Michał Pietruszka objął stanowisko Head of Mobile Product w Mobiem Polska

Michał Pieruszka, Head of Mobile Product, Mobiem Polska

Na początku roku do wchodzącej w skład grupy Interia.pl agencji Mobiem Polska, dołączył Michał Pietruszka. Objął on stanowisko Head of Mobile Product, a jego najważniejszym celem na 2020 rok będzie stworzenie w pełni kompleksowej oferty firmy, obejmującej nie tylko aplikacje mobilne. Ponadto będzie odpowiadał m.in. za konsultacje w zakresie rozwoju produktów reklamowych, doradztwo w kwestii rozpoznania nowych obszarów biznesowych, a także wdrażanie proponowanych rozwiązań i monitoring branżowych trendów.

Michał Pietruszka wcześniej pracował w CR Media Consulting, ostatnio jako Senior Media Planner and Buyer. Następnie rozwijał swoją karierę w Clickad, gdzie pełnił między innymi funkcję Account Directora. Z kolei w Spicy Mobile zbudował od podstaw sieć reklamy mobilnej. Piastował tam stanowisko Head of Trading. Przez kilka lat odpowiadał też za wiele kluczowych obszarów, tj. trading, wdrażanie i rozwój nowych produktów, szkolenie oraz poszerzanie kompetencji pracowników, a także optymalizację procesów zakupowych.

– Współpracowałem wcześniej z Michałem i bardzo wysoko oceniam jego kompetencje. Dlatego wiem, że nasza agencja zyskała solidnego i godnego zaufania specjalistę. Ma on duże doświadczenie w mobile marketingu. Stale śledzi trendy oraz nowości branżowe. Dzięki takiemu wzmocnieniu kadrowemu spółka szybko rozwinie swoją ofertę. Stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna niż dotychczas i lepiej spełni wysokie oczekiwania klientów wobec efektywności kampanii reklamowych – mówi Michał Giera, prezes zarządu Mobiem Polska.

– Wdrażając się w nowe obowiązki, rozpocząłem pracę od analizy marżowości produktów reklamowych i optymalizacji procesów zakupowych. Obecnie poszukuję ciekawych i innowacyjnych produktów, które będą odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Moim najważniejszym celem na ten rok będzie stworzenie w pełni kompleksowej oferty dla spółki. Będzie ona obejmowała nie tylko aplikacje mobilne, ale również rozliczenia w modelach efektywnościowych oraz realizacje działań niestandardowych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym – podsumowuje Michał Pietruszka.

Mobiem Polska to agencja specjalizująca się w mobile marketingu. Firma należy do grupy Interia.pl. Na rynku jest od 2011 roku, a od stycznia 2019 zarządza nią Norbert Kowalski. Firma oferuje m.in. kampanie w sieciach mobilnych, angażujące Rich Media, geolokalizowane notyfikacje, a także rozwiązania geofencingowe. Agencja w swoim portfolio posiada kampanie mobilne, zrealizowane dla marek w Polsce, takich jak m.in.: Opel, Philips, Visa, Master Card, Nike, Coca-Cola, Orange, Play, Żabka, Millenium Bank, Red Bull i Samsung. Jest właścicielem sieci premium reklamy mobilnej – Mobisky, z ekosystemem aplikacji docierających do całego spectrum użytkowników smartfonów, m.in. Transportoid, Dieta PL, My pregnancy – Moja ciąża, Fit Man, Fit Woman, Speedometer PRO i wielu innych.