AMP nie będzie sprzyjało pojawieniu się w Top Stories. Jaka przyszłość czeka tę technologię?

kod | Markus Spiske | Unsplash

Accelerated Mobile Pages (AMP) została zaprojektowana, aby umożliwić właścicielom witryn szybkie dostarczanie treści użytkownikom mobilnym. Google zachęcało do wdrożenia AMP, czyniąc go jednym ze wskazań ważnych w prezentacji artykułów w Top Stories. Do końca 2021 to się jednak zmieni. Czy brak zachęty ze strony Google wpłynie na popularność AMP?

AMP, technologia rozwijana w środowisku open source, wspierana przez Google, zadebiutowała w 2016 roku, by dać wydawcom, zwłaszcza tym mniejszym, łatwy sposób na dostosowanie serwisów do potrzeb mobilnych użytkowników. Umożliwiała ona tworzenie lekkich wersji stron internetowych, które wciąż mogły zawierać grafiki czy multimedia, w znacznym jednak stopniu ograniczała możliwość korzystania z JavaScriptu.

Strony wykonane w tej technologii mogły liczyć na lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania, ale w związku z ogłoszeniem, że Google planuje znieść wymóg AMP w Top Stories, wydawcy mogą kwestionować zasadność inwestowania w AMP. Bo pod mobile optymalizować się oczywiście trzeba, ale metod, by skutecznie to robić jest wiele. Do wyboru jest jeszcze Progressive Web App, również wspierana przez Google.

Jaka przyszłość stoi przed AMP?

Przemysław Oskaldowicz

Senior SEO Specialist

Performance Labs

Google nie porzuca rozwoju AMP i zamierza dalej w niego inwestować. Wierzy, że rozwój tego projektu nadal będzie skutkował ogólną poprawą doświadczenia użytkowników w trakcie poszukiwania informacji w sieci. Będąc wydawcą nie podrzuciłbym więc technologii, w którą zainwestowałem środki, która jest wspierana i która przynosi spodziewane efekty. Natomiast w scenariuszu, gdzie rozważa się wprowadzenie AMP, koniecznie sprawdziłbym wcześniej, czy wskaźniki określone w Core Web Vitals są w badanym projekcie spełniane. Jeśli tak, AMP nie będzie potrzebny; analogicznie, jeśli strona ma poważne braki wydajnościowe, których pokonanie będzie kosztowe, wtedy warto rozważyć przejście na Accelerated Mobile Pages.

Daniel Holuk

SEO Specialist

Ideo Force

Na wstępie zaznaczę, że posiadanie wersji AMP nie jest wymogiem do pojawienia się w bloku "Najważniejsze artykuły". Jest to jedno ze wskazań i rzeczywiście pomaga w tym procesie, ale istnieją wydawcy, którzy nie posiadają AMP, a mimo wszystko wyświetlają się w tym bloku.

Wracając do pytania... zdecydowanie nie. Wydawcy nie mają powodu, aby porzucać AMP nawet jeśli Google wdroży nowe wskazania. Pamiętajmy, że AMP posiada wiele innych zalet, które mogą podobać się wyszukiwarkom. Najważniejszą z nich jest szybkość tego rozwiązania. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jaką wagę ma ten parametr wpływając pozytywnie zarówno na organiczne wyniki wyszukiwania, jak i na zachowanie użytkowników, którzy błyskawicznie są w stanie dotrzeć do interesującej ich treści.

Po drugie, jeśli redakcja poniosła już koszty wdrożenia AMP, nie widzę powodu, aby teraz z tego rezygnować. Samo istnienie AMP w ramach danej witryny nie niesie ze sobą negatywnych efektów.

Czy nowy czynnik rankignowy - Page Experience - będzie sprzyjał upowszechnieniu PWA?

Przemysław Oskaldowicz

Senior SEO Specialist

Performance Labs

Według ostatnich doniesień Page Experience jako czynnik rankingowy w algorytmie ma zostać wprowadzony dopiero w 2021 roku, a i to nie jest pewna data. Dla Google to naturalny krok w przód po tym, jak został zainicjowany w 2016 i ostatecznie wprowadzony dwa lata później Mobile First Indexing. Zainteresowanie na świecie PWA jest średnio 5-krotnie większe niż AMP. Oba rozwiązania od 2 lat utrzymują mniej więcej ten sam poziom stałej relacji. Z punktu widzenia agencji działającej w obszarze performacne marketingu PWA daje dodatkowe możliwości interakcji z użytkownikami. To w konsekwencji przekłada się na upragnione przez wszystkich konwersje. Niezależnie od czynników typu Page Experience i innych, następnych ogłaszanych po nim - inwestowanie w PWA zawsze powinno być brane pod uwagę przez właścicieli biznesów działających online. Warto pamiętać, że wcześniej wspomniany AMP może stanowić świetny punkt wyjścia do budowy świetnej Progressive Web App.

Daniel Holuk

SEO Specialist

Ideo Force

PWA (Progressive Web App) to dla przypomnienia, technologia pozwalająca budować strony zachowujące się podobnie do aplikacji instalowanych na urządzeniach mobilnych. Rozwiązanie ma wiele zalet, specjaliści zwracają uwagę na jej lepszą użyteczność w stosunku do wersji RWD lub innych wykorzystywanych na urządzeniach mobilnych. Myślę, że przejście na technologię PWA powinno być pokierowanie nie tylko zmieniającymi się algorytmami Google, ale przede wszystkim zważać na wspomniany komfort użytkowników.

Musimy mieć świadomość, że coraz większe grono naszych klientów dokonuje zakupów przez smartfony, coraz więcej osób korzysta z zasobów naszych stron w podróży, stojąc w kolejce lub leżąc na kanapie przed telewizorem. Duże platformy sprzedażowe oraz te dostarczające content przyzwyczajają nas do swoich aplikacji, do metod nawigacji, wygody wyszukiwania treści, szybkości i łatwości ich uruchamiania. Tych samych zalet oczekujemy po stronach www, co PWA nam umożliwia.

Uważam zatem, że wdrożenie czynnika rankingowego Page Experience będzie sprzyjało upowszechnieniu PWA.

To rodzi także nowe wyzwania dla zespołów deweloperskich, które będą musiały pamiętać, aby wdrożenie PWA odbywało się zgodnie z dobrymi zasadami SEO. Współpraca między nimi, a specjalistami SEO jest bardzo ważna. Nie można dopuścić, aby poprawa użyteczności strony odbyła się kosztem widoczności w wynikach organicznych. Nie bójmy się nowych rozwiązań, ale korzystajmy z nich mądrze.