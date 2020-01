Dominika Kozłowska PR managerem agencji Schulz brand friendly

Dominika Kozłowska, PR Manager Schulz brand friendly, fot. W. Sieprawska

Do agencji Schulz brand friendly po rocznej przerwie wraca Dominika Kozłowska obejmując piastowane wcześniej stanowisko PR Managera. Z agencją rozstała się z końcem 2018 roku w celu realizacji prywatnego projektu. Po powrocie będzie odpowiadać za działania wewnętrzne, zewnętrzne agencji oraz realizację projektów komercyjnych dla klientów.

W czasie jej nieobecności działy New Business i PR zostały połączone. Obecnie PR uniezależnia się na nowo, a komórka New Business została wcielona do działu Client Service, na czele którego stoi Monika Popowska, Client Service Director, związana z agencją Schulz brand friendly od niemal dziesięciu lat. Michał Cieciak, obejmuje funkcję Business Development Managera, skupiając się na rozwoju new businessu agencji. Planowana jest też dalsza rozbudowa działu.

– W 2020 roku stoi przede mną wiele wyzwań na kilku polach. Wierzę jednak, że dzięki zaangażowaniu naprawdę wyjątkowego i wysoce kompetentnego zespołu z jakim będę pracować uda się osiągnąć założone cele. Ludzie zawsze byli mocną stroną Schulza i to w dużej mierze do nich oraz dzięki nim zdecydowałam się na powrót do agencji – komentuje Dominika Kozłowska.

Kozłowska ma dziesięcioletnie doświadczenie w branży PR, które zdobywała zarówno w sektorze pozarządowym, jak i biznesowym. Obsługiwała wiele marek, m.in. Bosch, Zelmer, Siemens, Wawel czy Kraków Airport. Realizowała działania z zakresu PR produktowego, korporacyjnego, antykryzysowego. Odpowiadała także za personal branding, employer branding, realizowała szereg ogólnopolskich kampanii społecznych. Specjalizuje się w działaniach media relations, pełniła funkcję rzecznika prasowego oraz konferansjera. Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jak czytamy na stronie agencji, Schulz brand friendly zajmuje się m.in. działaniami z zakresu brandingu, komunikacji marki, kampanii 360, reklam tv, kampanii digital czy kampanii social media.