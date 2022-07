TikTok zadba o dobre samopoczucie użytkowników. Testuje nową funkcję

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok troszczy się o dobre samopoczucie i komfort swojej ponad miliardowej społeczności, stale testując i wdrażając kolejne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Najnowsze funkcje, nad którymi platforma obecnie pracuje – klasyfikacja treści, nowy sposób filtrowania i zróżnicowanie kontentu, już wkrótce zostaną wprowadzone na rynki, na których działa aplikacja.

TikTok na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo swojej społeczności. Najnowsze funkcje platformy, które są obecnie w fazie testowania, mają zapewnić użytkownikom więcej możliwości dostosowania wyświetlanych materiałów do ich osobistych preferencji oraz wieku.

Klasyfikacja treści pod kątem wieku

Zasady Społeczności TikToka jasno określają jakie treści nie są dozwolone na platformie. Są jednak takie materiały, których - pomimo zgodności z regulaminem aplikacji - niektórzy użytkownicy platformy wolą unikać. Mogą zawierać one np. bardziej dojrzałe tematy lub wydarzenia przeznaczone dla starszej części społeczności. Mając to na uwadze platforma pracuje nad nowym systemem klasyfikacji treści w oparciu o ich dojrzałość tematyczną. Pierwsza, pilotażowa wersja rozwiązania zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni i uniemożliwi wyświetlanie treści o wyraźnie dojrzałej tematyce użytkownikom platformy poniżej 18 roku życia. W przypadku wykrycia takiej tematyki, materiałowi wideo zostanie przypisana określona ocena. Wszystko po to, aby zapobiec jego oglądania przez najmłodszych użytkowników platformy. W kolejnych miesiącach system zostanie rozszerzony na całą społeczność TikToka.

- W TikToku rozumiemy, że niektóre treści mogą nie być odpowiednie dla każdego, dlatego nasze narzędzie klasyfikacji kontentu pomoże zmniejszyć prawdopodobieństwo, że najmłodsi użytkownicy TikToka będą narażeni na oglądanie treści, które nie są dla nich wskazane. Mamy w planach dalszy rozwój tej funkcji i w najbliższych miesiącach dodamy nowe opcje, aby zapewnić bardziej szczegółowe filtrowanie treści dla całej naszej społeczności – mówi Tracy Elizabeth, Head od Iddue Policy, Bay Hub, TikTok.

Nowe opcje filtrowania i zróżnicowanie rekomendowanych treści

System rekomendacji TikToka zaprojektowany został z myślą o bezpieczeństwie jego użytkowników. Przykładowo, gdy użytkownik nie chce oglądać pewnych kategorii treści może skorzystać z funkcji „Nie interesuje mnie”. Platforma planuje jednak rozszerzenie swojego systemu rekomendacji o kolejne opcje.

Pierwsza z nich to narzędzie do automatycznego filtrowania filmów pod kątem występujących w nich słów lub hashtagów, których użytkownik nie chce widzieć w swoim kanale „Dla Ciebie”. Pozwoli to na jeszcze lepszą personalizację wyświetlanych materiałów i doświadczanie TikToka.

Druga opcja dotyczy zróżnicowania kontentu, wyświetlanego poszczególnym użytkownikom. Już teraz TikTok poprawił wrażenia z oglądania udostępnianych na platformie filmów, które są znacznie bardziej zdywersyfikowane pod względem tematycznym. Członkowie społeczności platformy widzą więc mniej materiałów wideo tej samej kategorii, dzięki czemu mogą odkrywać zupełnie nowe tematy i tym samym poszerzać swoje horyzonty. Udoskonalone rozwiązanie jest testowane w USA, ale platforma zamierza rozszerzać je o kolejne rynki.