Wedel uruchamia profil w serwisie LinkedIn

czekolada, słodycze, fot. AlexanderStein, pixabay

Wedel, jeden z kluczowych producentów branży czekoladowej w Polsce, startuje z oficjalnym kontem firmowym na platformie LinkedIn. To miejsce, gdzie małe codzienne przyjemności związane z czekoladowymi produktami przeplatać się będą z kulisami wedlowskiego świata. Firma w centrum swoich zainteresowań stawia człowieka, dlatego to właśnie ludzie tworzący Wedla (i wszystko co ich dotyczy), będą głównymi bohaterami prezentowanych treści.

Marka w ten sposób kontynuuje tradycję odpowiedzialnego pracodawcy zapoczątkowaną przez założycieli, która jest ciągłą inspiracją do dalszych działań z myślą o ludziach. Profil na LinkedIn pozwoli pokazać, jak wartości organizacyjne tj. m.in. „Radość w pracy i z pracy” czy „Biorę odpowiedzialność” są realizowane na co dzień.

– Obecnie nasz zespół liczy niemal 1300 osób. W Wedlu wierzymy, że każdy głos, choć inny jest jednakowo ważny, a otwartość stanowi podstawową cechę naszej komunikacji. Właśnie dlatego chcemy integrować wokół naszej marki społeczność, zapraszać do interakcji i dialogu oraz dzielić się ze światem radością z pracy i w pracy. Dzięki zaangażowaniu moich koleżanek i kolegów, nie tylko tworzymy wspólnie tak lubianą od lat ofertę produktową i zapadające w pamięć kampanie, ale również zmieniamy nasze otoczenie, prowadząc działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Nasz profil na LinkedIn stanie się przestrzenią, gdzie będziemy dzielić się dobrymi praktykami z życia firmy, żeby inspirować również innych. To także szansa na odkrywanie wyjątkowego przepisu Wedla i jego składników jakimi są pracownicy tworzący naszą organizację, zupełnie jak kosztowanie tabliczki czekolady – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Jak sam przedstawia się Wedel?

Jesteśmy dumni z tworzenia polskiej marki słodyczy, które wybierają miliony ludzi. #DUMA

Jesteśmy autorami zmian, dzięki którym rozwijamy firmę, siebie i innych. #WPLYW

Jesteśmy jak duża rodzina, gdzie każdy głos, choć inny, ma takie samo znaczenie. #ROZNORODNOSC

Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie lepszego świata i działamy z myślą o człowieku. #ODPOWIEDZIALNOSC

Od teraz kulisy działalności Wedla, jej pracowników oraz ich osiągnięcia można obserwować w ramach profilu LI Lotte Wedel.

Pobierz ebook z raportem o agencjach social mediowych