TikTok walczy z fake newsami. Sprawdzamy, jakie działania podjął

TikTok poważnie traktuje sprawę dostarczania swojej społeczności rzetelnych informacji. Jest to tym bardziej istotne w trudnym pandemicznym roku, a także w najbliższych miesiącach wypełnionych dyskusjami o szczepionce COVID-19. Firma podejmuje dalsze działania mające na celu zapewnianie społeczności TikTok dostępu do zaufanych źródeł i wiarygodnych ekspertów, m.in. poprzez wprowadzanie nowych funkcji do aplikacji czy budowanie strategicznych partnerstw.

Od początku pandemii, zespoły ds. bezpieczeństwa pracują niezwykle ciężko nad tym, aby TikTok także w tym trudnym czasie pozostawał bezpiecznym miejscem dla twórczej ekspresji – zgodnie z misją firmy, którą jest inspirowanie kreatywności użytkowników i przynoszenie im radości. Jednocześnie należy podkreślić, że TikTok szybko odnalazł się w nowej pandemicznej rzeczywistości dostarczając również rzetelnych informacji. Firma pracowała nad tym, aby jej polityka i podejście do moderowania treści były skuteczne w tym bezprecedensowym dla wszystkich czasie.

W styczniu 2020 roku TikTok wprowadził powiadomienia w swojej aplikacji, aby osoby szukające hashtagów związanych z pandemią mogły łatwo skontaktować się z ekspertami ds. zdrowia publicznego. Z kolei w lutym tego roku nawiązał współpracę z zaufanymi organizacjami i stworzył Centrum Informacji (Information Hub) aplikacji TikTok, które zapewnia społeczności dostęp do wiarygodnych informacji. Od czerwca strona była oglądana ponad 2 miliardy razy na całym świecie.

Kolejna faza pandemii

Rok kończy się obiecującymi wynikami testów szczepionek, które dają nadzieję milionom ludzi na całym świecie.

- Jak pokazały nasze rozmowy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, w tej chwili ważniejsze niż kiedykolwiek będzie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w sieci błędnych informacji dotyczących szczepionki przeciw COVID-19, które mogłyby zaszkodzić ogólnemu bezpieczeństwu publicznemu. Musimy być jednak realistami, że zawsze znajdzie się niewielka grupa ludzi, która będzie próbowała korzystać z naszej platformy, aby dzielić się treściami, które są sprzeczne z naszą polityką – powiedział Kevin Morgan, dyrektor ds. produktów i procesów na Europę w TikTok.

Poniżej znajdują się przykłady działań, które są podejmowane przez zespoły TikTok w celu zapewnienia, że firma jest odpowiedzialnym partnerem w momencie, kiedy świat wkracza w kolejną fazę pandemii.

Promowanie opiniotwórczych źródeł

Firma aktualizuje treści w Centrum Informacji aplikacji TikTok, tak, aby osoby szukające tam informacji o szczepionce były kierowane do zaufanych źródeł i ekspertów. Dodatkowo, firma wkrótce wprowadzi nowy tag dotyczący szczepionki, aby wykryć i oznaczyć wszystkie filmy z hashtagami i słowami związanymi ze szczepionką na COVID-19. TikTok dołączy do tych filmów również baner z informacją Dowiedz się więcej o szczepionkach przeciw COVID-19. Przekierowuje on użytkownika do weryfikowalnych i wiarygodnych źródeł informacji. Społeczność TikTok zobaczy ten tag po raz pierwszy już 21 grudnia.

TikTok jest również dumny z kontynuacji współpracy z Team Halo. Naukowcy z całego świata, w tym z Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii, USA i innych krajów, publikują na platformie TikTok aktualizacje w formie wideo, aby pokazać światu postęp, jaki dokonał się w kwestii szczepionki. Ten niesamowity zespół wybitnych specjalistów zajmujących się zdrowiem publicznym będzie odpowiadał na wszelkiego rodzaju pytania, w tym jakie kroki należy podjąć, aby stworzyć szczepionkę czy jak przetestować ją pod kątem bezpieczeństwa. Dzięki temu społeczność TikTok będzie na bieżąco z tym, co ważne.

Wspieranie moderatorów

TikTok zachęca swoją społeczność do prowadzenia pełnych szacunku rozmów na tematy, które mają dla niej znaczenie. Zgodnie z polityką firmy, na platformie TikTok zakazane jest przekazywanie błędnych informacji, które mogłyby zaszkodzić zdrowiu jednostki lub ogólnemu bezpieczeństwu publicznemu. W związku z tym TikTok podejmuje także działania mające na celu usunięcie błędnych informacji na temat szczepionki przeciw COVID-19.

Do obowiązków zespołów moderujących treści na platformie TikTok jest usuwanie szkodliwych, nieprawdziwych treści. Jest to trudna praca, ponieważ jest wykonywana przez ludzi, którzy czasami popełniają błędy. Aby zminimalizować ich występowanie w tak ważnym dla zdrowia publicznego momencie, recenzenci biorą udział w dodatkowych szkoleniach z zespołami moderatorów.

Partnerstwo z ekspertami

Aby działania TikTok w identyfikowaniu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się błędnych informacji były jeszcze skuteczniejsze, firma kontynuuje współpracę z zewnętrznymi organizacjami, takimi jak AFP, Animal Político, Estadão Verifica, Lead Stories, NewTral, Politifact, SciVerify & Teyit. TikTok współpracuje również z zewnętrznymi ekspertami, aby zrozumieć, jakie tendencje w rozprzestrzenianiu się błędnych informacji występują na innych platformach. Dzięki znajomości trendów spoza TikTok, zespoły firmy mogą udzielać wskazówek moderatorom, aby pomóc im sprawniej wykryć i podjąć odpowiednie działania w przypadku treści naruszających zasady.

TikTok dokłada starań, aby szkodliwe informacje nie trafiały na platformę. Aby dowiedzieć się więcej o projektach TikTok realizowanych w czasie pandemii na rzecz najbardziej potrzebujących społeczności czy wydarzeniach specjalnych takich jak #HappyAtHome, można odwiedzić Centrum Bezpieczeństwa firmy TikTok.