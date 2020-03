Drużyna Energii. Mistrzowie sportu zachęcają do domowych ćwiczeń podczas epidemii [Wideo]

Drużna Energii, sportowcy, fot. Energa

Nowa akcja, w której znani sportowcy pokazują, jak pozostać w dobrej formie bez wychodzenia z domu, rozgrzewa internet i roznosi się jak wirus. Joanna Fiodorow, Sławomir Szmal, Adam Hrycaniuk i wiele innych gwiazd polskiego sportu, motywuje uczniów do wykonywania swoich ćwiczeń w ramach domowych lekcji WF-u podczas epidemii koronawirusa. Wszystko w ramach Drużyny Energii − akcji skierowanej do szkół podstawowych, odbywającej się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Zalecenie pozostania w domu ogranicza aktywność fizyczną. Na szczęście brak spacerów czy ćwiczeń na boisku można zrekompensować sobie wykonując sportowe zadania. Wystarczy odrobina chęci i dobrego nastroju!

– Drużyna Energii ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, także w czasie epidemii koronawirusa. W naszych internetowych wyzwaniach pokazujemy uczniom, że zwłaszcza teraz, gdy głównie siedzimy, regularne ćwiczenie w domu to świetny sposób na przerwę od komputera czy telefonu. Ruch i sprawność fizyczna są niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia – mówi Adam Hrycaniuk, reprezentant Polski w koszykówce.

Akcję zainicjowali ambasadorzy trzeciej edycji Drużyny Energii, widząc potrzebę dania uczniom, ale też nauczycielom WF-u motywacji i przykładów do ćwiczenia w ramach „domowego WF-u”. Sportowcy spontanicznie nagrali ćwiczenia, oznaczając je #DruzynaEnergiiChallenge, opublikowali filmiki w mediach społecznościowych, nominując kolejnych mistrzów sportu do zaproponowania swoich ćwiczeń. Do zabawy włączyli się już m.in.:

Joanna Łochowska, trzykrotna mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów

Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu

Paulina Guba, mistrzyni Europy w pchnięciu kulą

Sławomir Szmal, legendarny bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej

Dorota Banaszczyk, mistrzyni świata w karate

Joanna Fiodorow, wicemistrzyni świata w rzucie młotem

Jakuba Zawistowski, wicemistrza Europy OCR Ninja Track

Beata Mikołajczyk-Rosolska i Marta Walczykiewicz, srebrne medalistki igrzysk olimpijskich

Adam Hrycaniuk i Kamil Łączyński, reprezentanci Polski w koszykówce

koszykarki z Energa Basket Ligi Kobiet (Amalia Rembiszewska, Agnieszka Szott-Hejmej, Katarzyna Trzeciak, Elżbieta Międzik)

piłkarze Lechii Gdańsk (Flavio Paixao, Mario Maloca, Zlatan Alomerović)

tenisiści stołowi z Energa Manekin (Konrad Kulpa, Rafał Utyski)

Dariusz 'DJ Ucho' Ślęzak, animator sportowy i projektu Drużyna Energii.

Ćwiczenia proponowane przez ambasadorów Drużyny Energii są przed wszystkim bardzo proste i nie wymagające dodatkowego sprzętu, dzięki czemu każdy może z powodzeniem wykonać je w swoim domu.

– Brak możliwości wychodzenia z domu nie oznacza, że nie warto się w tym czasie trochę poruszać. Zwłaszcza, że lekcji WF-u raczej nie da się wykonać online. Warto śledzić hasztag #DruzynaEnergiiChallenge i codziennie odkrywać, jakie kolejne nowe ćwiczenia do wykonania przygotowali znani sportowcy – mówi Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu.

W związku z wprowadzonym do 12 kwietnia okresem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a także z uwagi na liczne prośby nauczycieli o więcej czasu na przygotowanie filmów zgłoszeniowych, zapisy do 3. edycji Drużyny Energii zostały przedłużone do 15 kwietnia.

Dodatkowo na stronie DruzynaEnergii.pl w zakładce pt. #Ćwiczę w domu, opublikowano przygotowane przez Jakuba Zawistowskiego zestawy ogólnorozwojowych ćwiczeń do wykonywania podczas „domowej kwarantanny”.