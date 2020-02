Marketing zapachowy. Wyjaśniamy, z jakimi odczuciami kojarzą się konkretne aromaty

marketing zapachowy, lawenda, kobieta, łąka, fot. Adinavoicu, pixabay

Umiejętna aromatyzacja pomieszczeń może zmienić charakter otoczenia. W placówkach medycznych, może pomóc pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia, a personel pobudzić do bardziej efektywnej pracy i tym samym lepszej opieki nad podopiecznymi. Nie każdy zapach sprawdzi się jednak w dowolnym pomieszczeniu. Jak się okazuje, większość z nich kojarzona jest z innym odczuciem. Przykładowo, lawenda pozwala się zrelaksować, zapachy kwiatowe działają antydepresyjnie, a aromaty drewniane nadają wnętrzu poczucie elegancji.

Lecznicze właściwości zapachu od wieków wykorzystywane są w różnych kulturach na całym świecie. Zapach może pozytywnie wpłynąć na nastrój pacjenta przynosząc efekt uspokojenia i zrelaksowania. Badania pokazują, że jeżeli chodzi o korzyści dla naszego zdrowia, to wypełnianie zapachem otoczenia idzie jeszcze dalej.

Różny zapach w zależności od oczekiwanego efektu

Przyjemny zapach lawendy może nas zrelaksować, a bryza morska złagodzić uczucie niepokoju. Cytrusy z kolei pobudzają do działania i są idealne na upalne dni. Zapachy kwiatowe działają antydepresyjnie, zwalczają nieśmiałość, zmniejszają napięcia, np. w kolejkach do kasy. Aromaty drewniane (cedr, sandał, paczula) są bardzo eleganckie, przez co podkreślą prestiż oraz siłę marki. Zmysłowe, dalekowschodnie, orientalne zapachy (wanilia, piżmo, ambra) przywracają równowagę i doskonale wyciszają. Skóra z kolei, pomieszana z zapachem tytoniu i palonego drewna, podkreśli estetykę i wystrój. Uwydatni jakość oferowanych towarów i usług, wpłynie na postrzeganie danego miejsca.

Aromatyzacja pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej

Zastosowanie odpowiednich zapachów w szpitalach czy przychodniach umożliwia utworzenie harmonijnego relaksacyjnego środowiska, które wzmocni w pacjentach odczucie regeneracji sił, wprowadzi bardziej gościnną atmosferę dla odwiedzających oraz uwydatni markę danej placówki medycznej.

Odpowiednie zapachy będą korzystne nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu placówek medycznych. Wiele aromatów, ze względu na swoje bogate i wszechstronne właściwości, będzie pozytywnie wpływać zarówno na jedną, jak i drugą stronę. Badania Mood Media pokazują, że przyjemne zapachy mogą podnieść aktywność pracowników oraz ich wydajność, a także zniwelować następstwa sytuacji stresogennych w pracy.

Zapachy uwodzicielskie sprzyjają pracy umysłowej

- Do prac wymagających dużego zaangażowania umysłowego, lepsze są zapachy uwodzicielskie, takie jak właśnie lawenda. Zapachy stymulujące nie są w tym przypadku tak korzystne. Wynika to z faktu, iż nadmierna stymulacja do działania może spowodować odwrotny skutek. Do zadań o podwyższonym poziomie trudności, świetnie nadaje się zapach mięty pieprzowej, która stymuluje szare komórki do bardziej wytężonego wysiłku – mówi Aleksandra Potrykus-Wincza.

Przykładowo, amerykański szpital Florida Hospital’s Seaside Center, aby dostarczyć swoim pacjentom przyjemnych doznań sensorycznych, zastosował dyfuzory aromatyzujące w pomieszczeniach szpitalnych, rozpylając zapachy morza, orzecha kokosowego i wanilii. Zapach wanilii jest szczególnie polecanym aromatem na oddziałach stosujących narzędzia radiologii, ponieważ zauważono, że potrafi łagodzić objawy klaustrofobii. Fakt ten doskonale obrazuje sytuacje, że każda placówka pragnie stworzyć otoczenie, które będzie dla klienta czy pacjenta przyjemne i odprężające.