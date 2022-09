TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

TikTok to miejsce, gdzie z powodzeniem może rozwijać się każdy biznes – bez względu na branżę czy skalę działania. Na platformie można znaleźć unikatową grupę odbiorców, która nie korzysta z innych platform i jest przy tym bardziej otwarta na komunikację marek. Dzięki temu firmy mają wyjątkową możliwość dotarcia do nowych konsumentów. Aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystać w pełni potencjał sprzedażowy TikToka, platforma startuje z programem Follow Me i angażuje do swojej akcji marki, które już prowadzą tutaj swoje działania promocyjne.

Ucz się od ambasadorów SMB

Celem programu Follow Me jest edukowanie w zakresie najlepszych praktyk prowadzenia działań promocyjnych na TikToku. Do akcji zaangażowano wybrane lokalne marki z dwunastu rynków, które w roli ambasadorów SMB podzielą się swoimi wskazówkami jak najlepiej wykorzystać potencjał platformy, by osiągnąć swoje cele biznesowe. Wśród nich nie zabraknie także polskiego głosu, czyli tortli_pl (@tortli_pl), marki, która specjalizuje się w tworzeniu spersonalizowanych kubków.

Co oferuje akcja Follow Me?

Follow Me oferuje różne ścieżki edukacyjne – w zależności od celów i potrzeb danego biznesu. Przez 6 tygodni zainteresowane marki będą otrzymywać porady dotyczące założenia bezpłatnego konta biznesowego na TikToku, prowadzenia pierwszych kampanii czy dostęp do Centrum Kreatywnego, który jest kopalnią inspiracji oraz przewodnikiem po narzędziach reklamowych dostępnych w aplikacji.

Potencjał sprzedażowy TikToka

Z TikToka korzysta globalnie już ponad miliard aktywnych użytkowników, zaś w samej Europie - 100 milionów. Tym samym na platformie można znaleźć niezwykle różnorodną społeczność, która nie ma nic przeciwko oglądaniu treści przygotowywanych przez marki – twierdzi tak 74% użytkowników . Ponadto z platformy korzystają konsumenci, którzy często kupują droższe produkty marek, jeśli tylko uważają je za etyczne (52% wskazań) i lubią być pierwszymi, którzy mają najnowsze produkty (55%) .

- TikTok to platforma, z której potencjału korzysta coraz więcej polskich marek. Według raportu przeprowadzonego przez firmę Nielsen – TikTok ma średnio 2-3 krotnie wyższą efektywność sprzedażową niż inne platformy, a w ubiegłym roku z kwartału na kwartał blisko dwukrotnie zwiększała się liczba aktywnych kont reklamowych na TikToku. To pokazuje nie tylko naszą mocną, stale rosnącą pozycję na rynku reklamowym, lecz także odzwierciedla zaufanie, jakim darzą nas kolejne marki. Program Follow Me to kolejny krok milowy w naszej działalności, który pomoże mniejszym firmom w prowadzeniu efektywnej promocji na platformie i dowiedzie, że TikTok to przestrzeń dla każdego biznesu – bez względu na branżę czy skalę działania – mówi Rafał Drzewiecki, Head of Global Business Marketing, TikTok CE.

