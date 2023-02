Najstarszy gdański Klub Sportowy Gedania 1922 otrzymał wsparcie spółki Energa. Przez rok Energa będzie sponsorem strategicznym tego największego klubu piłkarskiego Pomorza, w którym trenuje blisko 800 zawodników i zawodniczek.

Energa angażuje się w inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności. Chce uczestniczyć w projektach, które pomagają rozwijać pasje i zainteresowania mieszkańców, zwłaszcza związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, jakim jest sport i rekreacja. Spółka obecnie wspiera kilkanaście inicjatyw związanych z piłką nożną na Pomorzu. Teraz do grupy podmiotów, które mogą liczyć na sponsoring Energi, dołączył Klub Sportowy Gedania 1922. Podpisana umowa gwarantuje wsparcie finansowe klubu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

– Doceniamy bogatą historię klubu, a także wkład całej kadry w kontynuowanie tej długoletniej tradycji sportowej. Promocja sportu i zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży chęci do aktywnego spędzania czasu jest dla nas bardzo istotna. Chcemy pomagać instytucjom, które wspierają takie same wartości. Gedania jest takim klubem, który skupia wokół siebie ludzi pełnych pasji i miłości do sportu. Tę postawę propagują wśród dzieci i młodzieży pokazując im, że sport m.in. pozytywnie wpływa na samopoczucie, co jest bardzo ważne w obecnych czasach – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. komunikacji.