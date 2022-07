TikTok otwiera w Polsce wakacyjną przestrzeń coworkingową

TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

W okresie wakacyjnym, od lipca do sierpnia, na campingu MoloSurf w Jastarni działać będzie specjalna strefa coworkingowa Work&Talk by TikTok. W ten sposób platforma odpowiada na silny trend workation tworząc przestrzeń do pracy i rozwoju własnego biznesu.

TikTok jest platformą otwartą dla wszystkich, inkluzywną i dającą przestrzeń oraz narzędzia do rozwoju, ekspresji oraz wyrażania siebie - także na poziomie biznesowym. Tworząc przestrzeń coworkingową, TikTok chce nie tylko stworzyć komfortowe warunki do pracy, ale także zapewnić miejsce pełne inspiracji i kreatywności, wcielając w życie wartości stojące za swoją marką.

Możliwość decydowania o miejscu pracy

Jak wynika z tegorocznego globalnego raportu o pracy hybrydowej ,,Hybrid Ways of Working Global Report", opracowanego przez Jabra, możliwość decydowania o miejscu pracy ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, satysfakcję i produktywność. Niezależność w wyborze miejsca pracy jest szczególnie ważna dla przedstawicieli pokolenia Z. Autorzy raportu stwierdzają, że 64 proc. przedstawicieli tej grupy uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z Internetem.

Przestrzeń coworkingowa w Polsce

Strefa coworkingowa TikToka, zlokalizowana na terenie kampingu MoloSurf w Jastarni, odpowiada na te potrzeby - wyposażona jest w szybką sieć wifi, wygodne biurka, przestrzeń do odbycia rozmowy czy spotkania online, a także ekrany i kody QR, które dają zastrzyk inspiracji i kierują do case studies i trendujących video na platformie TikTok. Strefa oferuje przestrzeń do pracy dla nawet 25 osób na raz.

Dodatkowo w strefie można spotkać się z pracownikami TikToka, porozmawiać o potencjale platformy w rozwoju biznesu i marki, a raz w tygodniu posłuchać krótkich wystąpień ekspertów, podczas których poruszą tematy takie jak kreatywność, różnorodność, brand safety. Spotkania z serii TikTok Talks będą odbywały się w każdy czwartek.

