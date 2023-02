koncert, smartfon, nagranie, fot. hbl media, pixabay.jpg

Tych muzycznych ikon nie trzeba nikomu przedstawiać. Zarówno legendarny zespół The Rolling Stones, jak i jego charyzmatyczny lider Mick Jagger, posiadają od dziś swoje oficjalne konta na TikToku. Dla licznej i wielopokoleniowej społeczności fanów ich muzyki oznacza to nie tylko obserwowanie kreatywnych poczynań swoich idoli na platformie, ale także dostęp do pełnego katalogu ich kultowych utworów.

Ikona rocka z Wielkiej Brytanii sprawiła fanom niemałą niespodziankę. Obok uruchomienia swoich kont na platformie TikTok, Stonesi zapraszają także do kreatywnego użycia swojej muzyki. Katalog The Rolling Stones na TikToku składa się aż z 44 utworów.

Move like Jagger

Społeczność TikToka, w tym twórcy z całego świata, mogą od dziś wykorzystywać liczne utwory Stonesów do swoich kreacji video na platformie. Aby uczcić obecność zespołu, TikTok uruchomił oficjalny hashtag #TheRollingStones. Twórcy mogą go używać, dzieląc się swoimi najlepszymi coverami i remiksami – niezależnie od tego, czy jest to przyspieszona wersja, akustyczne wykonanie ulubionej piosenki zespołu czy stylizacja „na Stonesów”.

Zespół już zamieścił pierwsze treści zachęcające do wspólnej, kreatywnej zabawy. Zaprasza do tego, by fani „występowali, poruszali się i ubierali jak oni”. Użytkownicy mogą inspirować się takimi kultowymi hitami, jak 'Start Me Up', 'It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)' & 'Miss You'. Między innymi te utwory są dostępne na stronie TikTok Sounds.

Profil The Rolling Stones i Micka Jaggera

Równolegle na platformie zostały uruchomione oficjalne konta The Rolling Stones - @TheRollingStones, a także osobiste konto Micka Jaggera – @Jagger. Dołączył on tym samym do obecnego od ubiegłego roku na TikToku współzałożyciela zespołu Keitha Richardsa – @officialkeef. Wszystko to dzieje się nieco ponad 60 lat od przypadkowego spotkania Micka Jaggera i Keitha Richardsa na stacji kolejowej Dartford w Anglii, które doprowadziło do powstania jednego z największych rockowych zespołów wszechczasów.

Zarówno konta współzałożycieli, jak i profil zespołu to prawdziwa gratka dla fanów. @TheRollingStones przedstawia rockowe ikony od kulis – społeczność TikToka znajdzie tu nie tylko ekskluzywne, kuluarowe treści z występów na żywo i nagrań studyjnych, ale także rzadko pokazywane archiwalne materiały.

Współpraca The Rolling Stones i TikTok to odpowiedź na wyraźne potrzeby społeczności popularnej platformy. Jeszcze przed wejściem zespołu na jej pokład, różnorodne kreacje, wyzwanie „Dokończ tekst” czy posty z hasztagami #TheRollingStones i #RollingStones miały łącznie ponad 500 milionów wyświetleń.

