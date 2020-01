Magdalena Talma Sales Directorem w grupie LTTM

Magdalena Talma - Sales Director w grupie LTTM, fot. Marcin Klaban

Magdalena Talma, od 4 lat związana z siecią LifeTube, awansowała na nowo utworzone stanowisko Dyrektor Sprzedaży w grupie LTTM. Od stycznia 2020 roku jest odpowiedzialna za koordynację sprzedaży wszystkich produktów i usług grupy, zarówno do klientów bezpośrednich, jak i agencyjnych oraz za koordynację pracy 8-osobowego zespołu.

- Po fuzji LifeTube, TalentMedia i Gamellon posiadamy jako grupa LTTM różnorodne kompetencje i potrzebujemy działu sprzedaży, który będzie kompleksowo reprezentował złożone portfolio, w którym znajdują się między innymi cztery kluczowe produkty: kanał własny marki, program ambasadorski, subformat i wideomarketing 2.0, czyli reklama z udziałem influencera. Jestem przekonany, że doświadczenie Magdaleny Talmy odegra w tym procesie kluczową rolę i wzmocni wizerunek grupy LTTM jako lidera profesjonalnego, mierzalnego influencer marketingu o standardach brand safety w Polsce - komentuje Paweł Stano, wiceprezes grupy LTTM.

Do tej pory Magdalena Talma obejmowała stanowisko Head of Sales w LifeTube - największej sieci partnerskiej YouTube, gdzie koordynowała sprzedaż kampanii z influencerami. Od tej pory zakres jej odpowiedzialności powiększył się o reprezentację produktów dwóch pozostałych marek z grupy LTTM - TalentMedia (agencja influencer marketingu, twórca kanałów marek takich jak Studio Tymbark, OBI Wyremontowani, Urodomaniaczki by Hebe) oraz Mellon Media (producent formatów wideo na YouTube). Oprócz współpracy z największymi agencjami reklamowymi i domami mediowymi w Polsce Magdalena Talma jest odpowiedzialna za podnoszenie standardów obsługi klienta oraz wdrażanie strategii i rozwój całego działu Sprzedaży.

Grupa LTTM powstała w październiku 2019 roku i jest częścią holdingu Mediacap. Obecnie pod jej skrzydłami rozwija się 62% branży profesjonalnych youtuberów w Polsce. Świadczący usługi z zakresu wideo i influencer marketingu. W skład LTTM wchodzą firmy: LifeTube - największa sieć partnerska YouTube, TalentMedia - najbardziej profesjonalna agencja influencer marketingu oraz Mellon Media - producent wideo, nowych kanałów i formatów na YouTube.