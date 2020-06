Wakacje 2020. Samorządy coraz częściej wykorzystują Instagram do promowania regionu

wakacje, plaża, fot. depostiphotos, mat. pras.

Z powodu pandemii COVID-19, społecznego lockdownu oraz strachu przed podróżami, wielu z nas w tym roku wybierze urlop w Polsce. Aby wykorzystać ten trend, samorządy coraz częściej promują administrowane przez siebie regiony na Instagramie. Efektem tego jest rosnąca popularność hasztagów takich jak #urlopwkraju i #urlopwpolsce.

Instagram ma ogromną moc inspiracyjną i sprzedażową. Według badania BrandLift "Potencjał sprzedażowy Instagrama", użytkownicy tego medium poszukują w nim informacji o najnowszych trendach w modzie – 22 proc., kosmetykach – 11 proc. oraz wakacjach i najpopularniejszych kierunkach na krótki urlop – 9 proc. Instagram coraz częściej wykorzystywany jest do promocji produktów i usług, a ponad 60 proc. osób przyznaje, że influencerzy zainspirowali ich do zakupu bądź odwiedzenia danego miejsca.

Samorządy korzystają z Instagrama

Organy samorządy terytorialnego, w tym samorządy i województwa coraz częściej skłaniają się do skorzystania z usług influencerów. Ich celem jest promocja administrowanego przez siebie regionu i wykorzystanie obecnego trendu związanego z wypoczynkiem w Polsce.

– Zarówno miasta, jak i samorządy zainwestują w promocję swoich regionów, jako idealnego miejsca na wakacyjny urlop. Lockdown to dobra okazja do tego, aby promować wyjazdy krajowe. Samorządy widzą, że reklama outdoorowa oraz telewizyjna czy radiowa nie są już aż tak skuteczne. Naszym zdaniem wkrótce na Instagramie pojawi się wielu infulencerów, którzy będą promować konkretne miasta na zlecenie samorządów i województw. Właścicieli pensjonatów nie stać na to, aby zainwestować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych w kampanie. To włodarze miast sięgną po nowoczesne formy reklamy, aby promować regiony – komentuje Karina Hertel, dyrektor zarządzający BrandLift.

Promowanie regionów przez samorządy w internecie pozwala na bieżąco obserwować, do jakiego grona osób dotarła reklama oraz jaki był jej odbiór.

– Dziś poszczególni influencerzy mają dużo większe zasięgi niż popularne gazety i portale. Uważam jednak, że miasta do kampanii promocyjnych postawią na mniejszych influencerów i rodziny z dziećmi, tak aby odbiorca miał wrażenie, że znajduje się bliżej nich. Zleceniodawcy mogą natomiast na bieżąco obserwować, jakie posty się sprawdzają, co lubią odbiorcy i w dowolny sposób modulować treści, co nie jest możliwe w przypadku ogłoszeń w gazetach czy telewizji – dodaje Hertel.

#urlopwkraju i #urlopwpolsce

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się hasztagi: #urlopwkraju i #urlopwpolsce. Korzysta z nich już kilka tysięcy osób i w przyszłości prawdopodobnie posłużą do promocji wyjazdów krajowych na szeroką skalę. Mogą one mieć podobny zasięg do hasztagu #zostańwdomu, który na blisko kwartał zdominował polskie media.

Pobierz raport interaktywnie.com w pdf