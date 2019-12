Jak poprawnie dobierać słowa kluczowe?

fot. Rajeshwar Bachu | Unsplash

Słowa kluczowe umieszczone na stronie w różnych jej elementach – tytułach podstron, nagłówkach, treści itd., pozwalają na zwiększenie widoczności strony w wynikach wyszukiwania - pisze Klaudia Hadała, SEO specialist z Deva Group. - Wybór tego, jakie to będą słowa, nie należy do najłatwiejszych. Bez wątpienia w kwestii doboru słów kluczowych nieoceniona jest specjalistyczna wiedza na temat produktu i doświadczenie osoby zajmującej się pozycjonowaniem. W celu poznania preferencji użytkowników i odpowiedniego doboru fraz warto również skorzystać z narzędzi do tego przeznaczonych. Są to narzędzia analityczne, które powinny być wdrożone na stronie i narzędzia zewnętrzne z ogólnymi danymi.

Ile słów kluczowych dla strony?

To pytanie pojawia się bardzo często, zwłaszcza w przypadku współpracy z agencją. Ich liczba jest zależna od tego, jak rozbudowana jest architektura strony. Jeżeli jest to witryna będąca wizytówką firmy (bez bloga, zawierająca 5-10 podstron) słów kluczowych nie powinno być zbyt wiele. Lepiej w takim przypadku dopasować dla każdej z podstron 2-3 słowa kluczowe i dokonać na każdej z nich optymalizacji, niż wybrać 100 słów kluczowych i umieścić je na stronie bez odpowiedniej strategii. Im więcej podstron i treści na stronie, tym więcej możliwości dla pozycjonowania.

Jak zacząć wybór słów kluczowych?

Algorytmy Google są wciąż rozwijane. Neural Matching, RankBrain, częste aktualizacje (m.in. najnowsza – Local Search Update) sprawiają, że roboty Google coraz lepiej rozumieją strony, synonimy słów i konteksty tekstów. Dzięki temu, nawet jeśli na stronie nie znajdzie się dokładna fraza wpisana przez użytkownika, strona może się na nie wyświetlić w wynikach wyszukiwania. Jednak do perfekcji jeszcze wiele algorytmom brakuje i lepiej, moim zdaniem, im tę kwestię jak najbardziej uprościć.

Na samym początku polecam zastanowić się nad podstawowym podziałem słów, na które strona ma się wyświetlać. Przykładowy podział:

Strona główna

nazwa brandu (nie należy zapominać o promowaniu swojej marki zarówno na stronie, jak i w procesie linkbuildingu)

ogólne frazy określające działalność (np. drogeria, gabinet dentystyczny, kancelaria)

frazy ze słowami sklep z … (np.: sklep z kosmetykami), producent ... (np.: producent mebli ogrodowych)

Kategorie, podkategorie

frazy związane z nazwą kategorii

synonimy i odmiany nazwy kategorii

ogólne cechy charakterystyczne produktów lub usług w kategorii

uwzględnienie fraz wskazujących na sprzedaż online (np. sklep online, sklep internetowy) lub producenta

uwzględnienie miejsca, gdzie sprzedawane są produkty lub świadczone usługi (miasto, kraj)

Produkty

frazy związane z nazwą produktu

frazy związane z kodem produktu, specyfikacją

frazy z cechami charakterystycznymi produktu

frazy z końcówką „opinie” „cena”

Blog

najczęściej zadawane pytania przez użytkowników

aktualne tematy, które interesują użytkowników

Jakich narzędzi używać przy doborze słów kluczowych?

Podczas wyboru słów kluczowych najlepiej korzystać z kilku różnych narzędzi. Dostarczają one wiedzy na temat tego, czego szukają użytkownicy i w którą stronę warto pójść przy układaniu strategii. Na każdym etapie tego procesu jest możliwość skorzystania z paru rozwiązań.

Wybór najważniejszych podstron

Po wykonaniu podstawowego podziału warto wybrać podstrony, które pozwolą na osiągnięcie najlepszych wyników i od których warto rozpocząć optymalizację. Bardzo często będzie to strona główna, jednak nie zawsze. W przypadku sklepów „ze wszystkim” optymalizacja strony głównej będzie miała raczej na celu wdrożenie odpowiedniego linkowania wewnętrznego do kategorii, których szukają użytkownicy. Warto też mierzyć siły na zamiary. Ogólne frazy, bardzo często wyszukiwane przez użytkowników nie jest łatwo wypozycjonować i jeśli dopiero zaczynamy pracować nad stroną, lepiej zacząć od fraz z długiego ogona (szczegółowych fraz związanych np. z nazwami produktów). Jeżeli na stronie już pojawiają się treści i wyświetla się ona w wyszukiwarce, wybór słów kluczowych ułatwią wdrożone na stronę narzędzia analityczne.

Google Search Console

Narzędzie pozwala na analizę, które podstrony są najczęściej wyświetlane i odwiedzane przez użytkowników z wyników organicznych wyszukiwarki (bez reklam Google Ads). Istnieje również możliwość poznania słów wpisywanych w wyszukiwarkę przez użytkowników, którym pojawiła się nasza strona w wynikach. Dzięki tej opcji możemy bez problemu dopasować odpowiednie słowa do podstron. Na samym początku warto skupić się na podstronach, których pozycje na popularne frazy są bliskie osiągnięcia pozycji w TOP10. Dzięki włożonej pracy w optymalizację tych podstron, możemy spodziewać się szybszego polepszenia wyników, a tym samym zwiększenia ruchu na stronie i większych zysków.

Google Analytics

Google Analytics to, podobnie jak Google Search Console, narzędzie, dzięki któremu możemy poznać najpopularniejsze podstrony i słowa kluczowe używane przez użytkowników.

Odpowiednia konfiguracja narzędzia pozwala również na zapoznanie się ze słowami, jakie wpisywali użytkownicy w wyszukiwarkę wewnętrzną na stronie:

Przy analizie najlepiej korzystać z dwóch narzędzi (Google Analytics i Google Search Console), aby dane były jak najbardziej dokładne

Jak wybrać słowa kluczowe, dopiero rozpoczynając działania na stronie?

Jeżeli nie posiadamy jeszcze danych zebranych z własnej strony, możemy skorzystać z narzędzi, które zbierają ogólne dane na temat popularności słów kluczowych. „Od ogółu do szczegółu” będzie tutaj dobrą taktyką. Wpisując ogólne frazy do narzędzi można poznać dokładne dane na temat tego, co jeszcze wpisują użytkownicy w wyszukiwarkę i jakie słowa warto zawrzeć na stronie. Istnieje również możliwość zapoznania się z pytaniami zadawanymi przez użytkowników – warto na nie odpowiedzieć! Są to między innymi narzędzia:

Planer słów kluczowych od Google

Po wyborze opcji: Poznaj nowe słowa kluczowe, do planera wpisujemy słowo związane z działalnością firmy, nazwą kategorii lub produktu. Narzędzie podpowiada słowa bliskoznaczne, synonimy, a także jego odmiany z uwzględnieniem nazw marek lub bez. Oprócz samych propozycji poznajemy również przybliżone liczby wyszukiwań danych fraz.

Jeżeli Planer Słów Kluczowych nie do końca spełnia czyjeś oczekiwania, na rynku dostępnych jest wiele narzędzi o podobnej funkcjonalności:

SemStorm:

Senuto:

SemRush (polecam dla wersji zagranicznych stron):

Jak wybrać tematy na bloga i jakich słów użyć?

Szukając tematów na bloga, również można napotkać blokadę. Brak pomysłów na to, czego mogą szukać klienci, jest dość częsty. Na szczęście i w tym pomóc mogą narzędzia:

Ahrefs

Narzędzie umożliwiające przegląd najnowszych artykułów, które pojawiają się w sieci. Wystarczy wpisać, czego mają one dotyczyć.

Podobną funkcjonalnością cechuje się również drugie narzędzie - Buzzsumo.

Buzzsumo

Wskazuje najpopularniejsze tematy w Social Media

Dobór słów kluczowych to praca, która często nie ma końca. Jeśli jednak zależy nam na zwiększaniu widoczności strony i ruchu, to konieczne jest nie tylko ich wybranie, ale również rozwijanie pod nie serwisu, tworząc nowe podstrony, optymalizując obecne i inwestując swój czas i środki w Content Marketing.

AUTOR:

Klaudia Hadała

SEO Specialist

DevaGroup