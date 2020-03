Piotr Fijałkowski dołączył do kadry menedżerskiej Mobee Dick

Piotr Fijalkowski - Mobee Dick

Na początku stycznia Piotr Fijałkowski wzmocnił kadrę managerską w Mobee Dicku. Do firmy przeszedł z Talkin’ Things, gdzie pełnił funkcję Head of Product i zarządzał zespołem tworzącym produkty software'owe związane z dziedziną Internet of Things.

Piotr Fijałkowski to projektant z 16-letnim doświadczeniem. Do Mobee Dicka przeszedł z Talkin’ Things, a wcześniej pracował m.in. jako Head of Design w Kreditechu, międzynarodowej firmie technologicznej specjalizującej się w branży finansowej, a także jako Head of UX & Design w Getin Noble Bank S.A.

W Mobee Dicku Fijałkowski, jako Research & Development Expert, wzmacnia merytorycznie zespół projektantów i wspiera strategiczny rozwój firmy. Specjalizuje się w produktach bankowych i fintechowych, jednak ze względu na wszechstronne doświadczenie jego rola nie ograniczy się tylko do tej branży.

- Będę zajmował się łączeniem technologii, biznesu i designu. Najlepiej czuję się właśnie pomiędzy tymi trzema obszarami. Umiejętne poruszanie się między nimi umożliwia tworzenie produktów nowoczesnych, dopasowanych do potrzeb, takich, które przetrwają próbę czasu. Staram się patrzeć przekrojowo i wykorzystywać doświadczenie z wielu branż - skomentował Piotr Fijałkowski.

Do bogatego portfolio produktów cyfrowych, które tworzył Fijałkowski, należą m.in. Bancovo, platforma pożyczkowa należącą do Alior Banku, czy Getin Mobile, aplikacja mobilna Getin Banku. Jako projektant, wspierał wybrane projekty Mobee Dicka już od 2013 roku. Współtworzył m.in. aplikację Warta Mobile, pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie aplikację, która służy do mobilnej likwidacji wszystkich szkód klientów indywidualnych, z której korzysta obecnie ponad 20%.

W 2019 roku Mobee Dick zanotował przychód netto w wysokości ponad 3,5 miliona PLN netto – był to najlepszy rok w jej siedmioletniej historii. Firma specjalizuje się w tworzeniu użytecznych produktów cyfrowych we współpracy z takimi organizacjami jak mBank, BNP Paribas Polska, PLL LOT, TUIR Warta, Diebold Nixdorf, czy STS.

