TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

Dla TikToka dobre samopoczucie oraz bezpieczeństwo użytkowników stanowią priorytet. Na platformie nie ma miejsca na jakiekolwiek treści zawierające hejt, mowę nienawiści czy promujące przemoc. Platforma stale zwiększa zaangażowanie w ochronę swojej społeczności, dlatego ogłosiła swoje członkostwo w Tech Against Terrorism, inicjatywie zrzeszającej firmy z branży technologicznej, akademików oraz społeczeństwo obywatelskie, w celu przeciwdziałania tzw. „brutalnemu ekstremizmowi” w sieci.

Dbanie o bezpieczeństwo swojej miliardowej społeczności, to jeden z fundamentów działalności TikToka. Platforma sprzeciwia się wszelkim treściom nawołującym do wykluczenia, prześladowania czy zawierających hejt i stale wdraża kolejne narzędzia oraz podejmuje współprace mające na celu niwelowanie tego typu kontentu w przestrzeni cyfrowej. Przystąpienie do Tech Against Terrorism oznacza, że TikTok spełnia wymogi członkostwa, które obejmują zobowiązania do eksplorowania nowych rozwiązań technologicznych i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w zakresie zwalczania tzw. „brutalnego ekstremizmu”.

Członkostwo w Tech Against Terrorism, projekcie wspieranym przez Dyrekcję Wykonawczą ONZ ds. Terroryzmu, to okazja do nauki od innych firm z branży technologicznej w zakresie walki z tego typu treściami oraz uzyskania wsparcia ekspertów. Partnerstwo zapewni m.in. dostęp do szkoleń oraz zasobów pomagających w wykrywaniu materiałów, które promują terroryzm. Pomogą one jeszcze skuteczniej tworzyć bezpieczne środowisko dla społeczności platformy.

Zero tolerancji dla przemocy

Priorytetem dla TikToka jest tworzenie bezpiecznego dla wszystkich otoczenia, dlatego platforma stosuje politykę zerowej tolerancji wobec treści, które naruszają jej Zasady Społeczności. Treści lub konta, które nawołują, popierają lub promują przemoc są usuwane, a w uzasadnionych przypadkach zgłaszane odpowiednim organom prawnym. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku z platformy usunięto ponad 102 mln filmów, które były niezgodne z jej zasadami (co stanowiło ok 1% treści dostępnych na platformie), a mniej niż 1% z tych usuniętych naruszało politykę TikToka dotyczącą brutalnego ekstremizmu. Dzięki partnerstwu z Tech Against Terrorism, TikTok będzie mógł jeszcze skuteczniej przeciwdziałać treściom promującym przemoc w przestrzeni cyfrowej.

Pobierz ebook - Marketing w wyszukiwarkach z pomocą agencji SEO