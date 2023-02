gry mobilne, smartfon, młodzież, ludzie, fot. natureaddict, pixabay

Od 2020 roku można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania mobile gamingiem. Jeszcze kilka lat temu gry mobilne uznawane były za niszową rozrywkę dla gamingowych geeków, a dzisiaj są w mainstreamie i królują na każdym poziomie – od ilości pobranych gier po zyski, które generują.

Według Newzoo rynek gier mobilnych pozostaje najbardziej dochodowym sektorem branży gier z 92 miliardami dolarów w 2022 r. Z kolei 250 miliardów dolarów to prognozowana wielkość tego rynku do 2030 r. Nic więc dziwnego, że reklamodawcy zaczęli przeznaczać budżety na reklamy w grach mobilnych. Jak podaje IAB Polska/PwC AdEx, w ostatnich latach już blisko 1/3 wszystkich wydatków na reklamę online była przeznaczana na reklamy w grach.

Smartfon towarzyszem życia

Nikogo nie zaskoczy fakt, że użytkownicy na całym świecie coraz więcej czasu poświęcają na korzystanie ze swoich smartfonów. W ubiegłym roku było to ponad 4 biliony godzin, a według szacunków Data.ai w 2028 r. spędzą przed mobilnymi ekranami już 6 bilionów godzin. Przeliczając to na lata, wychodzi nam nieprawdopodobna liczba ponad 684 milionów lat. A co użytkownicy najbardziej lubią robić na swoich telefonach obok przeglądania kanałów społecznościowych? Otóż grać w gry mobilne. Sama liczba graczy też robi wrażenie - według szacunków w 2023 r. liczba graczy może przekroczyć nawet 3 mld.

- Globalne dochody w sektorze gier w 2022 r. wyniosły ponad 184 miliardy dolarów, z czego połowa tej sumy przypadła grom mobilnym. A rynek wciąż rośnie. Światowe przychody w branży mają sięgnąć ponad 211 miliardów dolarów w 2025 roku. Co więcej 11 na 14 tytułów, które w 2023 r. przekroczą 2 miliardy wydatków konsumenckich na platformach dystrybucji cyfrowej to gry. Co ciekawe z analizy SuperJoost wynika, że 10 największych firm gamingowych wygenerowało razem 126 miliardów dolarów przychodów w 2021 roku, z czego Tencent 33 miliardy, z których ponad ¾ pochodzą z mobile’u – komentuje Michał Giera, Mobiem Polska.

Mobile gaming. Trendy na 2023 rok

Istotnym trendem, który wyjdzie na prowadzenie w tym roku to przede wszystkim produkowanie gier mobilnych, które oferować będą doświadczenia bliskie tym z konsoli. Wydawcy gier już w poprzednich latach wdrażali swoje produkcje AAA na smartfony i tablety, tak będzie też w najbliższych latach. Ponadto branża mobile gamingowa zmierza w kierunku cross-platformowości, czyli tworzenia możliwości do gry w tym samym ekosystemie niezależnie od używanego sprzętu. Przykładem takiej rozgrywki jest np. Fortnite od Epic Games – gra, która jako pierwsza była dostępna jednocześnie na komputerach, konsolach i urządzeniach mobilnych. Inną produkcją, która wieloplatformowo podbiła świat jest Genshin Impact od studia miHoYo – gra pokryła koszty produkcji w zaledwie 2 tygodnie od jej wypuszczenia.

- Globalnie rok 2022 w branży mobile gamingowej upłynął pod znakiem wielkich przejęć i konsolidacji m.in. Zynga została kupiona przez Take Two, Microsoft stał się właścicielem Activision Blizzard, a Sony kupiło Bungie. Te wydarzenia niewątpliwie będą miały przełożenie na to, jak rynek będzie wyglądać w kolejnych latach. Wielcy gracze prześcigać się będą w kreowaniu nowych platform do gry, rozpędzaniu metawersum oraz przyciąganiu użytkowników rozsianych pomiędzy rożnymi kanałami i produkcjami. Firmy te wiedzą, że aby zatrzymać graczy, muszą stwarzać dla nich komfortowe środowisko, bazujące na dostępnych technologiach, cross-platformowości, grze w chmurze czy możliwości dostarczania użytkownikom na urządzenia mobilne tytułów AAA (gry o najwyższych budżetach przeznaczonych na produkcję i promocję, od których oczekuje się wysokiej jakości i dobrej sprzedaży) – mówi Michał Pietruszka, Head of Mobile Product, Mobiem Polska.

Strategia mobile first

W ostatnich latach możemy zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania reklamodawców reklamą mobilną, szczególnie tą dystrybuowaną w grach mobilnych. W 2023 r. światowe wydatki na ten rodzaj reklamy osiągną pułap 362 miliardów dolarów, rosnąc o 7,5 proc. rok do roku. Z tego powodu firmy w dużej mierze, w tym roku i kolejnych latach decydować się będą na strategię mobile first ze szczególnym uwzględnieniem reklam wideo.

- Biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne oraz wysokie koszty dotarcia do użytkownika w klasycznych mediach, wydaje się, że marketing mobilny jest narzędziem, którego nie można pominąć w swojej strategii komunikacji. Koszt dotarcia per użytkownik jest niższy niż w innych mediach. Dodając do tego zamiłowanie kolejnych pokoleń do gier, również tych mobilnych i fakt, że oferują one ciekawe i nieinwazyjne formaty, które nie zakłócają rozgrywki to jest to świetna alternatywa dla tradycyjnych form reklamowych – komentuje Michał Giera.

Argumentów świadczących „za” reklamowaniem się w grach mobilnych jest sporo, ale jeden powód jest niezwykle istotny. Mianowicie, w większości „gamerom” nie przeszkadzają reklamy w grach, szczególnie jeśli idą w parze z bonusami w rozgrywce lub gdy komunikat marketingowy jest odpowiednio dopasowany do preferencji odbiorcy. Z danych Comscore Report, wynika, że 7 na 10 graczy oczekuje, że lokowanie produktu będzie dostosowane do ich zainteresowań lub do samej gry.

