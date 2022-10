Photo Mode, fot. TikTok

Globalna platforma rozrywkowa TikTok zwiększa możliwości tworzenia i edycji treści na platformie. Od dziś dostępne są nowe narzędzia, które pozwolą twórcom jeszcze łatwiej edytować materiały wideo, dodawać dźwięki, zdjęcia i napisy.

Skuteczniejszy storytelling

Ulepszone narzędzia do edycji treści na TikToku pozwalają na dostosowywanie materiałów wideo, dźwięków, zdjęć i tekstu w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownicy będą mogli:

● montować, przycinać i dzielić filmy,

● przycinać i ustalać czas odtwarzania dźwięków,

● edytować, pozycjonować i decydować o czasie wyświetlania tekstu.

Dodatkowo będą mieli możliwość:

● nakładania zdjęć i filmów na siebie,

● regulowania prędkości wideo - przyspieszania lub zwalniania tempa filmów,

● kadrowania, przybliżania lub oddalania poszczególnych filmów lub zdjęć wedle preferencji,

● dodawania efektów dźwiękowych.

Tryb Photo Mode

Niektórzy z użytkowników wolą wyrażać siebie za pomocą innych form niż wideo. Dlatego jedną z nowych funkcji zaprezentowanych przez TikTok jest Photo Mode, pozwalający na udostępnianie zdjęć wysokiej jakości w formie karuzeli. Wybrane obrazy automatycznie będą wyświetlały się jeden po drugim, tworząc spójną publikację. Aby bardziej zaangażować odbiorców, twórcy mogą wzmocnić swój przekaz, dodając ścieżkę dźwiękową. Ta funkcja będzie dostępna w Polsce w późniejszym terminie.

Powiedz więcej

Kolejną nową funkcją jest wydłużenie opisów pod treściami publikowanymi na TikToku do 2200 znaków. Dzięki temu użytkownicy będą mogli rozwinąć swój przekaz i dodatkowo wzbogacić go, by pogłębić relację z odbiorcami.

TikTok nieustannie pracuje nad nowymi formatami i narzędziami, które zaoferują społeczności większą swobodę w kreowaniu treści. Platforma dba o to, aby proces ten był jeszcze bardziej intuicyjny i dostępny dla wszystkich. Bazując na potrzebach użytkowników, TikTok w najbliższym czasie udoskonali również pozostałe narzędzia do tworzenia filmów, live’ów, zdjęć czy tekstu.