obsługa klienta to jedna z najważniejszych funkcji dzisiejszych Social Mediów. Użytkownicy przyzwyczajeni są do tego, że wystarczy zadać pytanie marce, aby w ciągu kilku godzin uzyskać pomoc, której oczekują. Dobrze zaprogramowany chatbot po drugiej stronie, to obsługa 24 godziny na dobę, oszczędność czasu i pieniędzy, intuicyjność i łatwość w obsłudze. To też większa szansa na personalizację, a co za tym idzie, bardziej jakościowe treści. To tylko kwestia czasu - chatboty wejdą do mainstreamu komunikacji i będą narzędziem w tworzeniu długoterminowej relacji z klientem.

Stories

I na sam koniec punkt, który robi się już może odrobinę nudny, ale prawda jest taka, że cały czas jednym z głównych trendów będzie po prostu…rozwój Stories. Gify, filtry, naklejki z pytaniami i ankietami oraz inne dodatkowe funkcje sprawiają, że jest to świetny format do tworzenia przyjemnych w odbiorze treści i świetne miejsce do angażowania użytkowników. Dlatego trudno się dziwić, że w 2020 będziemy obserwować dalszy intensywny rozwój, zarówno instagramowej wersji tego narzędzia, jak i na innych platformach SM.

Jakie prognozy przepowiadane na rok 2019 nie spełniły się?

Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Większość prognoz na 2019 rok tak naprawdę się sprawdziło, ale też większość tendencji silnych w 2019 będzie jeszcze silniejsza w 2020. Wystarczy prześledzić prześledzić rok 2019, który minął nam on pod znakiem rozwoju stories, ewolucji wideo, botyzacji…

Dlatego jeśli miałabym wybrać jaka prognoza zapowiadana na 2019 rok nie spełniła się, to byłby to ogłaszany (zresztą jak co roku) “koniec Facebooka”. Po wielu problemach technicznych i aferach, które dotknęły Facebooka w 2018 roku oraz znudzeniem tą platformą wśród użytkowników, które bardzo często wspominane było przez ekspertów, Facebook miał mieć coraz więcej problemów z utrzymaniem się na piedestale. Minął jednak kolejny rok, a Facebook nadal jest gigantem w branży, przede wszystkim reklamowo. Według najnowszych danych wzrost wyświetleń reklamowych w 2019 roku wynosi blisko 40%, a nie należy zapominać, że jego potencjał cały czas rośnie. Co więcej platforma Marka Zuckerberga cały czas ewoluuje, aby jak najbardziej zbliżyć się do użytkownika, czego przykładem może być wspomniana przeze mnie wcześniej zmiana identyfikacji wizualnej, czy chociażby stworzenie Facebook Dating, które ma rywalizować z Tinderem. Dlatego właśnie Facebook to cały czas najsilniejszy gracz w mediach społecznościowych i cały ciągle umacnia swoją pozycję lidera.

Angelika Żyżniewska

Marketing Specialist

Osom Studio

Jakie najważniejsze zmiany miały miejsce w 2019?

Zacznę od Tik Toka, który przez długi czas był ignorowany przez marketerów, a ostatnio coraz mocniej eksplorowany. Skąd ten ruch? Tik Tok wprowadził do swojego ekosystemu nowe formaty reklamowe. Pełnoekranowe reklamy pomijalne w spersonalizowanej sekcji „Dla ciebie” czy hashtag challenge, w którym marka może tworzyć hashtag i wyznaczać cele do spełnienia to tylko niektóre z nich. Ten ruch sprawił, że wzrok branży jest zwrócony na Tik Toka.

Niezmiennie - od afery Cambridge Analytica - Facebook zwiększa transparentność. W tym roku rozbudował funkcję “Dlaczego widzę tę reklamę” o bardziej precyzyjne informacje., Tym samym użytkownicy mogą dokładniej prześledzić, kto jest reklamodawcą i jakie kryteria wybrano, by przekaz wyświetliła się określonej grupie docelowej. Ten rok to także szereg usprawnień dla biznesu. Jedno z nich to automatyczne reklamy, dzięki którym Facebook może samodzielnie stworzyć spersonalizowany plan marketingowy, odpowiedni dla danej firmy. Kolejne usprawnienie to zarządzanie spotkaniami. Funkcja umożliwia firmom umawianie spotkań i zarządzanie nimi za pośrednictwem Facebooka i Instagrama. Wszystkie spotkania można synchronizować z kalendarzem. Nie sposób zapomnieć o narzędziu, które Facebook wciąż dopracowuje - Creator Studio. Z jego pomocą możemy zapomnieć już o zewnętrznych narzędziach do planowania postów na Facebooku czy Instagramie. To zdecydowany ukłon w stronę moderatorów kont.

W 2019 roku mogliśmy obserwować, jak dynamicznie rozwijały się grupy na Facebooku. Stawianie na społeczność to misja firmy Marka Zuckerberga, dlatego nie dziwi ciągły rozwój tego formatu. Grupy będą rozwijały się prężnie nie tylko na Facebooku. Quora to coraz potężniejsze medium, które ostatnio uruchomiło polską wersję, a obecnie testuje formularze lead generation dla reklamodawców.

Czas na Instagram! Jak co roku, działo się tutaj wiele. Instagram wprowadził nowy typ użytkownika: konto dla twórców. które oferuje narzędzia przydatne dla influencerów. Kolejna duża zmiana to ukrycie podglądu liczby polubień. Instagram podkreślał, że zależy mu, by odbiorcy skupiali się na treściach, nie zaś ich popularności wyrażonej liczbą serduszek. 2019 rok to także czas nieustannej walki o zwiększenie zaangażowania w medium. Tym samym pojawiły się nowe naklejki: Quiz, Czas oraz Pytanie.

Jakie trendy będą dominowały w 2020 roku?

Zakupy w social media. Wielcy gracze pokazali, że coraz częściej nie musimy opuszczać witryny czy aplikacji, aby dokonać zakupu odnalezionego produktu. Łatwość i szybkość zakupów przez skracanie ścieżki sprzedaży pozwala zwiększyć współczynnik konwersji, co jednocześnie - z perspektywy sprzedawcy czy marketera, którego ROI musi się zgadzać ;-) - podnosi wartość medium. Wierzę, że ten trend będzie rósł w bardzo dynamicznym tempie.

Kolejny trend to automatyzacja. 2019 rok przyniósł nam zmiany, które mają usprawnić nasze codzienne procesy, jednak myślę, że dopiero w 2020 roku jeszcze bardziej to odczujemy. Wierzę też, że klienci jeszcze bardziej otworzą się na boty, które precyzyjnie odpowiedzą na pytania odbiorców, co w efekcie pozwoli obsłużyć efektywniej użytkowników z nietypowymi i skomplikowanymi problemami.

W 2020 roku jeszcze bardziej umocni się rola efemerycznych treści. Innymi słowy, ten rok będzie należał do Instagrama! Na przestrzeni lat widać, jak silny trend rysuje się w konsumpcji krótkich i ulotnych treści. Wszystko wskazuje na to, że odbiorcy pokochali ten format, dlatego marki, które traktują ten kanał po macoszemu, powinny odrobić lekcję i przygotować się na komunikację w postaci relacji.

Jakie prognozy przepowiadane na rok 2019 nie spełniły się?

Kiedy Instagram wprowadził IGTV pojawiały się głosy, że będzie to strzał w dziesiątkę. Niestety, IGTV nie zawojował rynku, a duża część twórców oraz odbiorców zwyczajnie zignorowała ten format. Case studies wielu marek pokazują, że video content publikowany w tym kanale nie dowozi wyników. Naturalnie, sukces w IGTV zależy od wielu czynników, dlatego jeśli nie jesteś pewien, czy to format dla Ciebie - postaw na testy. ;-)

Robert Sosnowski

CVO

REACHaBLOGGER.PL:

Jakie najważniejsze zmiany miały miejsce w 2019?

Pod względem komunikacyjnym to był rok wzrostu świadomości środowiskowej, w dużej mierze dzięki aktywnościom Grety Thungberg. Niewątpliwie zarówno w Polsce, jak i na świecie aspekty bio, eko angażują ludzi, aktywacje o takiej tematyce padły na bardzo podatny grunt. Media społecznościowe żyły tymi przekazami, tematy środowiskowe mają duży potencjał wiralowy.

Był to rok wzrostu udziału TikToka i dalszego osłabiania pozycji Snapchata, który wydaje się nie mieć na siebie pomysłu w dłuższym dystansie i cierpi wskutek coraz silniejszej konkurencji Instagrama i TikToka. Był to również rok poszukiwania przez Facebooka nowych pomysłów na biznes (smartwatche, serwis randkowy, rozwój workpalece). Jednocześnie Facebook i Instagram bardzo porządkowały kwestię wykorzystania danych (po aferze Cambridge Analytica) i zmieniły politykę dostępu do nich. W efekcie wiele komplementarnych biznesów socialowych zostało narażonych na problemy.

Jakie trendy będą dominowały w 2020 roku?

Zarówno w Polsce i na świecie widać wyraźny wzrost roli inhouse'u w marketingu, w tym socialu, i konieczność dostosowania się agencji do takiej ewolucji rynku. Trend ten dotyczy zarówno Polski i świata. W cenie jest współpraca ze zwinnymi, elastycznymi agencjami o silnych kompetencjach digital, ale także z freelancerami. Rynek jest w trakcie potężnej transformacji. Jeden z najlepszych polskich kanałów socialowych marek x-kom prowadzony jest przy zaangażowaniu zasobów wewnętrznych.

Jakie prognozy przepowiadane na rok 2019 nie spełniły się?

Myślę, że rynek nie spodziewał się aż tak dynamicznego wzrostu TikToka.

Od wielu lat mówi się o wytracaniu pozycji przez Facebooka, ale chyba nikt na poważnie w 2019 roku nie spodziewał się znaczącego regresu po tej społecznościówce. Wprawdzie afera Cambridge Analtytica nadwątliła tę markę, wprawdzie postępuje znudzenie „elit” tą społecznościówką, ale wciąż nie ma na rynku sensownej alternatywy. I dopóki jej nie będzie, pozycja Facebooka będzie mniej lub bardziej „niezagrożona”.

Sebastian Puchała

Starszy Specjalista Facebook Ads

Sempai

Rok 2019 już prawie za nami i mimo że w Q1 wynik finansowy Facebooka był dramatycznie niski, to nie sprawdziły się obawy lub oczekiwania, że to początek końca społecznościowego giganta.

Facebook Ads ma się świetnie i odnotował wzrost przychodu z reklam o 28% (Q3 2018 vs Q3 2019).

Przyjrzymy się najciekawszym elementom związanym z reklamami z roku 2019, które miały wpływ na te wyniki:

Jakie najważniejsze zmiany miały miejsce w 2019 w Facebook Ads?

W ciągu tego roku Facebook wprowadził ogromną ilość zmian i poprawek w swoim systemie reklamowym. Największą było z pewnością przeniesienie budżetów na poziom kampani (CBO - Campaing Budget Optimazation). To pierwszy z kroków zmierzających do automatyzacji systemu reklamowego. Mimo zapowiedzi, że zmiana ta obejmie wszystkie konta we wrześniu, termin został przesunięty i dla kont, na których działała stara strategia budżetu, ciągle jest ona dostępna.

Drugim krokiem w stronę automatyzacji jest zmiana wyglądu samego Managera reklam. Nowy szablon został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić tworzenie kampanii, pozostawiając szerokie pole popisu algorytmom. Na ten moment nowy Manager jest opcjonalny i każdy może wrócić do poprzedniej wersji.

W międzyczasie Facebook opracował strategię “Power 5”, w której przekonuje marketerów do wdrażania rozwiązań mających na celu scedowanie wszystkich działań sztucznej inteligencji. W skład koncepcji zalicza się m.in. automatyczne umiejscowienie czy reklamy dynamiczne. W ramach tej strategii w Managerze zdarzeń pojawiła się opcja implementacji zdarzeń z poziomu Facebooka, a włączenie zaawansowanego dopasowania użytkowników sprowadziło się do włączenia jej za pomocą przycisku.

Idąc za ciosem, na platformie reklamowej pod koniec roku pojawia się opcja wgrywania kilku grafik do reklamy i grupowanie ich wg zaleceń na poszczególne umiejscowienia.

Oczywiście był jeszcze szereg innych zmian, takich jak: dodanie nowych umiejscowień dla reklam (Search result, Instagram Explore, Stories) czy uniemożliwianie wykluczeń użytkowników ze względu na status w związku lub inne czynniki demograficzne. Pojawiła się też możliwość kierowania ruchu do aplikacji WhatsApp czy nowy sposób pozyskiwania leadów w typie kampanii “Pozyskiwanie kontaktu” - automatyczna rozmowa na messengerze. Nie wszystkie zmiany można określić mianem wielkich, ale osoby specjalizujące się w performance marketingu na Facebooku prawdopodobnie nie raz łapały się za głowę w związku z ich mnogością.

Jakie trendy będą dominowały w 2020 roku w Facebook Ads?

Trend w obszarze reklam na Facebooku jest cały czas ten sam - przekazanie coraz to większej roli w optymalizacji algorytmom. System tworzenia jest sukcesywnie upraszczany i próg wejścia w reklamowanie się na Facebooku maleje z każdym dniem. Widać to chociażby po ilości szkoleń, jakie są oferowane z Facebook Ads. Niemniej jednak 2020 nie będzie jeszcze rokiem, w którym “roboty” zrobią za nas wszystko, nadal będzie potrzebna osoba, która jak Iron Man pokieruje odpowiednio jej ruchami.

Dużą uwagę będzie należało zwrócić w stronę danych i tego, jakiej są jakości. Dlatego będą rosły zapotrzebowania na implementacje pikseli lub ich audytowanie.

Z drugiej strony 2020 to na pewno będzie rok nowych formatów reklamowych. Rośnie rola rozszerzonej rzeczywistości czy nietypowych kreacji. Pomysły będą w cenie, dlatego warto pobudzić swoją kreatywność przed rokiem 2020!

W przyszłym roku spodziewamy się również wejścia do Polski płatności za zakupy bezpośrednio w aplikacji. Jeżeli to nastąpi, wzrost przychodów w branży e-commerce będzie znaczący, a Facebook zyska doskonałe źródło informacji o wydatkowaniu użytkowników, dzięki czemu algorytmy bazujące na wartości zakupu będą działać dużo efektywniej.

Jakie prognozy przepowiadane na rok 2019 nie spełniły się w Facebook Ads?

To, w czym ludzie upatrywali szansy w roku 2019, to reklama w grupach, ale niestety ciągle takiej możliwości nie ma. Czy 2020 będzie rokiem, kiedy ten sen się spełnił? Nie sądzę. Nawet gdyby tak było, ciągle pozostaje ten sam system tworzenia reklam, gdzie wskazujemy target, a nie kontekst grupy czy słowa kluczowe. Dlatego nie czuje fenomenu tego rozwiązania.

Pozostałe prognozy raczej się sprawdziły - stawki i konkurencja rośnie, ale to się raczej nie zmieni.