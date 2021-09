Wiek użytkownika nie tak ważny jak jego sposób myślenia. Oto badanie TikToka

Marketerzy przez wiele lat postrzegali demografię jako kluczowy parametr przy podejmowaniu decyzji o strategii reklamowej w mediach społecznościowych. Nowe badania przeprowadzone przez TikToka podważają tę koncepcję i mogą zmienić sposób, w jaki marketerzy starają się dotrzeć do konsumentów na platformach. Według badań, marketerzy powinni mniej skupiać się na wieku użytkowników mediów społecznościowych, a bardziej na ich sposobie myślenia na różnych platformach.

Badanie wyodrębniło główne postawy użytkowników platformy, wyróżniające je od innych społeczności – jest to Generacja T. Użytkowników TikToka łączą cztery główne sposoby myślenia, opierające się na chęci rozrywki, przynależności, otuchy i odkrywania. Badanie przeprowadzone wspólnie z Clear Strategy udowadnia również, że użytkownicy TikToka są szczęśliwsi, a także bardziej zaangażowani w treści reklamowe niż użytkownicy innych platform.

• Wyniki badań wskazują kluczowe sposoby myślenia konsumentów, które są ponadpokoleniowe i pokazują nowy sposób definiowania odbiorców.

• Wśród użytkowników TikToka dominują cztery podstawowe sposoby myślenia związane z chęcią rozrywki, przynależności, otuchy i odkrywania.

• Użytkownicy TikToka to zamożna grupa odbiorców, która jest już zaangażowana w relacje z markami i jest bardziej otwarta na reklamę niż użytkownicy innych platform.

Celem badania było sprawdzenie, dlaczego i w jaki sposób użytkownicy angażują się w określone platformy. Badanie odzwierciedla zupełnie nowe podejście do strategii marketingowych, bazując na sposobach myślenia, które są międzypokoleniowe. TikTok niedawno osiągnął 100 milionów aktywnych użytkowników w Europie.

- Branża marketingowa od dawna postrzega rok urodzenia danej osoby jako jej cechę definiującą. W rzeczywistości jednak przypisujemy im różnego rodzaju cechy i zachowania, które mogą dotyczyć każdego. W TikTok wierzymy, że sposób myślenia ma większe znaczenie niż wiek. Błędem jest traktowanie pokoleń jako odrębnych grup o bardzo różnych cechach, ponieważ na TikToku mentalność odbiorców jest ponadpokoleniowa – powiedział Stuart Flint, Head of Europe, Global Business Solutions w TikTok.

Użytkownicy TikToka wpisują się w kilka sposobów myślenia, jednak najbardziej powszechne są cztery podejścia.

Rozrywka - chęć zabawy i śmiechu, są otwarci na różne rodzaje treści; jeśli zobaczą coś interesującego, podzielą się tym z innymi. Użytkownicy TikToka są bardziej skłonni do myślenia w kategoriach rozrywki niż użytkownicy jakiejkolwiek innej platformy (21% TikTok, 14% Snapchat, 12% Instagram, 18%YouTube)

Przynależność - chęć dzielenia się z innymi i bycia częścią społeczności; są pozytywni i otwarci. Użytkownicy TikToka mają silną potrzebę przynależności (13% TikTok, 14% Snapchat, 9% Instagram, 5% YouTube). 83% osób z chęcią przynależności prawdopodobnie zareaguje na treści marki na TikToku (średnia to 59%).

Otucha - chęć wyłączenia się na chwilę; poszukują radosnych, relaksujących, satysfakcjonujących treści. Poszukiwanie otuchy jest również powszechne na TikToku (20% TikTok, 8% Snapchat, 15% Instagram, 24% YouTube)

Odkrywanie - chęć odkrywania czegoś nowego, interesującego lub śledzenia najnowszych informacji. Nastawienie na odkrywanie jest również widoczne na TikToku (8% TikTok, 5% Snapchat, 7% Instagram, 9% YouTube)

60% użytkowników TikToka odczuwa pozytywne emocje podczas korzystania z platformy. TikTok sprawia, że użytkownicy czują się bardziej radośni, w porównaniu z innymi platformami. TikTok jest również postrzegany za miejsce autentyczności, pozytywności i inkluzywności. 43% użytkowników twierdzi, że TikTok jest miejscem, w którym każdy jest mile widziany, 38% twierdzi, że jest to pozytywna platforma.

- Z badań wynika, że TikTok jest miejscem rozrywki, a użytkownicy TikToka są bardziej otwarci na reklamę niż użytkownicy innych platform. Oznacza to, że jest to idealna platforma dla marketerów, którzy chcą dotrzeć do swoich odbiorców w autentyczny, kreatywny i angażujący sposób - dodaje Stuart Flint.