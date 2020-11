TikTok rozwija narzędzia reklamowe. Personalizacja jest kluczowa

TikTok, smartfon, aplikacja, social media, fot. konkarampelas, pixabay

TikTok inwestuje w s-commerce poprzez nowe, globalne partnerstwo z platformą handlu online Shopify. Celem współpracy jest ułatwienie sprzedawcom korzystających z Shopify dotarcia do młodszych odbiorców TikToka. Docelowo współpraca rozszerzy się również o inne funkcje.

Współpraca umożliwi ponad milionowi sprzedawców tworzenie, uruchamianie i optymalizowanie kampanii marketingowych na TikToku bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego Shopify. Wystarczy zainstalowanie nowej aplikacji TikTok dostępnej w Shopify App Store. Użytkownicy będą mieli z jej poziomu dostęp do kluczowych funkcji Menedżera reklam TikTok dla firm.

Personalizowane kampanie

Dzięki specjalnym narzędziom reklamowym produkty zamienią się w reklamy wideo in-feed. Sprzedawcy będą mogli dopasować reklamy do swoich odbiorców według płci, wieku, zachowań użytkowników i kategorii wideo, a następnie śledzić skuteczność kampanii. Koszty kampanii będą się różnić w zależności od celów biznesowych sprzedawcy oraz tego, jaki jest planowany budżet.

Sprzedawcy korzystający z Shopify będą mogli również zainstalować lub podłączyć swój TikTok Pixe” - narzędzie, które pomaga śledzić konwersje. Obecnie właściciele e-commerce mogą śledzić działania użytkownika, takie jak przeglądanie przez niego strony, rejestracje na stronach, dodawane produkty do koszyka, składanie zamówienia czy dokonywanie płatności.

- TikTok to jedna z najszybciej rozwijających się platform społecznościowych na świecie z wysoce zaangażowanymi użytkownikami. Według niektórych szacunków z platformy korzysta obecnie na świecie ponad 1,5 mld użytkowników. Dodanie funkcji sprzedaży produktów jest naturalnym etapem rozwoju tego typu platform, zapewni sprzedawcom dotarcie do nowych odbiorców i skalowanie sprzedaży. Wszystko dziś jest możliwe dzięki wygodnym metodom płatności, szczególnie w popularnym kanale mobile. Od pewnego czasu zauważamy duże zainteresowanie klientów integracją przy pomocy SDK mobilnego - komentuje Paweł Działak, CEO operatora płatności Tpay

Kolejne innowacje

Współpraca TikTok i Shopify nie będzie jednak ograniczona do nowej aplikacji. Wkrótce umowa zostanie rozszerzona o inne funkcje zakupowe. Spółka donosi, że planuje rozpocząć testowanie funkcji, które ułatwią użytkownikom odkrywanie sprzedawców z Shopify i ich produktów, rozszerzając ich zasięg poprzez wideo i profile ich kont. Dzięki temu użytkownicy będą przeglądać produkty i robić zakupy bezpośrednio w aplikacji.

TikTok stale rozwija swoje narzędzia dla sprzedawców. Do tej pory eksperymentował z umożliwieniem użytkownikom dodawania linków e-commercowych do ich biogramów, wprowadził przyciski „Kup teraz” do reklam wideo marek i hasztagów.

Partnerstwo TikTok-Shopify może pomóc platformie wideo lepiej konkurować z innymi źródłami handlu społecznościowego, w tym z rosnącą liczbą aplikacji do zakupów na żywo, a także wysiłkami Facebooka. Gigant społecznościowy niedawno wprowadził szereg aktualizacji dotyczących zakupów na Facebooku, Instagramie i w WhatsApp, aby nakierować użytkowników na zakupy w swoich aplikacjach, a następnie bezproblemowo płacić za pomocą Facebook Pay.

Nowy kanał TikTok dla sprzedawców Shopify jest już dostępny w USA. W przyszłym roku pojawi się na innych rynkach, w tym w Ameryce Północnej, Europie i Azji Południowo-Wschodniej.